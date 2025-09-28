Więcej noclegów w Polsce, większe wydatki turystów. „Przegoniliśmy Chorwację”

Aktualizacja: 28.09.2025 04:14 Publikacja: 28.09.2025 00:41
Foto: Filip Frydrykiewicz
Na początku września media obiegła informacja, że polski PKB przekroczył bilion dolarów, co plasuje Polskę w grupie 20 największych gospodarek świata. Przypomniał o tym podczas swojego wystąpienia na zakończonym w ostatni piątek w Kołobrzegu Kongresie Turystyka Przyszłości prezes Głównego Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan.
W tym historycznym wyniku swój udział miała także turystyka, o czym świadczą zaprezentowane przez Cierpiała-Wolana dane z ostatnich kilku lat.
– Kiedy popatrzymy na turystykę, na jej dynamikę – widać przyrost, wręcz wykładniczy w ostatnim okresie. To dowód, że naprawdę jest dobrze – podkreślił prezes.
Z danych GUS wynika, że udział osób pracujących w turystyce i branżach z nią powiązanych wzrósł z niecałych 4 procent w 2022 roku do niemal 4,1 procent w 2024 roku.
Najwięcej, bo prawie 250 tysięcy ludzi, pracuje w gastronomii, około dwa razy mniej w transporcie lądowym, nie licząc kolejowego, a niecałe 80 tysięcy w hotelarstwie. Prawie 25 tysięcy prowadzi działalność organizatorów turystyki i agentów turystycznych.
Foto: GUS
Polska bardzo dobrze prezentuje się na tle krajów Unii Europejskiej pod względem liczby noclegów w obiektach tak zwanego najmu krótkotrwałego (apartamentach, kwaterach prywatnych czy domkach letniskowych), prezentowanych przez platformy rezerwacyjne – według danych Komisji Europejskiej w 2024 roku zajęła siódme miejsce, wyprzedzając Chorwację i osiągając podobny wynik do uzyskiwanego przez turystyczne potęgi, jak Portugalia i Grecja – podkreślił dyrektor.
Turyści wykupili w Polsce 36,8 miliona tego rodzaju noclegów. – Przegoniliśmy Chorwację o 2,4 miliona – wskazywał prezes GUS.
Foto: GUS
Co więcej, liczba takich noclegów wzrosła o 19,2 procent w porównaniu z rokiem 2023 i aż o 98,2 procent w porównaniu z rokiem 2019.
– Można by pomyśleć, że przez to ubyło rezerwacji w obiektach skategoryzowanych, ale tak się nie stało. Obiekty skategoryzowane notują dość istotny wzrost – mówił Marek Cierpiał-Wolan.
Liczba noclegów w obiektach mających dziesięć lub więcej miejsc noclegowych wzrosła o 5,2 procent względem 2023 roku i o 4,6 procent względem 2019, zbliżając się do 100 milionów.
Foto: GUS
Łącznie w 2024 roku turyści wykupili w polskiej bazie noclegowej 134,4 miliona noclegów – to o 8,6 procent więcej w porównaniu z 2023 rokiem i o 19,9 procent więcej w porównaniu z 2019 rokiem. Noclegi w obiektach mających mniej niż dziesięć łóżek stanowiły 27,3 procent ogółu noclegów.
Z bazy noclegowej skorzystało w sumie 52,8 miliona turystów, czyli o 11,3 procent więcej niż w roku 2023 i o 27 procent więcej niż w 2019. W obiektach mających mniej niż 10 miejsc nocowało 26,4 procent turystów.
Foto: GUS
Wśród miast wojewódzkich najlepsze wyniki pod względem liczby noclegów osiągnęły Warszawa, Kraków i Gdańsk. Do pierwszej dziesiątki weszły też Wrocław, Poznań, Łódź, Szczecin, Katowice, Toruń i Lublin.
Foto: GUS
Rosną także wydatki turystów (krajowych i zagranicznych) w Polsce. – To one budzą największe emocje, bo nakręcają koniunkturę i PKB – mówił Cierpiał-Wolan, dodając, że prognozy GUS wskazują na dalszy ich wzrost w kolejnych latach.
W 2024 roku wyniosły one 86 miliardów złotych – 57,3 procent tej sumy to wydatki turystów krajowych, a 42,7 procent – obcokrajowców. Względem 2019 roku wydatki turystów krajowych wzrosły o 59,6 procent, podczas gdy wydatki cudzoziemców pozostały na podobnym poziomie.
Foto: GUS
W 2024 roku Polacy wydali na podróże łącznie 94,4 miliarda złotych, z czego 52,1 procent przypadło na podróże krajowe, a 47,9 procent na podróże zagraniczne. W porównaniu z 2019 rokiem wydatki na podróże po kraju wzrosły o 59,6 procent, a za granicę - o 31,7 procent.
Foto: GUS
– Widać tu dobrą tendencję – przeważają wydatki związane z podróżami krajowymi. To, że dużo Polaków wyjeżdża za granicę i tam zostawia pieniądze, nie jest dobre z punktu widzenia PKB i bilansu płatniczego, z drugiej jednak strony świadczy o zamożności, jest oznaką wysokiego tempa wzrostu gospodarczego – podkreślił Cierpiał-Wolan.
Najwięcej pieniędzy turyści (krajowi i zagraniczni) zostawili w województwach małopolskim (13,9 miliarda złotych), mazowieckim (12,3 miliarda złotych) i pomorskim (10 miliardów złotych) i zachodniopomorskim (9,7 miliarda złotych).
Foto: GUS
Marek Cierpiał-Wolan zwrócił uwagę, że dane te obejmują wyłącznie wydatki turystów, czyli tych, którzy wykupili przynajmniej jeden nocleg, a nie uwzględniają wydatków odwiedzających jednodniowych.
– Jednodniowi też przecież generują wydatki, być może nawet na podobnym poziomie co turyści. Szacujemy, że jest ich w Polsce około 96 milionów, czyli więcej niż tych, którzy korzystają z obiektów noclegowych – zauważył prezes GUS.
Na koniec przypomniał, że Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Sportu i Turystyki pracują nad „spójnym systemem badawczym” dla turystyki, gromadzącym i porównującym dane z wielu źródeł, między innymi operatorów sieci komórkowych, wydawców kart płatniczych czy Europejskiego Urzędu Statystycznego.
– Już dziś można z niego skorzystać. Pod adresem turystyka.stat.gov.pl integrujemy dane z portali rezerwacyjnych, badań miesięcznych i rocznych, badań dotyczących popytowej strony turystyki, które prowadzimy wspólnie z MSiT. 18,5 tysiąca gospodarstw domowych, granice, otoczenie granic, porty morskie, lotniska – wydaje mi się, że od strony metodycznej mamy najlepszy system, jeśli chodzi o turystykę, w Europie, a może nawet i na świecie – zakończył prezes GUS.
