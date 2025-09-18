Branża turystyczna pyta o swojego ministra

Branżę turystyczną, w tym organizacje zrzeszające touroperatorów, agentów turystycznych, hotelarzy, pilotów i przewodników turystycznych, nurtowało przede wszystkim pytanie, z kim będą współpracować w kolejnych latach w rozwiązywaniu problemów swojej dziedziny gospodarki.

Nie jest tajemnicą, że rekonstrukcja rozczarowała część tego środowiska – niektórzy przedsiębiorcy liczyli na lepsze zrozumienie polityków dla ekonomicznej roli turystyki, odłączenie jej od sportu i przyłączenie do resortu odpowiedzialnego za gospodarkę (w wyniku rekonstrukcji powstało Ministerstwo Finansów i Gospodarki).

Tym bardziej z niecierpliwością oczekiwali informacji, który z polityków będzie ich partnerem. Od czasów Sławomira Nitrasa odpowiedzialność za turystykę spoczywała na Piotrze Borysie. Borys pilotował między innymi przygotowania do Kongresu Turystyki Przyszłości, jaki MSiT zaplanował na 23-26 września w Kołobrzegu, a także powstawanie strategii dla turystyki do roku 2034.

Jego zasługą było też prowadzenie w ramach deregulacji gospodarki postulowanych przez biura podróży zmian w ustawie o imprezach turystycznych. Chodzi o ułatwienia w uzyskiwaniu przez nie gwarancji na wypadek bankructwa. Ten ustawowy obowiązek w obecnym wymiarze ciąży firmom turystycznym, tak organizacyjnie, jak i finansowo. Projekt zmian jest już zaawansowany na ścieżce legislacyjnej, lada tydzień ma trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu.

Otwarcie o przejęcie "działki" turystycznej zabiegał również wiceminister Ireneusz Raś, jego zdaniem w ramach umowy koalicyjnej turystyka powinna przypaść koalicjantowi Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drodze.

Koniec spekulacji – wiadomo, kto odpowiada w ministerstwie za turystykę

Dzisiejsza publikacja w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki kończy wszelkie spekulacje. Zgodnie z zarządzeniem "w sprawie zakresów czynności Ministra Sportu i Turystyki, sekretarzy stanu, podsekretarza stanu oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki" dowiadujemy się, że sekretarz stanu Piotr Borys wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację" w departamencie planowania i strategii, departamencie prawnym, departamencie sportu wyczynowego i departamencie współpracy międzynarodowej.