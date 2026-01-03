Pireneje nie tylko na narty. Katalońskie kurorty budują całoroczną markę Pirineu365

Aktualizacja: 03.01.2026 21:32 Publikacja: 03.01.2026 10:18
Katalońskie ośrodki narciarskie wchodzą w nowy sezon zimowy z wyraźnie pozytywnymi prognozami i silnym akcentem położonym na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. Najważniejszym wydarzeniem tego roku jest jednak strategiczne połączenie sześciu ośrodków narciarskich zarządzanych przez spółkę turystyczną Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (Katalońskich Kolei Państwowych, FGC Turisme) – pod wspólną marką „Pirineu 365”.
Celem tej inicjatywy jest ograniczenie sezonowości popytu turystycznego i utrzymanie aktywności gospodarczej regionów górskich przez cały rok, dzięki szerokiej, zróżnicowanej ofercie wykraczającej poza sporty zimowe - pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Projekt oficjalnie zaprezentowano 21 grudnia 2025 roku, a jego ambicją jest zmiana sposobu postrzegania katalońskich Pirenejów jako jedynie zimowego kierunku.
Nowa marka obejmuje sześć kluczowych ośrodków narciarskich w Katalonii: La Molina, Espot, Port Ainé, Vall de Núria, Vallter i Boí Taüll. Strategia „Pirineu 365” ma prezentować całe spektrum aktywności dostępnych w tych regionach przez 365 dni w roku – od narciarstwa i sportów zimowych, przez turystykę pieszą i rowerową, po ofertę kulturalną, gastronomiczną i rodzinną.
Nowa koncepcja opiera się na siedmiu kluczowych filarach, które wspólnie tworzą spójną wizję rozwoju katalońskich kurortów. Pierwszy odejście od tradycyjnego, wyłącznie zimowego modelu funkcjonowania. Góry mają być atrakcyjne i tętnić życiem przez cały rok.
Drugi to różnorodność – poszerzenie oferty o gastronomię, kulturę, wydarzenia i atrakcje przeznaczone dla rodzin i turystów o różnych zainteresowaniach.
Trzeci to zrównoważony rozwój – konkretne działania na rzecz ochrony środowiska, w tym redukcja śladu węglowego, efektywne zarządzanie zasobami i projekty wspierające ochronę przyrody.
Czwarty to terytorium – ścisła współpraca z lokalnymi społecznościami i przedsiębiorstwami, mająca na celu generowanie zysków i rewitalizowanie regionów górskich.
Piąty to konkurencja i sport – organizowanie wydarzeń sportowych najwyższej rangi, które umocnią pozycję Pirenejów na międzynarodowej mapie turystycznej.
Szósty to transformacja cyfrowa – poprawa doświadczeń użytkowników poprzez technologie cyfrowe, aplikacje mobilne i nowoczesne platformy online.
Siódmy to dostępność – zapewnienie, że góry i związane z nimi aktywności są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku i ograniczeń fizycznych.
Inauguracją strategii stała się kampania promocyjna „Pirineu 365 – dziś i każdego dnia w roku”.
Jednym z kluczowych elementów nowej oferty jest program FlexiPass – innowacyjny system „płać za to, z czego korzystasz”, oparty na zniżkach. Po wykupieniu rocznej opłaty w wysokości 15 euro (obejmującej również ubezpieczenie), narciarze zyskują bezpośredni dostęp do stoków i zawsze płacą najlepszą cenę danego dnia.
Od trzeciego dnia jazdy obowiązuje 10 procent zniżki, która stopniowo rośnie aż do 25 procent, a po 16 dniach korzystania z wyciągów karnet staje się bezpłatny. To rozwiązanie ma zachęcać zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów do częstszych, krótszych wizyt.
Równolegle uruchomiono nową stronę internetową i aplikację mobilną, które centralizują usługi wszystkich sześciu ośrodków. Użytkownicy mają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym – warunków na stokach, prognoz pogody, kamer internetowych – a także mogą łatwiej planować pobyt i dokonywać zakupów. Aplikacja zwiększa również bezpieczeństwo dzięki funkcji ratownictwa opartej na geolokalizacji.
Strategiczne zmiany nie ograniczają się wyłącznie do ośrodków zrzeszonych pod marką Pirineu 365. Również inne kurorty w katalońskich Pirenejach intensywnie inwestują w rozwój infrastruktury. Przykładem jest Baqueira Beret, dysponująca największym terenem narciarskim w regionie, która w tym sezonie powiększyła swoją ofertę o pięć nowych tras zjazdowych, osiągając łączną długość 173 kilometrów.
Z kolei Masella, znana z możliwości jazdy na nartach nocą, przeprowadziła kompleksową modernizację systemów naśnieżania. Odnowiona sieć urządzeń pozwoliła na znaczące zwiększenie produkcji śniegu, co poprawia niezawodność sezonu zimowego nawet w trudniejszych warunkach klimatycznych.
Marka Pirineu 365 to wyraźny sygnał, że katalońskie Pireneje chcą wyjść poza tradycyjny model turystyki zimowej. Połączenie inwestycji infrastrukturalnych, innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, zrównoważonego podejścia i silnej narracji marketingowej ma uczynić region konkurencyjnym, całorocznym celem podróży na rynku krajowym i międzynarodowym.
Dla branży turystycznej projekt ten stanowi interesujący przykład, jak regiony górskie mogą adaptować się do zmieniających się oczekiwań podróżnych i wyzwań klimatycznych, budując długofalową wartość opartą na różnorodności, technologii i współpracy lokalnej.
