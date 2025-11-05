Jedziesz do Stanów Zjednoczonych? Przygotuj się na nowy warunek wjazdu

Aktualizacja: 05.11.2025 06:34 Publikacja: 05.11.2025 01:57
Zdjęcia będą robione wszystkim podróżnym, zarówno przyjeżdżającym, jak i wyjeżdżającym. Niezależnie od wieku
Foto: PAP/EPA, ERIK S. LESSER
Wymóg fotografowania podróżnych nie jest nowy. Od ponad 10 lat funkcjonariusze Służby Celnej i Ochrony Granic stosują system rozpoznawania twarzy na niektórych amerykańskich lotniskach międzynarodowych. Teraz, a konkretnie od 26 grudnia 2025 roku, kontrola tożsamości zostanie rozszerzona. Procedurą będą objęci wszyscy cudzoziemcy przekraczający granice Stanów Zjednoczonych, w tym posiadacze zielonych kart i wiz oraz osoby obecnie niepodlegające temu obowiązkowi, jak dzieci poniżej 14. roku życia i seniorzy w wieku co najmniej 79 lat.
Czytaj więcej
Nowy Jork traci najcenniejszych turystów – zagranicznych gości, którzy zwykle zostawiali połowę w...
Zdjęcia będą robione podróżnym nie tylko przy wjeździe do kraju, ale i w momencie jego opuszczania. I nie tylko przy przekraczaniu granic powietrznych, ale też lądowych i morskich.
Zdjęcia wykonane w punktach granicznych będą w czasie rzeczywistym porównywane ze zdjęciami z dokumentów podróży. W uzasadnionych wypadkach prawo dopuszcza również pozyskanie innych danych biometrycznych, na przykład odcisków palców.
Przy czym fotografie obywateli amerykańskich mają być przechowywane przez 12 godzin od ich wykonania, a zdjęcia obcokrajowców – nawet do 75 lat. Dzięki zastosowaniu systemu rozpoznawania twarzy służby graniczne będą mogły skuteczniej wykrywać naruszenia przepisów imigracyjnych, jak posługiwanie się fałszywymi dokumentami lub dokumentami, które straciły ważność.. To wszystko – tłumaczy rząd – żeby poprawić bezpieczeństwo obywateli i osób przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych.
Wdrożenie rozporządzenia Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego to proces rozłożony na lata. W ciągu najbliższego roku system zostanie implementowany na amerykańskich lotniskach. Nieco dłużej, bo od trzech do pięciu lat zajmie jego wdrożenie w punktach przekraczania granic morskich i lądowych, gdzie był dotąd wykorzystywany w mniejszym zakresie.
Czytaj więcej
Amerykańska narodowa organizacja turystyczna Brand USA zwolni 15 procent pracowników i zamknie ka...
Przy okazji wprowadzenia powyższych zmian pojawiły się obawy o utratę prywatności podróżnych, a wraz z nimi – o sposób wykorzystania zdjęć.
Cytowany przez portal cbc.ca Jeramie Scott, starszy radca prawny w amerykańskim Centrum Informacji o Prywatności Elektronicznej, sugeruje, że zdjęcia osób przekraczających amerykańskie granice mogą być używane również do innych celów, na przykład do inwigilowania ludzi. W przeszłości administracja prezydenta Donalda Trumpa pokazywała już, że chce wykorzystywać dane osobowe niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, kiedy Departament Skarbu USA wydał decyzję o udostępnianiu poufnych danych podatników Służbie Imigracyjnej i Celnej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wymóg fotografowania podróżnych nie jest nowy. Od ponad 10 lat funkcjonariusze Służby Celnej i Ochrony Granic stosują system rozpoznawania twarzy na niektórych amerykańskich lotniskach międzynarodowych. Teraz, a konkretnie od 26 grudnia 2025 roku, kontrola tożsamości zostanie rozszerzona. Procedurą będą objęci wszyscy cudzoziemcy przekraczający granice Stanów Zjednoczonych, w tym posiadacze zielonych kart i wiz oraz osoby obecnie niepodlegające temu obowiązkowi, jak dzieci poniżej 14. roku życia i seniorzy w wieku co najmniej 79 lat.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Wspólnota Turystyczna Województwa Splicko-Dalmatyńskiego przedstawiła ofertę turystyczną Środkowej Dalmacji na r...
Po dwóch dekadach budowy i przygotowań, Wielkie Muzeum Egipskie (Grand Egyptian Museum, GEM) – monumentalna perł...
Dubaj, metropolia należąca do najszybciej rozwijających się na świecie, konsekwentnie umacnia swą pozycję jako j...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Od 1 listopada 2025 roku wszyscy narciarze, snowboardziści i saneczkarze we Włoszech będą musieli obowiązkowo no...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas