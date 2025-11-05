Reklama
Rozwiń
Reklama

Jedziesz do Stanów Zjednoczonych? Przygotuj się na nowy warunek wjazdu

Władze Stanów Zjednoczonych podejmują kolejne kroki w walce z nielegalną imigracją - zaostrzyły zasady przekraczania granic przez cudzoziemców. Każą wszystkim robić zdjęcia.

Publikacja: 05.11.2025 01:57

Zdjęcia będą robione wszystkim podróżnym, zarówno przyjeżdżającym, jak i wyjeżdżającym. Niezależnie

Zdjęcia będą robione wszystkim podróżnym, zarówno przyjeżdżającym, jak i wyjeżdżającym. Niezależnie od wieku

Foto: PAP/EPA, ERIK S. LESSER

Pela Krzyżewska

Wymóg fotografowania podróżnych nie jest nowy. Od ponad 10 lat funkcjonariusze Służby Celnej i Ochrony Granic stosują system rozpoznawania twarzy na niektórych amerykańskich lotniskach międzynarodowych. Teraz, a konkretnie od 26 grudnia 2025 roku, kontrola tożsamości zostanie rozszerzona. Procedurą będą objęci wszyscy cudzoziemcy przekraczający granice Stanów Zjednoczonych, w tym posiadacze zielonych kart i wiz oraz osoby obecnie niepodlegające temu obowiązkowi, jak dzieci poniżej 14. roku życia i seniorzy w wieku co najmniej 79 lat.

Czytaj więcej

Turyści odwracają się od Nowego Jorku. Prognozy pokazują minus 17 procent
Nowe Trendy
Turyści odwracają się od Nowego Jorku. Prognozy pokazują minus 17 procent

Zdjęcia będą robione podróżnym nie tylko przy wjeździe do kraju, ale i w momencie jego opuszczania. I nie tylko przy przekraczaniu granic powietrznych, ale też lądowych i morskich.

Zdjęcie potwierdzi, czy dokument podróżnego nie jest fałszywy lub przeterminowany

Zdjęcia wykonane w punktach granicznych będą w czasie rzeczywistym porównywane ze zdjęciami z dokumentów podróży. W uzasadnionych wypadkach prawo dopuszcza również pozyskanie innych danych biometrycznych, na przykład odcisków palców.

Przy czym fotografie obywateli amerykańskich mają być przechowywane przez 12 godzin od ich wykonania, a zdjęcia obcokrajowców – nawet do 75 lat. Dzięki zastosowaniu systemu rozpoznawania twarzy służby graniczne będą mogły skuteczniej wykrywać naruszenia przepisów imigracyjnych, jak posługiwanie się fałszywymi dokumentami lub dokumentami, które straciły ważność.. To wszystko – tłumaczy rząd – żeby poprawić bezpieczeństwo obywateli i osób przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych.

Reklama
Reklama

Wdrożenie rozporządzenia Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego to proces rozłożony na lata. W ciągu najbliższego roku system zostanie implementowany na amerykańskich lotniskach. Nieco dłużej, bo od trzech do pięciu lat zajmie jego wdrożenie w punktach przekraczania granic morskich i lądowych, gdzie był dotąd wykorzystywany w mniejszym zakresie.

Czytaj więcej

Administracja Donalda Trumpa oszczędza na amerykańskiej turystyce. Głębokie cięcia
Nowe Trendy
Administracja Donalda Trumpa oszczędza na amerykańskiej turystyce. Głębokie cięcia

Bezpieczeństwo narodowe, a ochrona prywatności

Przy okazji wprowadzenia powyższych zmian pojawiły się obawy o utratę prywatności podróżnych, a wraz z nimi – o sposób wykorzystania zdjęć.

Cytowany przez portal cbc.ca Jeramie Scott, starszy radca prawny w amerykańskim Centrum Informacji o Prywatności Elektronicznej, sugeruje, że zdjęcia osób przekraczających amerykańskie granice mogą być używane również do innych celów, na przykład do inwigilowania ludzi. W przeszłości administracja prezydenta Donalda Trumpa pokazywała już, że chce wykorzystywać dane osobowe niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, kiedy Departament Skarbu USA wydał decyzję o udostępnianiu poufnych danych podatników Służbie Imigracyjnej i Celnej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Turystyka paszport emigracja wiza

Wymóg fotografowania podróżnych nie jest nowy. Od ponad 10 lat funkcjonariusze Służby Celnej i Ochrony Granic stosują system rozpoznawania twarzy na niektórych amerykańskich lotniskach międzynarodowych. Teraz, a konkretnie od 26 grudnia 2025 roku, kontrola tożsamości zostanie rozszerzona. Procedurą będą objęci wszyscy cudzoziemcy przekraczający granice Stanów Zjednoczonych, w tym posiadacze zielonych kart i wiz oraz osoby obecnie niepodlegające temu obowiązkowi, jak dzieci poniżej 14. roku życia i seniorzy w wieku co najmniej 79 lat.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Spotkanie poświęcone dalmatyńskiemu posiłkowi musiało odbyć się przy stołach. Goście mieli okazję sp
Zanim Wyjedziesz
Środkowa Dalmacja promowała się w Warszawie. „Przyjedźcie do nas na marendę”
Od 4 listopada goście indywidualni wejdą do Wielkiego Muzeum Egipskiego
Zanim Wyjedziesz
Od 4 listopada goście indywidualni wejdą do Wielkiego Muzeum Egipskiego
Dubaj ma atrakcje dla turystów oczekujących wyjątkowych wrażeń
Materiał Promocyjny
Zimowy blask Dubaju – zakupy, ogrody, plaże, narty i atrakcje z efektem wow
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Na narty we Włoszech tylko w kasku. Rosną też ceny karnetów – „sport dla bogatych”?
Zanim Wyjedziesz
Na narty we Włoszech tylko w kasku. Rosną też ceny karnetów – „sport dla bogatych”?
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie