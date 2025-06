Relaks nad morzem, gwarancja dobrej pogody, wygoda all inclusive - Polacy planują wakacje

Podczas wyjazdów krajowych Polacy najchętniej wypoczywać będą nad morzem (37 procent), w górach (17 procent), nad jeziorami (13 procent) i w innych miejscach blisko natury (10 procent).

Nieco ponad co czwarty respondent (26 procent) deklaruje, że w swoją główną podróż wakacyjną wyjedzie do województwa pomorskiego, a odpowiednio 12 procent i 11 procent do zachodniopomorskiego i małopolskiego. Do warmińsko-mazurskiego wybiera się 9 procent respondentów.

Wakacje za granicą

Najwięcej (28 procent) respondentów planujących wakacje poza krajem jako główną motywację wskazuje chęć pojechania do konkretnego miejsca za granicą, a następnie potrzebę gwarancji dobrej pogody (17 procent) i chęć skorzystania z oferty typu all inclusive („wybrałem ofertę all inclusive, nie muszę sam(a) nic organizować”, 16 procent).

60 procent osób wybierających się na swój główny wyjazd urlopowy za granicę jako najważniejszy cel tego wyjazdu wskazuje wypoczynek i relaks, natomiast 26 procent (o 11 punktów procentowych więcej niż w wypadku wyjazdów krajowych) - zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych. Ponad połowa (56 procent) tych, którzy wyjadą za granicę, wybiera się nad morze, a niemal co ósmy (13 procent) do miasta.

Wyjazdy zagraniczne planowane są z większym wyprzedzeniem niż krajowe. W wypadku wyjazdów zagranicznych niemal co trzeci respondent spośród tych, którzy zdecydowali już, dokąd pojadą w sezonie wakacyjnym 2025, planował go z wyprzedzeniem dwu-, najwyżej trzymiesięcznym i także co trzeci z wyprzedzeniem ponad trzymiesięcznym.