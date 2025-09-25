Jego plan zakłada takie zmiany w prawie, które pozwolą uregulować rzecz w miarę sprawnie i szybko, przez nowelizację istniejących przepisów o opłacie miejscowej, z której już teraz korzysta część samorządów.

Ewentualne wprowadzenie opłaty miałoby charakter fakultatywny – sięgałyby po to rozwiązanie only te gminy, które by tego chciały. Zarazem to one byłyby największym beneficjentem pieniędzy z tego tytułu. Zdaniem Rasia do ich kas powinno trafiać 80 procent zebranych środków, pozostałe 20 procent dostawałaby Polska Organizacja Turystyczna, "żeby było z czego wystartować z promocją Polski".

– Opłata nie będzie obligatoryjna w całym państwie, bo wtedy weszlibyśmy w konflikt z zapowiedziami niektórych polityków, że oni nowego podatku nie zaakceptują – wyjaśniał. – Tym bardziej nie widzę powodu do zablokowania opłaty, że Polacy jeżdżą po świecie i płacą tam te opłaty. Sam niedawno przekonałem się płacąc za noc dodatkowo 4 euro w Wenecji. Dlaczego goście z innych krajów nie mieliby płacić podobnej u nas?

Cena w polskich gminach mogłaby mieścić się w widełkach, które samorząd ustalałby w konsultacji z ministerstwem właściwym do spraw turystyki.

Czy na środki z opłaty turystycznej płaconej przez turystów w miejscach zakwaterowania mogłyby też liczyć regionalne i lokalne organizacje turystyczne? Zdaniem Rasia nie należy zbytnio fragmentować zysków z opłaty – to samorządy powinny decydować, czy chcą wydawać dodatkowe pieniądze na promowanie swoich walorów turystycznych, czy na inne cele. Jeśli ocenią, że chcą zarabiać na turystyce, na pewno to zrobią, bo dzięki promocji wzrośnie ruch turystów, a co za tym idzie, także wzrost przychodów.