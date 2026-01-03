Reklama

Pireneje nie tylko na narty. Katalońskie kurorty budują całoroczną markę Pirineu365

Katalońskie ośrodki narciarskie łączą siły pod marką Pirineu 365, by ograniczyć sezonowość i wzmocnić swoją pozycję celu podróży przez cały rok. Stawiają na różnorodność oferty.

Publikacja: 03.01.2026 10:18

Pireneje nie tylko na narty. Katalońskie kurorty budują całoroczną markę Pirineu365

Foto: PAP/Alamy, Seaphotoart Alamy Stock Photo

Marzena Buczkowska-German

Katalońskie ośrodki narciarskie wchodzą w nowy sezon zimowy z wyraźnie pozytywnymi prognozami i silnym akcentem położonym na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. Najważniejszym wydarzeniem tego roku jest jednak strategiczne połączenie sześciu ośrodków narciarskich zarządzanych przez spółkę turystyczną Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (Katalońskich Kolei Państwowych, FGC Turisme) – pod wspólną marką „Pirineu 365”.

Celem tej inicjatywy jest ograniczenie sezonowości popytu turystycznego i utrzymanie aktywności gospodarczej regionów górskich przez cały rok, dzięki szerokiej, zróżnicowanej ofercie wykraczającej poza sporty zimowe - pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Projekt oficjalnie zaprezentowano 21 grudnia 2025 roku, a jego ambicją jest zmiana sposobu postrzegania katalońskich Pirenejów jako jedynie zimowego kierunku.

Siedem filarów strategii Pirineu 365

Nowa marka obejmuje sześć kluczowych ośrodków narciarskich w Katalonii: La Molina, Espot, Port Ainé, Vall de Núria, Vallter i Boí Taüll. Strategia „Pirineu 365” ma prezentować całe spektrum aktywności dostępnych w tych regionach przez 365 dni w roku – od narciarstwa i sportów zimowych, przez turystykę pieszą i rowerową, po ofertę kulturalną, gastronomiczną i rodzinną.

Nowa koncepcja opiera się na siedmiu kluczowych filarach, które wspólnie tworzą spójną wizję rozwoju katalońskich kurortów. Pierwszy odejście od tradycyjnego, wyłącznie zimowego modelu funkcjonowania. Góry mają być atrakcyjne i tętnić życiem przez cały rok.

Drugi to różnorodność – poszerzenie oferty o gastronomię, kulturę, wydarzenia i atrakcje przeznaczone dla rodzin i turystów o różnych zainteresowaniach.

Trzeci to zrównoważony rozwój – konkretne działania na rzecz ochrony środowiska, w tym redukcja śladu węglowego, efektywne zarządzanie zasobami i projekty wspierające ochronę przyrody.

Czwarty to terytorium – ścisła współpraca z lokalnymi społecznościami i przedsiębiorstwami, mająca na celu generowanie zysków i rewitalizowanie regionów górskich.

Piąty to konkurencja i sport – organizowanie wydarzeń sportowych najwyższej rangi, które umocnią pozycję Pirenejów na międzynarodowej mapie turystycznej.

Szósty to transformacja cyfrowa – poprawa doświadczeń użytkowników poprzez technologie cyfrowe, aplikacje mobilne i nowoczesne platformy online.

Siódmy to dostępność – zapewnienie, że góry i związane z nimi aktywności są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku i ograniczeń fizycznych.

Inauguracją strategii stała się kampania promocyjna „Pirineu 365 – dziś i każdego dnia w roku”.

FlexiPass i cyfrowa rewolucja w obsłudze turystów

Jednym z kluczowych elementów nowej oferty jest program FlexiPass – innowacyjny system „płać za to, z czego korzystasz”, oparty na zniżkach. Po wykupieniu rocznej opłaty w wysokości 15 euro (obejmującej również ubezpieczenie), narciarze zyskują bezpośredni dostęp do stoków i zawsze płacą najlepszą cenę danego dnia.

Od trzeciego dnia jazdy obowiązuje 10 procent zniżki, która stopniowo rośnie aż do 25 procent, a po 16 dniach korzystania z wyciągów karnet staje się bezpłatny. To rozwiązanie ma zachęcać zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów do częstszych, krótszych wizyt.

Równolegle uruchomiono nową stronę internetową i aplikację mobilną, które centralizują usługi wszystkich sześciu ośrodków. Użytkownicy mają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym – warunków na stokach, prognoz pogody, kamer internetowych – a także mogą łatwiej planować pobyt i dokonywać zakupów. Aplikacja zwiększa również bezpieczeństwo dzięki funkcji ratownictwa opartej na geolokalizacji.

Więcej tras, więcej śniegu – inwestycje w całym regionie

Strategiczne zmiany nie ograniczają się wyłącznie do ośrodków zrzeszonych pod marką Pirineu 365. Również inne kurorty w katalońskich Pirenejach intensywnie inwestują w rozwój infrastruktury. Przykładem jest Baqueira Beret, dysponująca największym terenem narciarskim w regionie, która w tym sezonie powiększyła swoją ofertę o pięć nowych tras zjazdowych, osiągając łączną długość 173 kilometrów.

Z kolei Masella, znana z możliwości jazdy na nartach nocą, przeprowadziła kompleksową modernizację systemów naśnieżania. Odnowiona sieć urządzeń pozwoliła na znaczące zwiększenie produkcji śniegu, co poprawia niezawodność sezonu zimowego nawet w trudniejszych warunkach klimatycznych.

Pireneje jako kierunek przyszłości

Marka Pirineu 365 to wyraźny sygnał, że katalońskie Pireneje chcą wyjść poza tradycyjny model turystyki zimowej. Połączenie inwestycji infrastrukturalnych, innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, zrównoważonego podejścia i silnej narracji marketingowej ma uczynić region konkurencyjnym, całorocznym celem podróży na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dla branży turystycznej projekt ten stanowi interesujący przykład, jak regiony górskie mogą adaptować się do zmieniających się oczekiwań podróżnych i wyzwań klimatycznych, budując długofalową wartość opartą na różnorodności, technologii i współpracy lokalnej.

