2 grudnia – dzień, w którym politycy dowiedzą się, dlaczego warto wspierać turystykę

Aktualizacja: 24.11.2025 03:53 Publikacja: 24.11.2025 00:30
Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, liczy, że przekona senatorów i posłów, że turystyka to ważna gałąź gospodarki i warto ją wesprzeć legislacyjnie
Foto: Filip Frydrykiewicz
Trwają przygotowania do zapowiedzianego na 2 grudnia spotkania polityków z przedstawicielami branży turystycznej. Inicjatorem tego niemającego w historii polskiej turystyki precedensu wydarzenia, jest poseł Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny za politykę resortu wobec turystyki. Chęć zorganizowania takiego wydarzenia Raś ogłosił już podczas Kongresu "Turystyka przyszłości", jaki miał miejsce pod koniec września w Kołobrzegu.
Rasiowi zależy na zainteresowaniu szerszego grona polityków problemami turystyki i podniesienia jej rangi w ich oczach poprzez wskazanie roli, jaką turystyka odgrywa w polskiej gospodarce. W najbliższym czasie zamierza przeprowadzić przez parlament ustawę o najmie krótkoterminowym, a w ślad za tym ustawę o opłacie turystycznej. Pierwsza ma porządkować, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, wykorzystywanie mieszkań i domów na cele turystyczne, a druga ma dać samorządom narzędzie do regulowania ruchu turystycznego poprzez nakładanie opłat za noclegi.
Początkowo Raś planował spotkanie w Sejmie, w największej z tamtejszych sal – jeśli nie liczyć sali obrad plenarnych – czyli Sali Kolumnowej. Okazuje się jednak, że jest ona w remoncie. W tej sytuacji ministrowi udało się uzyskać zgodę Kancelarii Senatu na wykorzystanie sali obrad plenarnych tej izby. W tym pomieszczeniu może swobodnie zasiąść 120 osób. Jakiej liczby uczestników spodziewają się organizatorzy wydarzenia?
Formalnie narada organizowana przez Rasia ma być posiedzeniem dwóch komisji – sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Pierwsza liczy 29 posłów, a druga 13 senatorów. Razem to 41 osób.
Kto jeszcze jest zaproszony? W czwartek ministerstwo rozesłało zaproszenia do organizacji branży turystycznej, których doliczono się "trzydzieści-czterdzieści". Każda ma prawo wysłać na konferencję dwóch reprezentantów, maksymalnie należy więc spodziewać się z tego klucza 80 osób.
Ostatnia grupa zaproszonych to politycy spoza wspomnianej grupy i eksperci.
W sali plenarnej Senatu zmieści się 120 osób. W piątek oglądał ją zespół pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organiazcji Turystycznej i Senatu, którzy wspólnie odpowiadają za organizowanie spotkania
Foto: Filip Frydrykiewicz
Jak wynika z programu wydarzenia, organizatorzy liczą na obecność marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zapowiadają też kilkoro ekspertów, o czym niżej.
Przewidują, że konferencja będzie miała trzy etapy i potrwa w związku z tym od godziny 11 do 15.
W pierwszej części przewidziano krótkie wystąpienia najwyższych rangą polityków. Głos zabiorą też przewodniczący obu komisji – poseł Tadeusz Tomaszewski i senator Waldemar Pawlak.
Druga część, określona jako "panel merytoryczny" obejmie prezentację prezesa Głównego Urzędu Statystycznego prof. Marka Cierpiała-Wolana i dyrektora Departamentu Turystyki MSiT Dominika Borka, którzy będą mówić o idei stworzenia przy GUS-ie Obserwatorium Turystycznego – komórki, która zajmie się gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem danych z różnych dziedzin turystyki. Samo Obserwatorium ma być powołane podczas narady, pod porozumieniem w tej sprawie podpisy złożą prezes GUS i wiceminister Raś.
O "koncepcji regulacji szlaków turystycznych" będą mówili senator Zygmunt Frankiewicz i prezes PTTK Jerzy Kapłon, a prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawid Lasek przedstawi koncepcję "Domu Terytorialnych Marek Turystycznych". Co ciekawe, Lasek konieczność powołania Domu Terytorialnych Marek zgłaszał już w czasach, gdy sam był wiceministrem sportu i turystyki, czyli w latach 2016 – 2017. Wtedy jednak nie zdążył nie tylko oblec tej idei w konkret, ale nawet jej dobrze rozwinąć.
Tę część obrad zamknie wiceprezes biura podróży Itaka Holdings i wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, a zarazem członek Rady Turystyki przy Rasiu, Piotr Henicz. Jego zadaniem będzie opowiedzenie o współpracy ekspertów z ministrem w ramach tego, powołanego podczas kongresu w Kołobrzegu, ciała.
Najciekawsza wydaje się trzecia część konferencji, oznaczona w programie jako "debata tematyczna".
Wpisano do niej cztery tematy, przy czym trzy konkretnie, a czwarty jako "inne". Te trzy pierwsze to: "Najem krótkoterminowy", "»Z pola na stół«, współdziałanie branży HoReCa z polskimi rolnikami" i "Opłata turystyczna".
– Chcielibyśmy, aby to była dobra dyskusja – mówił o planowanym spotkaniu podczas środowego posiedzenia podkomisji stałej do spraw turystyki wiceminister Ireneusz Raś, zachęcając ich do obecności 2 grudnia na wspólnym posiedzeniu komisji. Jak wyjaśniał, "chcemy bowiem zgromadzić dużą grupę świadomych posłów, którzy pomogą nam, bo planujemy dużo zmian legislacyjnych i zależy nam na zrozumieniu, żeby zaproponowane przepisy wyszły mądre, precyzyjne i trafiające w punkt.
Wcześniej Raś apelował o wsparcie spotkania w parlamencie do samych przedsiębiorców turystycznych. Mówił, że od tego, jak licznie okażą swoje zainteresowanie i zaangażowanie, zależy, czy wywrą wrażenie na politykach, którzy dzisiaj mało wiedzą o turystyce jako dziedzinie gospodarki. Używał nawet takiego porównania, że turystyka przynosząca około 5 procent polskiego PKB, jest mniej szanowana przez polityków niż rolnictwo, które zapewnia zaledwie połowę tej sumy, bo 2,6 procent Wskazywał, że przecież 5 procent PKB to część, jaką Polska zamierza wydawać teraz rocznie na zbrojenia. Jego zdaniem potrzeba więc w parlamencie zrozumienia, które pozwoli przeprowadzić rządowe projekty we względnej zgodzie, z korzyścią dla branży turystycznej i całej gospodarki.
