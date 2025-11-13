Reklama

Amerykańska turystyka traci miliardy przez paraliż rządu. „Tak źle nie było od pandemii”

Wstrzymanie finansowania rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych, które trwa od 1 października, sparaliżowało branżę turystyczną. Według Stowarzyszenia Turystyki USA (U.S. Travel Association) każdy tydzień kosztuje ten sektor nawet miliard dolarów. Zamknięte muzea, ograniczenia w ruchu lotniczym i wstrzymanie pracy kluczowych instytucji publicznych uderzyły w cały rynek usług turystycznych.

Publikacja: 13.11.2025 06:00

Foto: PAP/EPA, Justin Lane

Andrzej Pawluszek

Tzw. shutdown, czyli wstrzymanie finansowania rządu federalnego, nastąpił, gdy Kongres nie uchwalił ustawy budżetowej. W efekcie wiele urzędów zostało zamkniętych, a tysiące pracowników wysłano na przymusowe urlopy.

Najbardziej dotkniętym miastem okazał się Waszyngton, gdzie zamknięto 21 muzeów będących częścią Smithsonian Institution i Bibliotekę Kongresu – instytucje przyciągające co roku miliony odwiedzających z całego świata.

W ubiegłym roku stolicę USA odwiedziło ponad 27 milionów osób, generując przychody przekraczające 11 miliardów dolarów. Eksperci ostrzegają, że jeśli impas budżetowy potrwa dłużej, tegoroczne wyniki mogą być najgorsze od czasów pandemii.

Kryzys dotknął również turystyki biznesowej (MICE) – wiele firm i instytucji zawiesza organizację konferencji i wydarzeń, obawiając się dalszej destabilizacji.

Shutdown uderzył w branżę MICE i lotnictwo

Problemy w sektorze lotniczym, które są jednym z najpoważniejszych skutków ubocznych shutdownu, uwidoczniły się w ostatni weekend – odwołano wtedy ponad 2 tysiące lotów, a kolejne 6 tysięcy było opóźnionych.

Stowarzyszenie Turystyki USA podkreśla, że utrudnienia w funkcjonowaniu służb bezpieczeństwa i kontrolerów lotów nie tylko powodują opóźnienia i odwołania połączeń, ale także zniechęcają podróżnych i obniżają zaufanie do całego rynku.

Na horyzoncie pojawiła się jednak szansa na rozwiązanie impasu. W poniedziałek Senat przegłosował ustawę mającą tymczasowo zakończyć shutdown, przekazując projekt do Izby Reprezentantów. Porozumienie zakłada przywrócenie finansowania części agend federalnych, co umożliwi stopniowy powrót administracji do normalnego funkcjonowania.

Mimo tych pozytywnych sygnałów eksperci ostrzegają, że nawet po wznowieniu pracy rządu skutki wcześniejszego paraliżu będą odczuwalne przez wiele miesięcy. Spadek liczby odwiedzin, utracone zaufanie turystów oraz konieczność ponownego uruchomienia zamkniętych instytucji mogą znacząco opóźnić odbudowę sektora.

Źródło: rp.pl

