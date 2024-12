Piotr Borys: Nowa strategia rozwoju będzie dla polskiej turystyki przełomem

Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowało wczoraj w Warszawie konferencję poświęconą strategii dla polskiej turystyki. Jej wizję nakreślił licznie przybyłym przedstawicielom samorządów, organizacji turystycznych i biznesu sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys. W pierwszych słowach podkreślił, że stworzenie strategii ma być wspólnym zadaniem resortu i całego środowiska turystycznego.

Jej długofalowym celem jest wyniesie Polski na pozycję „niekwestionowanego lidera rozwoju turystyki pod każdym względem” w Europie Środkowo-Wschodniej i zmniejszenie dystansu do takich krajów jak Francja czy Hiszpania.

W pierwszych trzech kwartałach 2024 roku Polskę odwiedziło 15,1 miliona turystów zagranicznych (o 2,5 procent więcej, licząc rok do roku). Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej wzrosła o ponad 5,5 procent, a w samych miesiącach wakacyjnych, lipcu i sierpniu, o ponad 10 procent. Do końca roku do Polski przyjedzie 20 milionów obcokrajowców i zostawią oni w Polsce 35 miliardów złotych.

- Te dane pozwalają nam optymistycznie spojrzeć w przyszłość i potraktować nadchodzący rok jako rok ciężkiej pracy. Turystyka to niezwykle istotny sektor, który daje nam prawie 5 procent PKB. Turystyka to gospodarka i tak chcemy do niej podejść przy okazji tworzenia strategii, by zwielokrotnić jej potencjał - mówił Borys.

Jak dodał, tworzenie strategii wiązać się będzie z „połączeniem wszystkich sił, jakiego jeszcze w Polsce nie było”.