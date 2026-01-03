Pireneje nie tylko na narty. Katalońskie kurorty budują całoroczną markę Pirineu365

Katalońskie ośrodki narciarskie wchodzą w nowy sezon zimowy z wyraźnie pozytywnymi prognozami i silnym akcentem położonym na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. Najważniejszym wydarzeniem tego roku jest jednak strategiczne połączenie sześciu ośrodków narciarskich zarządzanych przez spółkę turystyczną Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (Katalońskich Kolei Państwowych, FGC Turisme) – pod wspólną marką „Pirineu 365”.

Celem tej inicjatywy jest ograniczenie sezonowości popytu turystycznego i utrzymanie aktywności gospodarczej regionów górskich przez cały rok, dzięki szerokiej, zróżnicowanej ofercie wykraczającej poza sporty zimowe - pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Projekt oficjalnie zaprezentowano 21 grudnia 2025 roku, a jego ambicją jest zmiana sposobu postrzegania katalońskich Pirenejów jako jedynie zimowego kierunku.

Siedem filarów strategii Pirineu 365

Nowa marka obejmuje sześć kluczowych ośrodków narciarskich w Katalonii: La Molina, Espot, Port Ainé, Vall de Núria, Vallter i Boí Taüll. Strategia „Pirineu 365” ma prezentować całe spektrum aktywności dostępnych w tych regionach przez 365 dni w roku – od narciarstwa i sportów zimowych, przez turystykę pieszą i rowerową, po ofertę kulturalną, gastronomiczną i rodzinną.

Nowa koncepcja opiera się na siedmiu kluczowych filarach, które wspólnie tworzą spójną wizję rozwoju katalońskich kurortów. Pierwszy odejście od tradycyjnego, wyłącznie zimowego modelu funkcjonowania. Góry mają być atrakcyjne i tętnić życiem przez cały rok.

Drugi to różnorodność – poszerzenie oferty o gastronomię, kulturę, wydarzenia i atrakcje przeznaczone dla rodzin i turystów o różnych zainteresowaniach.