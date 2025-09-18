Aktualizacja: 19.09.2025 10:55 Publikacja: 18.09.2025 23:45
Ireneusz Raś reprezentuje w koalicji rządowej Trzecią Drogę, a Piotr Borys Koalicję Obywatelską
Foto: MSiT
W Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki minister Jakub Rutnicki opublikował zarządzenie w którym wyznacza nowy zakres kompetencji swoim zastępcom.
W kierownictwie MSiT oprócz jego szefa zasiada trzech wiceministrów. Dwóch w randze sekretarzy stanu i jeden jako podsekretarz stanu. Pierwsi dwaj to Piotr Borys (reprezentant Koalicji Obywatelskiej) i Ireneusz Raś (przedstawiciel Trzeciej Drogi, a w niej PSL-u), a trzeci – Ireneusz Nalazek (Lewica).
W ramach rekonstrukcji rządu przeprowadzonej 23 lipca przez premiera Donalda Tuska z resortu odszedł minister Sławomir Nitras, a jego miejsce zajął Jakub Rutnicki. Pozostali zachowali swoje stanowiska i współpracowali z nowym szefem. Do dzisiaj nie było jednak wiadomo, czy ktoś z nich nie będzie musiał ustąpić – przed rekonstrukcją premier mówił, że zmniejszy nie tylko liczbę ministerstw, ale także liczbę wiceministrów w tych resortach, które zamierza zachować. Tym bardziej nie było rozstrzygnięte, jakie powierzy im kompetencje. Oczekując na decyzje, robili to samo co przed rekonstrukcją.
Branżę turystyczną, w tym organizacje zrzeszające touroperatorów, agentów turystycznych, hotelarzy, pilotów i przewodników turystycznych, nurtowało przede wszystkim pytanie, z kim będą współpracować w kolejnych latach w rozwiązywaniu problemów swojej dziedziny gospodarki.
Nie jest tajemnicą, że rekonstrukcja rozczarowała część tego środowiska – niektórzy przedsiębiorcy liczyli na lepsze zrozumienie polityków dla ekonomicznej roli turystyki, odłączenie jej od sportu i przyłączenie do resortu odpowiedzialnego za gospodarkę (w wyniku rekonstrukcji powstało Ministerstwo Finansów i Gospodarki).
Tym bardziej z niecierpliwością oczekiwali informacji, który z polityków będzie ich partnerem. Od czasów Sławomira Nitrasa odpowiedzialność za turystykę spoczywała na Piotrze Borysie. Borys pilotował między innymi przygotowania do Kongresu Turystyki Przyszłości, jaki MSiT zaplanował na 23-26 września w Kołobrzegu, a także powstawanie strategii dla turystyki do roku 2034.
Jego zasługą było też prowadzenie w ramach deregulacji gospodarki postulowanych przez biura podróży zmian w ustawie o imprezach turystycznych. Chodzi o ułatwienia w uzyskiwaniu przez nie gwarancji na wypadek bankructwa. Ten ustawowy obowiązek w obecnym wymiarze ciąży firmom turystycznym, tak organizacyjnie, jak i finansowo. Projekt zmian jest już zaawansowany na ścieżce legislacyjnej, lada tydzień ma trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu.
Otwarcie o przejęcie "działki" turystycznej zabiegał również wiceminister Ireneusz Raś, jego zdaniem w ramach umowy koalicyjnej turystyka powinna przypaść koalicjantowi Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drodze.
Dzisiejsza publikacja w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki kończy wszelkie spekulacje. Zgodnie z zarządzeniem "w sprawie zakresów czynności Ministra Sportu i Turystyki, sekretarzy stanu, podsekretarza stanu oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki" dowiadujemy się, że sekretarz stanu Piotr Borys wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację" w departamencie planowania i strategii, departamencie prawnym, departamencie sportu wyczynowego i departamencie współpracy międzynarodowej.
Do jego kompetencji należą też zadania związane z nadzorowaniem Centralnego Ośrodka Sportu, Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i Polskiej Agencji Antydopingowej. Będzie też z ramienia ministerstwa brał udział w pracach Komitetu do Spraw Europejskich, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do spraw Cyfryzacji. Będzie także "koordynował działania w zakresie promocji polskiej marki".
Z kolei wymieniony w paragrafie 6 zarządzenia sekretarz stanu Ireneusz Raś odpowiada za pracę departamentu sportu dla wszystkich (w obszarze zadań publicznych ministra zlecanych do realizacji Ludowym Zespołom Sportowym), departamentu turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej.
Zarazem jest członkiem Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, Rządowej Rady Ludnościowej, Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.
Zarządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia, czyli w piątek, 19 września.
Jak pisaliśmy wcześniej w tekście "Turystyka ma nowego ministra. Raś za Borysa", ministrowie Borys i Raś będą uczestnikami zbliżającego się Kongresu Przyszłości Turystyki. Swoją obecność (krótszą) i spotkanie z branżą turystyczną na tym wydarzeniu planuje również minister Jakub Rutnicki.
Częścią kongresu będzie uroczysta gala obchodów 25-lecia Polskiej Organizacji Turystycznej.
