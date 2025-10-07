Inwestorzy na giełdzie zaniepokojeni wynikami turystyki. „Nie ma powodu do obaw”

Aktualizacja: 07.10.2025 11:19 Publikacja: 07.10.2025 09:17
Rosną przychody biura podróży ze sprzedaży wycieczek
Rainbow Tours, spółka notowana na giełdzie, podała w komunikacie z 25 września podsumowanie wyników finansowych za pierwsze półrocze.
Po drugim kwartale, który był wyraźnie słabszy, biuro podróży Rainbow miało 84,6 miliona złotych zysku netto i 103 miliony złotych zysku operacyjnego. W tym samym czasie rok wcześniej było to odpowiednio 97,1 miliona złotych i 117,6 miliona złotych.
Zarazem spółka pokazała zwiększone obroty – skonsolidowane przychody Rainbow Tours wyniosły po pierwszym półroczu 2025 roku niespełna 1,8 miliarda złotych, były więc o 11,8 procent większe niż rok temu. Relacje zysku do obrotów pokazały więc pogorszenie rentowności.
Najwyraźniej takie dane rozczarowały inwestorów, bo kurs akcji w piątek, 26 września, na GPW się osunął i od tamtej pory maleje.
Wcześniej, w ostatnich miesiącach, cena akcji spółki systematycznie rosła, spadając tylko czasowo. 14 maja osiągnęła rekordowy poziom 169 złotych. Później, po korekcie, kolejny pik nastąpił 26 sierpnia i wyniósł 152,6 złotego. Od tamtej pory cena powoli maleje. Ostatni raport jej nie pomógł, kiedy go ogłoszono, akcje spółki kosztowały 130,5 złotego, a wczoraj na zamknięciu sesji giełdy już 119,3 złotego.
Zdaniem prezesa spółki Macieja Szczechury reakcja inwestorów jest przesadzona. – To prawdopodobnie wynik nadmiernego przywiązania do wyniku naszej spółki za drugi kwartał, bez przewidywania, że to właśnie trzeci kwartał jest zwykle najmocniejszym okresem w działalności biura podróży – mówi nam.
– Rynek wie, co się działo w maju i czerwcu, kiedy rzeczywiście spadł popyt na wycieczki biur podróży, ale nie wie, że w lipcu, sierpniu i we wrześniu, czyli w trzecim kwartale, sytuacja mocno zmieniła się na korzyść touroperatorów.
Klienci, którzy czekali na okazje cenowe last minute, zrozumieli, że się raczej nie doczekają, bo przyszły już wakacje. Pomogła nam też pogoda w Polsce – było bowiem stosunkowo zimno, deszczowo i wietrznie. Klienci ruszyli więc szeroką ławą do biur podróży. To z kolei spowodowało, że ceny podskoczyły. Wtedy klienci z jeszcze większym pośpiechem rezerwowali wakacje, a touroperatorzy podnosili ceny, żeby odbić sobie dwa miesiące gorszej sprzedaży. Szacuję, że ceny wzrosły wtedy nawet o 20-30 procent w porównaniu z cenami z czerwca.
Poza tym na rynku było już mniej ofert. Na przykład my w Rainbowle, widząc jak reagują klienci i co robi konkurencja, już w marcu skorygowaliśmy nasz program, czyli ograniczyliśmy nieco podaż ofert. Dzięki temu, że przyszło letnie zainteresowanie podróżami z biurami podróży, udało nam się sprzedać nasze miejsca po dobrych cenach. Wynikowo, czyli pod względem zysku, trzeci kwartał zapowiada się więc na poziomie zeszłorocznego, który był rekordowy w naszej firmie – wyjaśnia Szczechura.
Jak dodaje, to potwierdza, że przewidywania touroperatora były trafne. – Jak mówiłem wcześniej, choćby przy okazji debaty touroperatorów zorganizowanej przez serwis Turystyka.rp.pl w listopadzie zeszłego roku i w kwietniu tego roku, a także przy okazji publikacji wyników z pierwszego kwartału, wzrost popytu na zorganizowane wakacje nie będzie rósł jak we wcześniejszych latach po pandemii o 20-30 procent rocznie, ale kilka procent rocznie. Takie przewidywania się właśnie sprawdzają, jeśli uśrednić ruch w naszym biurze podróży – dodaje prezes spółki Rainbow Tours.
I ujawnia, że w lecie tradycyjnie najwięcej w jego biurze podróży sprzedawało się wyjazdów do Grecji, Turcji i Hiszpanii.
– Pozytywnie zaskoczyły nas dwa kierunki – ponadprzeciętnie rosła sprzedaż wakacji w Albanii, zauważyliśmy też ogromne zainteresowanie podróżami do Chin. Z drugiej strony wyraźnie spadł ruch do Stanów Zjednoczonych i to o 20 procent. Co nas o tyle zdziwiło, że to ukochany kierunek Polaków, od lat rosnący co roku z dużą dynamiką. Nawet jeśli tłumaczyć obecne zachowanie turystów polityką administracji amerykańskiej ściślej przestrzegającej ostatnio zasad wpuszczania do kraju obcokrajowców, to przecież nie powinna ona mieć wpływu na chęć zobaczenia przez turystów z Polski Nowego Jorku, Kanionu Rzeki Kolorado czy Parku Narodowego Yosemite.
– Warto przy tej okazji wspomnieć, że również sprzedaż ofert na lato 2026 rośnie wyjątkowo dynamicznie. Jeśli porównać ten sam okres sprzedaży w zeszłym roku na lato 2025 z obecną wczesną sprzedażą, to jesteśmy do przodu o jedną trzecią. To nie znaczy oczywiście, że należy oczekiwać aż takiego wzrostu w całym roku, ale widać przyspieszenie rezerwacji – widocznie klienci wyciągają wnioski z ostatniego sezonu i wolą kupić wakacje wcześniej, po korzystnych cenach z początku promocji.
