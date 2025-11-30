Raś do branży turystycznej: Zademonstrujmy politykom jedność. Oni się liczą z siłą

– Uważam, że potrzebujemy dwóch rzeczy – zwiększenia świadomości decydentów i opinii publicznej, co tak naprawdę znaczy turystyka dla gospodarki. Interesuje nas przy tym dotarcie do szerokiej opinii publicznej przez dziennikarzy mediów popularnych, nazywam ich pop dziennikarzami, żeby powiedzieć, jaka jest waga tych spraw, bo niektórym się wydaje, że turystyka to spacer, fajna rekreacja, dodatek do zdrowia, a nie wiedzą, że to gospodarka.

– Przed nami niebywale trudna legislacja, branża się upomina o ważne rzeczy, ale łatwo proponowane rozwiązania utopić w populizmie. Chciałbym tego uniknąć. Liczę więc na reprezentację wszystkich środowisk branży turystycznej, na dziennikarzy i na parlamentarzystów.

Minister apeluje: Nie szukać tego, co dzieli, ale tego, co łączy

Raś przestrzega przy tym przedsiębiorców przed wewnętrznymi kłótniami, dyskusjami, "zamykającymi ścieżki dojścia" do celu nadrzędnego.

– Chodzi mi też o to, żeby ludzie branży patrzący z różnych stron tego biznesu i stron Polski, pamiętali, że lepsze jest wrogiem dobrego. Namawiam, żeby przyjąć rozwiązania daleko idące do przodu, żeby pod pretekstem niezgody na 10 procent, nie zatrzymywać tych 90 procent potrzebnych. O to dzisiaj do państwa apeluję. Sam patrzę na tę debatę w ten sposób – czy nie przyjdzie jedna osoba, która wstanie i powie "ja wiem lepiej". I wszyscy to będą obserwować, a na koniec powiedzą – to poczekajmy, aż sama branża turystyczna się ze sobą dogada. A tu nie ma na co czekać. Jeśli nie wprowadzimy pewnych zmian w ciągu dziewięciu miesięcy obecnej kadencji parlamentu, to "sanie jadą" – sam jestem politykiem i wiem, że wszyscy politycy zajmą się kampanią wyborczą i zarzucą ważne, ale mogące budzić spory, rozwiązania.

Apelował do przedstawicieli branży turystycznej o mówienie jednym głosem, niedzielenie w trakcie prac nad projektami ustaw w Sejmie i Senacie włosa na czworo. – Potrzebujemy integracji środowiska, o to do państwa apeluję – podkreślał.

– PKB z turystyki jest dwa razy większe niż z rolnictwa. Rolnicy potrafią wyjechać na ulice Warszawy, żeby zwrócić uwagę na swoje problemy. Są głośni. A branża turystyczna, która przetrwała pandemię i daje sobie teraz nieźle radę, nigdy nie miała takich demonstracji. Oczekuję po tym spotkaniu demonstracji - turystyka jest ważna, chcemy dobrych zmian legislacyjnych.