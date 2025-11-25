Amerykanie ograniczają podróże. „Gorsze nastroje wynikają z sytuacji finansowej”

Jak pokazuje najnowszy raport firmy doradczej Deloitte, tegoroczna średnia liczba planowanych wyjazdów świątecznych na jednego mieszkańca w Stanach Zjednoczonych spadła do 1,83, wobec 2,14 rok wcześniej, wynika z raportu Deloitte, na który powołuje się Reuters. Okazuje się również, że przeciętny budżet przeznaczony na podróże zmniejszył się aż o 18 procent i wynosi obecnie 2334 dolary.

Reklama Reklama

Deloitte podkreśla, że konsumenci ze wszystkich grup dochodowych zamierzają ograniczać wydatki związane z wyjazdami świątecznymi. Większość ostrożność w podejściu do finansów widać wyraźnie na tle ogólnego „pogorszenia nastrojów dotyczących finansów”.

Zamożni Amerykanie też oszczędzają na podróżach

Co istotne, niemal jedno na pięć gospodarstw domowych zarabiających powyżej 100 tysięcy dolarów rocznie deklaruje, że ich sytuacja finansowa jest gorsza niż rok temu. Około 80 procent tej grupy planuje więc wybierać tańsze możliwości podróżowania.

W ostatnich dwóch miesiącach linie lotnicze i firmy z branży turystycznej – takie jak Delta Air Lines, United Airlines i operator hoteli Marriott International – podkreślały wciąż silny popyt na usługi z segmentu premium: lepsze miejsca w samolotach czy luksusowe hotele. Jednak trend ten może się odwracać, co odbije się na wynikach przewoźników, obiektów noclegowych i firm organizujących wyjazdy. Zamożni podróżni zwykle wydają bowiem więcej i decydują się na dalsze, bardziej kosztowne trasy.