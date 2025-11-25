Reklama
Amerykanie ograniczają podróże. „Gorsze nastroje wynikają z sytuacji finansowej”

Tegoroczny sezon świątecznych wyjazdów w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie straci na dynamice. Amerykanie – w tym także gospodarstwa o wysokich dochodach – planują mniej podróży.

Publikacja: 25.11.2025 00:55

Amerykanie ograniczają podróże. „Gorsze nastroje wynikają z sytuacji finansowej”

Foto: PAP/EPA, ERIK S. LESSER

Marzena Buczkowska-German

Jak pokazuje najnowszy raport firmy doradczej Deloitte, tegoroczna średnia liczba planowanych wyjazdów świątecznych na jednego mieszkańca w Stanach Zjednoczonych spadła do 1,83, wobec 2,14 rok wcześniej, wynika z raportu Deloitte, na który powołuje się Reuters. Okazuje się również, że przeciętny budżet przeznaczony na podróże zmniejszył się aż o 18 procent i wynosi obecnie 2334 dolary.

Zanim Wyjedziesz
Zanim Wyjedziesz
Jedziesz do Stanów Zjednoczonych? Przygotuj się na nowy warunek wjazdu

Deloitte podkreśla, że konsumenci ze wszystkich grup dochodowych zamierzają ograniczać wydatki związane z wyjazdami świątecznymi. Większość ostrożność w podejściu do finansów widać wyraźnie na tle ogólnego „pogorszenia nastrojów dotyczących finansów”.

Zamożni Amerykanie też oszczędzają na podróżach

Co istotne, niemal jedno na pięć gospodarstw domowych zarabiających powyżej 100 tysięcy dolarów rocznie deklaruje, że ich sytuacja finansowa jest gorsza niż rok temu. Około 80 procent tej grupy planuje więc wybierać tańsze możliwości podróżowania.

W ostatnich dwóch miesiącach linie lotnicze i firmy z branży turystycznej – takie jak Delta Air Lines, United Airlines i operator hoteli Marriott International – podkreślały wciąż silny popyt na usługi z segmentu premium: lepsze miejsca w samolotach czy luksusowe hotele. Jednak trend ten może się odwracać, co odbije się na wynikach przewoźników, obiektów noclegowych i firm organizujących wyjazdy. Zamożni podróżni zwykle wydają bowiem więcej i decydują się na dalsze, bardziej kosztowne trasy.

Miliard dolarów strat tygodniowo

Sytuację branży turystycznej dodatkowo komplikował kryzys związany z niemożnością uchwalenia budżetu i zamknięcia wielu rządowych instytucji i agend. Turystyka traciła na tym według branży miliard dolarów tygodniowo.

Na czele spadku liczby planowanych wyjazdów znajdują się milenialsi. W tym roku deklarują średnio dwa świąteczne wyjazdy, podczas gdy rok wcześniej planowali ich przeciętnie 2,6.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Turystyka

