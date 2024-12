Najlepszy film promocyjny na świecie nakręcił Wrocław - "miasto przygody"

Filmy portugalskie i szwajcarskie zdobywcami najważniejszych nagród

Na gali w Walencji nagrody w pięciu kategoriach (promocja miast, regionów i krajów, produkty i usługi turystyczne) odebrało w sumie 27 produkcji z 16 krajów.

Tytuł najlepszego filmu turystycznego na świecie, pierwsze miejsce w kategorii produkty turystyczne i nagrodę CIFFT Tourism Press Award przyznawaną przez międzynarodowych dziennikarzy turystycznych zdobył film „Grand train tour of Switzerland: the ride of a lifetime” z udziałem Rogera Federera i Trevora Noaha, nakręcony na zlecenie Switzerland Tourism.

Nagrodzono także między innymi filmy: portugalski „Nazaré - bigger than life” (pierwsze miejsce w kategorii promocja miast), kanadyjski „To be Albertan” (pierwsze miejsce w kategorii promocja regionów), szwajcarski „The perfect shot” (pierwsze miejsce w kategorii promocja krajów), portugalski „NURI the fisherman’s daughter” (pierwsze miejsce w kategorii usługi turystyczne) i portugalski „PORTUGALNTN, we are what we feel” (nagroda publiczności People’s Choice Award).

Powstały w 1989 roku Międzynarodowy Komitet Festiwali Filmów Turystycznych (CIFFT) zrzesza międzynarodowe festiwale filmów korporacyjnych i turystycznych oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia za reklamy turystyczne, materiały promocyjne i filmy w mediach społecznościowych. Robi to przy wsparciu sponsorów, między innymi Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Europejskiej Komisji Podróży (ETC) i Tourism and Society Think Tank (TSTT).