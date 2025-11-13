Amerykańska turystyka traci miliardy przez paraliż rządu. „Tak źle nie było od pandemii”

Tzw. shutdown, czyli wstrzymanie finansowania rządu federalnego, nastąpił, gdy Kongres nie uchwalił ustawy budżetowej. W efekcie wiele urzędów zostało zamkniętych, a tysiące pracowników wysłano na przymusowe urlopy.

Najbardziej dotkniętym miastem okazał się Waszyngton, gdzie zamknięto 21 muzeów będących częścią Smithsonian Institution i Bibliotekę Kongresu – instytucje przyciągające co roku miliony odwiedzających z całego świata.

W ubiegłym roku stolicę USA odwiedziło ponad 27 milionów osób, generując przychody przekraczające 11 miliardów dolarów. Eksperci ostrzegają, że jeśli impas budżetowy potrwa dłużej, tegoroczne wyniki mogą być najgorsze od czasów pandemii.

Kryzys dotknął również turystyki biznesowej (MICE) – wiele firm i instytucji zawiesza organizację konferencji i wydarzeń, obawiając się dalszej destabilizacji.