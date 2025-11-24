2 grudnia – dzień, w którym politycy dowiedzą się, dlaczego warto wspierać turystykę

Trwają przygotowania do zapowiedzianego na 2 grudnia spotkania polityków z przedstawicielami branży turystycznej. Inicjatorem tego niemającego w historii polskiej turystyki precedensu wydarzenia, jest poseł Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny za politykę resortu wobec turystyki. Chęć zorganizowania takiego wydarzenia Raś ogłosił już podczas Kongresu "Turystyka przyszłości", jaki miał miejsce pod koniec września w Kołobrzegu.

Rasiowi zależy na zainteresowaniu szerszego grona polityków problemami turystyki i podniesienia jej rangi w ich oczach poprzez wskazanie roli, jaką turystyka odgrywa w polskiej gospodarce. W najbliższym czasie zamierza przeprowadzić przez parlament ustawę o najmie krótkoterminowym, a w ślad za tym ustawę o opłacie turystycznej. Pierwsza ma porządkować, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, wykorzystywanie mieszkań i domów na cele turystyczne, a druga ma dać samorządom narzędzie do regulowania ruchu turystycznego poprzez nakładanie opłat za noclegi.

Politycy i przedsiębiorcy turystyczni będą obradować w Senacie

Początkowo Raś planował spotkanie w Sejmie, w największej z tamtejszych sal – jeśli nie liczyć sali obrad plenarnych – czyli Sali Kolumnowej. Okazuje się jednak, że jest ona w remoncie. W tej sytuacji ministrowi udało się uzyskać zgodę Kancelarii Senatu na wykorzystanie sali obrad plenarnych tej izby. W tym pomieszczeniu może swobodnie zasiąść 120 osób. Jakiej liczby uczestników spodziewają się organizatorzy wydarzenia?