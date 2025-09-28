Więcej noclegów w Polsce, większe wydatki turystów. „Przegoniliśmy Chorwację”

Na początku września media obiegła informacja, że polski PKB przekroczył bilion dolarów, co plasuje Polskę w grupie 20 największych gospodarek świata. Przypomniał o tym podczas swojego wystąpienia na zakończonym w ostatni piątek w Kołobrzegu Kongresie Turystyka Przyszłości prezes Głównego Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan.

W tym historycznym wyniku swój udział miała także turystyka, o czym świadczą zaprezentowane przez Cierpiała-Wolana dane z ostatnich kilku lat.

– Kiedy popatrzymy na turystykę, na jej dynamikę – widać przyrost, wręcz wykładniczy w ostatnim okresie. To dowód, że naprawdę jest dobrze – podkreślił prezes.

Ponad 4 procent Polaków pracuje w turystyce

Z danych GUS wynika, że udział osób pracujących w turystyce i branżach z nią powiązanych wzrósł z niecałych 4 procent w 2022 roku do niemal 4,1 procent w 2024 roku.