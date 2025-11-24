Reklama
Rozwiń
Reklama

2 grudnia – dzień, w którym politycy dowiedzą się, dlaczego warto wspierać turystykę

Wiadomo już, jak ma przebiegać konferencja "Turystyka przyszłości – badania, gospodarka, prawo", którą zwołuje w parlamencie odpowiedzialny za turystykę sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś. Do debaty zaprosił senatorów, posłów, wicepremiera, ministra finansów i przedsiębiorców turystycznych.

Publikacja: 24.11.2025 00:30

Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, liczy, że przekona senatorów i pos

Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, liczy, że przekona senatorów i posłów, że turystyka to ważna gałąź gospodarki i warto ją wesprzeć legislacyjnie

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Trwają przygotowania do zapowiedzianego na 2 grudnia spotkania polityków z przedstawicielami branży turystycznej. Inicjatorem tego niemającego w historii polskiej turystyki precedensu wydarzenia, jest poseł Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny za politykę resortu wobec turystyki. Chęć zorganizowania takiego wydarzenia Raś ogłosił już podczas Kongresu "Turystyka przyszłości", jaki miał miejsce pod koniec września w Kołobrzegu.

Czytaj więcej

Ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu zostało zarekomendowanych troje kandydatów na pre
Popularne Trendy
Przedłuża się oczekiwanie na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Rasiowi zależy na zainteresowaniu szerszego grona polityków problemami turystyki i podniesienia jej rangi w ich oczach poprzez wskazanie roli, jaką turystyka odgrywa w polskiej gospodarce. W najbliższym czasie zamierza przeprowadzić przez parlament ustawę o najmie krótkoterminowym, a w ślad za tym ustawę o opłacie turystycznej. Pierwsza ma porządkować, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, wykorzystywanie mieszkań i domów na cele turystyczne, a druga ma dać samorządom narzędzie do regulowania ruchu turystycznego poprzez nakładanie opłat za noclegi.

Politycy i przedsiębiorcy turystyczni będą obradować w Senacie

Początkowo Raś planował spotkanie w Sejmie, w największej z tamtejszych sal – jeśli nie liczyć sali obrad plenarnych – czyli Sali Kolumnowej. Okazuje się jednak, że jest ona w remoncie. W tej sytuacji ministrowi udało się uzyskać zgodę Kancelarii Senatu na wykorzystanie sali obrad plenarnych tej izby. W tym pomieszczeniu może swobodnie zasiąść 120 osób. Jakiej liczby uczestników spodziewają się organizatorzy wydarzenia?

Czytaj więcej

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański nie mógł przyjechać do Kołobrzegu. Jego nagrane wyst
Popularne Trendy
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański: Turystyka jednym z motorów gospodarki
Reklama
Reklama

Formalnie narada organizowana przez Rasia ma być posiedzeniem dwóch komisji – sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Pierwsza liczy 29 posłów, a druga 13 senatorów. Razem to 41 osób.

Kto jeszcze jest zaproszony? W czwartek ministerstwo rozesłało zaproszenia do organizacji branży turystycznej, których doliczono się "trzydzieści-czterdzieści". Każda ma prawo wysłać na konferencję dwóch reprezentantów, maksymalnie należy więc spodziewać się z tego klucza 80 osób.

Ostatnia grupa zaproszonych to politycy spoza wspomnianej grupy i eksperci.

W sali plenarnej Senatu zmieści się 120 osób. W piątek oglądał ją zespół pracowników Ministerstwa Sp

W sali plenarnej Senatu zmieści się 120 osób. W piątek oglądał ją zespół pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organiazcji Turystycznej i Senatu, którzy wspólnie odpowiadają za organizowanie spotkania

Foto: Filip Frydrykiewicz

 Powstanie nowa komórka działająca na rzecz turystyki – Obserwatorium Turystyki

Jak wynika z programu wydarzenia, organizatorzy liczą na obecność marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zapowiadają też kilkoro ekspertów, o czym niżej.

Przewidują, że konferencja będzie miała trzy etapy i potrwa w związku z tym od godziny 11 do 15.

Reklama
Reklama

W pierwszej części przewidziano krótkie wystąpienia najwyższych rangą polityków. Głos zabiorą też przewodniczący obu komisji – poseł Tadeusz Tomaszewski i senator Waldemar Pawlak.

Druga część, określona jako "panel merytoryczny" obejmie prezentację prezesa Głównego Urzędu Statystycznego prof. Marka Cierpiała-Wolana i dyrektora Departamentu Turystyki MSiT Dominika Borka, którzy będą mówić o idei stworzenia przy GUS-ie Obserwatorium Turystycznego – komórki, która zajmie się gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem danych z różnych dziedzin turystyki. Samo Obserwatorium ma być powołane podczas narady, pod porozumieniem w tej sprawie podpisy złożą prezes GUS i wiceminister Raś.

