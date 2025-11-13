Amerykańska turystyka traci miliardy przez paraliż rządu. „Tak źle nie było od pandemii”

Aktualizacja: 13.11.2025 06:32 Publikacja: 13.11.2025 06:00
Foto: PAP/EPA, Justin Lane
Tzw. shutdown, czyli wstrzymanie finansowania rządu federalnego, nastąpił, gdy Kongres nie uchwalił ustawy budżetowej. W efekcie wiele urzędów zostało zamkniętych, a tysiące pracowników wysłano na przymusowe urlopy.
Najbardziej dotkniętym miastem okazał się Waszyngton, gdzie zamknięto 21 muzeów będących częścią Smithsonian Institution i Bibliotekę Kongresu – instytucje przyciągające co roku miliony odwiedzających z całego świata.
W ubiegłym roku stolicę USA odwiedziło ponad 27 milionów osób, generując przychody przekraczające 11 miliardów dolarów. Eksperci ostrzegają, że jeśli impas budżetowy potrwa dłużej, tegoroczne wyniki mogą być najgorsze od czasów pandemii.
Kryzys dotknął również turystyki biznesowej (MICE) – wiele firm i instytucji zawiesza organizację konferencji i wydarzeń, obawiając się dalszej destabilizacji.
Czytaj więcej
Władze Stanów Zjednoczonych podejmują kolejne kroki w walce z nielegalną imigracją – zaostrzyły z...
Problemy w sektorze lotniczym, które są jednym z najpoważniejszych skutków ubocznych shutdownu, uwidoczniły się w ostatni weekend – odwołano wtedy ponad 2 tysiące lotów, a kolejne 6 tysięcy było opóźnionych.
Stowarzyszenie Turystyki USA podkreśla, że utrudnienia w funkcjonowaniu służb bezpieczeństwa i kontrolerów lotów nie tylko powodują opóźnienia i odwołania połączeń, ale także zniechęcają podróżnych i obniżają zaufanie do całego rynku.
Na horyzoncie pojawiła się jednak szansa na rozwiązanie impasu. W poniedziałek Senat przegłosował ustawę mającą tymczasowo zakończyć shutdown, przekazując projekt do Izby Reprezentantów. Porozumienie zakłada przywrócenie finansowania części agend federalnych, co umożliwi stopniowy powrót administracji do normalnego funkcjonowania.
Mimo tych pozytywnych sygnałów eksperci ostrzegają, że nawet po wznowieniu pracy rządu skutki wcześniejszego paraliżu będą odczuwalne przez wiele miesięcy. Spadek liczby odwiedzin, utracone zaufanie turystów oraz konieczność ponownego uruchomienia zamkniętych instytucji mogą znacząco opóźnić odbudowę sektora.
Czytaj więcej
Nowy Jork traci najcenniejszych turystów – zagranicznych gości, którzy zwykle zostawiali połowę w...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tzw. shutdown, czyli wstrzymanie finansowania rządu federalnego, nastąpił, gdy Kongres nie uchwalił ustawy budżetowej. W efekcie wiele urzędów zostało zamkniętych, a tysiące pracowników wysłano na przymusowe urlopy.
Najbardziej dotkniętym miastem okazał się Waszyngton, gdzie zamknięto 21 muzeów będących częścią Smithsonian Institution i Bibliotekę Kongresu – instytucje przyciągające co roku miliony odwiedzających z całego świata.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Cena wizy turystycznej do Egiptu ma niedługo wzrosnąć i to niemal dwukrotnie. Od 11 lat kosztuje tyle samo. Prze...
Mamy najlepsze w całej Austrii warunki śniegowe, nasze hotele stoją przy samych stokach, a komunikacją publiczną...
Nowo otwarte Wielkie Muzeum Egipskie przeżywa oblężenie. Placówka odmawia wstępu nawet tym, którzy mają bilety.
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Udział w targach turystycznych to dla nas przede wszystkim szansa na spotkanie i zaprezentowanie Mazowsza w spos...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas