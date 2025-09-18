Reklama

Ireneusz Raś przejmuje turystykę od Piotra Borysa. Wiemy, jakie ma kompetencje

Potwierdziły się nasze dzisiejsze informacje o zmianie ról w kierownictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ukazało się zarządzenie wyznaczające nowe obowiązki wiceministrom.

Publikacja: 18.09.2025 23:45

Ireneusz Raś reprezentuje w koalicji rządowej Trzecią Drogę, a Piotr Borys Koalicję Obywatelską

Ireneusz Raś reprezentuje w koalicji rządowej Trzecią Drogę, a Piotr Borys Koalicję Obywatelską

Foto: MSiT

Filip Frydrykiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto przejmuje odpowiedzialność za turystykę w Ministerstwie Sportu i Turystyki?
  • Jakie zmiany zaszły w kierownictwie ministerstwa po rekonstrukcji rządu?
  • Jakie były oczekiwania branży turystycznej w kontekście rekonstrukcji rządu?

W Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki minister Jakub Rutnicki opublikował zarządzenie w którym wyznacza nowy zakres kompetencji swoim zastępcom.

W kierownictwie MSiT oprócz jego szefa zasiada trzech wiceministrów. Dwóch w randze sekretarzy stanu i jeden jako podsekretarz stanu. Pierwsi dwaj to Piotr Borys (reprezentant Koalicji Obywatelskiej) i Ireneusz Raś (przedstawiciel Trzeciej Drogi, a w niej PSL-u), a trzeci – Ireneusz Nalazek (Lewica).

Czytaj więcej

Klub Polskiej Turystyki: Premierze Tusku, turystyka to gospodarka, nie rekreacja
Nowe Trendy
Klub Polskiej Turystyki: Premierze Tusku, turystyka to gospodarka, nie rekreacja

W ramach rekonstrukcji rządu przeprowadzonej 23 lipca przez premiera Donalda Tuska z resortu odszedł minister Sławomir Nitras, a jego miejsce zajął Jakub Rutnicki. Pozostali zachowali swoje stanowiska i współpracowali z nowym szefem. Do dzisiaj nie było jednak wiadomo, czy ktoś z nich nie będzie musiał ustąpić – przed rekonstrukcją premier mówił, że zmniejszy nie tylko liczbę ministerstw, ale także liczbę wiceministrów w tych resortach, które zamierza zachować. Tym bardziej nie było rozstrzygnięte, jakie powierzy im kompetencje. Oczekując na decyzje, robili to samo co przed rekonstrukcją.

Reklama
Reklama

Branża turystyczna pyta o swojego ministra

Branżę turystyczną, w tym organizacje zrzeszające touroperatorów, agentów turystycznych, hotelarzy, pilotów i przewodników turystycznych, nurtowało przede wszystkim pytanie, z kim będą współpracować w kolejnych latach w rozwiązywaniu problemów swojej dziedziny gospodarki.

Nie jest tajemnicą, że rekonstrukcja rozczarowała część tego środowiska – niektórzy przedsiębiorcy liczyli na lepsze zrozumienie polityków dla ekonomicznej roli turystyki, odłączenie jej od sportu i przyłączenie do resortu odpowiedzialnego za gospodarkę (w wyniku rekonstrukcji powstało Ministerstwo Finansów i Gospodarki).

Tym bardziej z niecierpliwością oczekiwali informacji, który z polityków będzie ich partnerem. Od czasów Sławomira Nitrasa odpowiedzialność za turystykę spoczywała na Piotrze Borysie. Borys pilotował między innymi przygotowania do Kongresu Turystyki Przyszłości, jaki MSiT zaplanował na 23-26 września w Kołobrzegu, a także powstawanie strategii dla turystyki do roku 2034.

Jego zasługą było też prowadzenie w ramach deregulacji gospodarki postulowanych przez biura podróży zmian w ustawie o imprezach turystycznych. Chodzi o ułatwienia w uzyskiwaniu przez nie gwarancji na wypadek bankructwa. Ten ustawowy obowiązek w obecnym wymiarze ciąży firmom turystycznym, tak organizacyjnie, jak i finansowo. Projekt zmian jest już zaawansowany na ścieżce legislacyjnej, lada tydzień ma trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu.

Otwarcie o przejęcie "działki" turystycznej zabiegał również wiceminister Ireneusz Raś, jego zdaniem w ramach umowy koalicyjnej turystyka powinna przypaść koalicjantowi Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drodze.

Koniec spekulacji – wiadomo, kto odpowiada w ministerstwie za turystykę

Dzisiejsza publikacja w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki kończy wszelkie spekulacje. Zgodnie z zarządzeniem "w sprawie zakresów czynności Ministra Sportu i Turystyki, sekretarzy stanu, podsekretarza stanu oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki" dowiadujemy się, że sekretarz stanu Piotr Borys wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację" w departamencie planowania i strategii, departamencie prawnym, departamencie sportu wyczynowego i departamencie współpracy międzynarodowej.

Reklama
Reklama

Do jego kompetencji należą też zadania związane z nadzorowaniem Centralnego Ośrodka Sportu, Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i Polskiej Agencji Antydopingowej. Będzie też z ramienia ministerstwa brał udział w pracach Komitetu do Spraw Europejskich, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do spraw Cyfryzacji. Będzie także "koordynował działania w zakresie promocji polskiej marki".

Czytaj więcej

Wakacje 2025 w Polsce. Mniej pobytów nad morzem i rekordowy sezon w górach
Popularne Trendy
Wakacje 2025 w Polsce. Mniej pobytów nad morzem i rekordowy sezon w górach

Z kolei wymieniony w paragrafie 6 zarządzenia sekretarz stanu Ireneusz Raś odpowiada za pracę departamentu sportu dla wszystkich (w obszarze zadań publicznych ministra zlecanych do realizacji Ludowym Zespołom Sportowym), departamentu turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zarazem jest członkiem Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, Rządowej Rady Ludnościowej, Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Zarządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia, czyli w piątek, 19 września.

Jak pisaliśmy wcześniej w tekście "Turystyka ma nowego ministra. Raś za Borysa", ministrowie Borys i Raś będą uczestnikami zbliżającego się Kongresu Przyszłości Turystyki. Swoją obecność (krótszą) i spotkanie z branżą turystyczną na tym wydarzeniu planuje również minister Jakub Rutnicki.

Reklama
Reklama

Częścią kongresu będzie uroczysta gala obchodów 25-lecia Polskiej Organizacji Turystycznej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Osoby Ireneusz Raś Sławomir Nitras Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Borys Jakub Rutnicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto przejmuje odpowiedzialność za turystykę w Ministerstwie Sportu i Turystyki?
  • Jakie zmiany zaszły w kierownictwie ministerstwa po rekonstrukcji rządu?
  • Jakie były oczekiwania branży turystycznej w kontekście rekonstrukcji rządu?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

W Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki minister Jakub Rutnicki opublikował zarządzenie w którym wyznacza nowy zakres kompetencji swoim zastępcom.

W kierownictwie MSiT oprócz jego szefa zasiada trzech wiceministrów. Dwóch w randze sekretarzy stanu i jeden jako podsekretarz stanu. Pierwsi dwaj to Piotr Borys (reprezentant Koalicji Obywatelskiej) i Ireneusz Raś (przedstawiciel Trzeciej Drogi, a w niej PSL-u), a trzeci – Ireneusz Nalazek (Lewica).

Pozostało jeszcze 91% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Chińczycy w upalne letnie dni spędzają wolny czas na plaży w miejscowości Qingdao w chińskiej prowin
Nowe Trendy
Kreml wysyła rosyjskich turystów do Chin. „Mogą tam odpocząć, jak w Egipcie lub Turcji”
Ireneusz Raś był gościem Spotkania Liderów Turystyki organizowanego przez redakcję "Rzeczpsopolitej"
Nowe Trendy
Turystyka ma nowego ministra. Raś za Borysa
Zdaniem właścicieli mieszkań wakacyjnych turystów w Barcelonie na turystów zniechęcająco wpływają me
Nowe Trendy
Barcelona traci gości. „To przez negatywny przekaz medialny”
Rząd Grecji chce ulżyć mieszkańcom terenów mniej odwiedzanych przez turystów
Nowe Trendy
Grecja: podatkowe ulgi dla przedsiębiorców turystycznych poprawią ich sytuację
Reklama
Reklama
e-Wydanie