Czytaj więcej

Itaka jest jednym z największych wystawców na targach ITTF
Popularne Trendy
Raś na otwarciu ITTF: Przed polską turystyką złota era – dwie dekady rozwoju

O "koncepcji regulacji szlaków turystycznych" będą mówili senator Zygmunt Frankiewicz i prezes PTTK Jerzy Kapłon, a prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawid Lasek przedstawi koncepcję "Domu Terytorialnych Marek Turystycznych". Co ciekawe, Lasek konieczność powołania Domu Terytorialnych Marek zgłaszał już w czasach, gdy sam był wiceministrem sportu i turystyki, czyli w latach 2016 – 2017. Wtedy jednak nie zdążył nie tylko oblec tej idei w konkret, ale nawet jej dobrze rozwinąć. 

Tę część obrad zamknie wiceprezes biura podróży Itaka Holdings i wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, a zarazem członek Rady Turystyki przy Rasiu, Piotr Henicz. Jego zadaniem będzie opowiedzenie o współpracy ekspertów z ministrem w ramach tego, powołanego podczas kongresu w Kołobrzegu, ciała. 

Debata o najmie krótkoterminowym i opłacie turystycznej

Najciekawsza wydaje się trzecia część konferencji, oznaczona w programie jako "debata tematyczna". 

Reklama
Reklama

Wpisano do niej cztery tematy, przy czym trzy konkretnie, a czwarty jako "inne". Te trzy pierwsze to: "Najem krótkoterminowy", "»Z pola na stół«, współdziałanie branży HoReCa z polskimi rolnikami" i "Opłata turystyczna".

– Chcielibyśmy, aby to była dobra dyskusja – mówił o planowanym spotkaniu podczas środowego posiedzenia podkomisji stałej do spraw turystyki wiceminister Ireneusz Raś, zachęcając ich do obecności 2 grudnia na wspólnym posiedzeniu komisji. Jak wyjaśniał, "chcemy bowiem zgromadzić dużą grupę świadomych posłów, którzy pomogą nam, bo planujemy dużo zmian legislacyjnych i zależy nam na zrozumieniu, żeby zaproponowane przepisy wyszły mądre, precyzyjne i trafiające w punkt.

Wcześniej Raś apelował o wsparcie spotkania w parlamencie do samych przedsiębiorców turystycznych. Mówił, że od tego, jak licznie okażą swoje zainteresowanie i zaangażowanie, zależy, czy wywrą wrażenie na politykach, którzy dzisiaj mało wiedzą o turystyce jako dziedzinie gospodarki. Używał nawet takiego porównania, że turystyka przynosząca około 5 procent polskiego PKB, jest mniej szanowana przez polityków niż rolnictwo, które zapewnia zaledwie połowę tej sumy, bo 2,6 procent Wskazywał, że przecież 5 procent PKB to część, jaką Polska zamierza wydawać teraz rocznie na zbrojenia. Jego zdaniem potrzeba więc w parlamencie zrozumienia, które pozwoli przeprowadzić rządowe projekty we względnej zgodzie, z korzyścią dla branży turystycznej i całej gospodarki. 

Czytaj więcej

Minister Jakub Rutnicki zapowiedział, że położy nacisk na promocję regionalnych marek turystycznych
Nowe Trendy
Wystąpienie ministra Jakuba Rutnickiego w Sejmie. Jakie ma plany wobec turystyki?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Osoby Ireneusz Raś Turystyka Promocja turystyczna opłata turystyczna Ministerstwo Sportu i Turystyki najem krótkoterminowy

Trwają przygotowania do zapowiedzianego na 2 grudnia spotkania polityków z przedstawicielami branży turystycznej. Inicjatorem tego niemającego w historii polskiej turystyki precedensu wydarzenia, jest poseł Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny za politykę resortu wobec turystyki. Chęć zorganizowania takiego wydarzenia Raś ogłosił już podczas Kongresu "Turystyka przyszłości", jaki miał miejsce pod koniec września w Kołobrzegu.

Rasiowi zależy na zainteresowaniu szerszego grona polityków problemami turystyki i podniesienia jej rangi w ich oczach poprzez wskazanie roli, jaką turystyka odgrywa w polskiej gospodarce. W najbliższym czasie zamierza przeprowadzić przez parlament ustawę o najmie krótkoterminowym, a w ślad za tym ustawę o opłacie turystycznej. Pierwsza ma porządkować, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, wykorzystywanie mieszkań i domów na cele turystyczne, a druga ma dać samorządom narzędzie do regulowania ruchu turystycznego poprzez nakładanie opłat za noclegi.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej Ahmed Youssuf gości na tegorocznych targach turystycznych
Nowe Trendy
Prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej: W tym roku odwiedzi nas ponad milion Polaków
ERGO Ubezpieczenia Podróży: nowe produkty, ten sam wysoki standard współpracy z partnerami
Materiał Promocyjny
ERGO Ubezpieczenia Podróży: nowe produkty, ten sam wysoki standard współpracy z partnerami
Co najmniej 20 procent jedzenia w turystyce idzie do kosza. Jak go nie marnować?
Nowe Trendy
Co najmniej 20 procent jedzenia w turystyce idzie do kosza. Jak go nie marnować?
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Warszawa kolejny raz doceniona. „Nie jest już wschodzącą gwiazdą – jest liderem”
Nowe Trendy
Warszawa kolejny raz doceniona. „Nie jest już wschodzącą gwiazdą – jest liderem”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama