Przez dwa letnie miesiące w różnych punktach wyspy będą pojawiać się billboardy z podziękowaniami dla odwiedzających. Na turkusowo-zielonym tle widnieją hasła takie jak„Turysto, jedź bezpiecznie do domu i szybko wracaj na Majorkę. Dziękujemy” i „Turysto, szczęśliwej podróży do domu. Poczuj jeszcze więcej szczęścia, wracając na Majorkę. Dziękujemy”. Akcję zorganizował Związek Hoteli Majorki (Fehm), ma być ona odpowiedzią na protesty mieszkańców przeciwko turystom.

Reklama Reklama

Bez turystów nie ma pracy

Hasła mają w przewrotny sposób nawiązywać do tych pojawiających się podczas wspomnianych demonstracji – to właśnie tam często widać napisy „Turysto, wracaj do domu”. Jak zapowiedział przewodniczący Fehm, Javier Vich, część napisów będzie w języku niemieckim, w uznaniu dla licznych turystów z Niemiec – pisze portal Touristik Aktuell.

Vich zaznaczył, że wrogie nastawienie wobec gości podsyca głośna, lecz nieliczna grupa, która nie reprezentuje poglądów całego społeczeństwa Balearów. Związek hoteli opowiada się za „zrównoważonym, pokojowym współistnieniem mieszkańców i turystów”.

Turystyka to kluczowy sektor gospodarki Majorki i całego archipelagu Balearów. Jak przypomina Fehm, aż 36 procent miejsc pracy, czyli co trzecie stanowisko, bezpośrednio lub pośrednio zależy od turystyki. – Bez turystów nie ma pracy. Wspólnie musimy troszczyć się o turystykę – podkreślał Vich podczas prezentowania założeń kampanii.