Rainbow – najnowsze wyniki zapowiadają rekordowy rok. „Jest miejsce na niższe ceny"

W innym raporcie opublikowanym kilka dni później spółka podaje także wyniki finansowe. W kwietniu jej przychody ze sprzedaży wyniosły 155,7 miliona złotych, co w porównaniu z tym samym miesiącem 2024 roku oznaczało spadek o około 6,3 procent. Ten spadek firma tłumaczy zmianą metodologii szacowania przychodów. A konkretnie chodzi o „alokację przychodów ze sprzedaży na przełomie miesiąca kwietnia 2025 roku. Eliminacja efektu MSSF15 za kwiecień 2025 roku spowodowałaby wzrost przychodów ze sprzedaży” do 176,7 miliona złotych, co oznaczałoby z kolei w stosunku do przychodów ze sprzedaży za kwiecień 2024 roku wzrost o 6,3 procent – czytamy w wyjaśnieniu.

Rainbow liczy na wzrost o 10-12 procent

Spółka podsumowała także przychody ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 roku. Wyniosły one 1028,7 miliona złotych, co w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, kiedy to przychody wyniosły 890,7 miliona złotych, dało wzrost o 15,5 procent. Te z kolei dane „zawierają już w sobie korektę metodologii opisaną powyżej”.

Jak wyglądały przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours (biura podróży Rainbow i spółki hotelowej White Olive razem)? W kwietniu było to 161,9 miliona złotych, czyli o 4,3 procent mniej niż w tym samym okresie roku 2024 (wpływ korekty metodologii szacowania przychodów, bez tego wpływu byłoby to 8,2 procent wzrostu), a w całym okresie od stycznia do kwietnia 1040,5 miliona złotych, co w porównaniu rok do roku oznaczało wzrost o 16 procent (korektą metodologii).

Jak wyjaśniał podczas panelu touroperatorów na niedawnej konferencji organizowanej przez „Rzeczpospolitą” i serwis Turystyka.rp.pl prezes Rainbowa Maciej Szczechura, jego firma spodziewa się w tym roku wzrostu sprzedaży letnich wyjazdów o o 10-12 procent.