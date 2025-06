Materiał powstał we współpracy z OLX

Polacy coraz bardziej cenią jakość i poziom życia. Chcemy mieszkać w ładnych mieszkaniach, w zielonych lokalizacjach, z różnymi udogodnieniami, choćby z rozwiniętą siecią ścieżek rowerowych. Coraz staranniej przygotowujemy także wyjazdy wakacyjne, zwracając uwagę na detale, które pozwolą nam jak najlepiej wykorzystać czas urlopu i wypocząć.

Co ciekawe, coraz bardziej doceniamy przy tym walory naszego kraju. Jak bowiem pokazują badania, Polacy chętnie planują wakacje w kraju, mimo że ceny są zbliżone (a czasem nawet wyższe) niż zagranicą. Aż 40 proc. respondentów deklaruje, że tegoroczne wakacje spędzi wyłącznie w Polsce. To znaczna zmiana w naszych wyborach: takich deklaracji jest o ponad dwa razy więcej niż jeszcze rok wcześniej.

Czego oczekują Polacy na urlopie

Czego oczekujemy po miejscach, które wybieramy na nasz wymarzony wypoczynek? Odpowiedź jest zbieżna z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi jakości życia na co dzień. Tak więc na wakacje szukamy miejsc dopasowanych do naszego stylu – niezależnych, komfortowych, gotowych na większe grupy i przyjaznych zwierzętom.

W odpowiedzi na nasze oczekiwania rośnie także dostępność dopasowanych do nich ofert. Jak pokazują dane OLX – największej platformy ogłoszeniowej w Polsce, z której aktywnie korzystają osoby planujące wypoczynek w kraju – w ciągu roku liczba nowych ogłoszeń w kategorii Noclegi OLX wzrosła o niemal 23 tys. Pokazuje to z jednej strony potencjał rynku, ale z drugiej – rosnącą konkurencję.

W jakie regiony udajemy się najchętniej? W trakcie ubiegłorocznych wakacji wśród najpopularniejszych kierunków królowały kurorty nadmorskie: Gdańsk, Władysławowo, Kołobrzeg, Krynica Morska, Łeba, Sopot i Międzyzdroje, ale także górskie Zakopane.

Bazując na tych danych i obserwacjach z tegorocznej majówki, eksperci OLX prognozują, że miejscowości te również i w tym sezonie będą przeżywały oblężenie. Jednak, jak wskazują statystyki serwisu, w tym roku na popularności zyskują również mniejsze miejscowości, takie jak Gowidlino na Kaszubach, Międzybrodzie Żywieckie w Beskidach czy Dąbki na Pomorzu.

Jednocześnie widać, że dynamicznie rośnie zainteresowane mniej oczywistymi kierunkami. Bo Polacy coraz częściej chcą wypoczywać na własnych zasadach i z możliwością dopasowania miejsca do indywidualnych potrzeb. To właśnie dlatego rosnącą popularnością cieszą się domki i apartamenty: stanowią one obecnie już ponad 70 proc. ogłoszeń na OLX w kategorii Noclegi.

Trend poszukiwania coraz bardziej komfortowego wypoczynku potwierdzają również dane dotyczące popularności dodatkowych udogodnień. – Oferty domków z prywatną balią, jacuzzi, sauną czy widokiem na jezioro otrzymują stosunkowo najwięcej zapytań – komentuje Kamil Szabłowski, PR Lead OLX. Dlatego przygotowując swoją ofertę noclegową warto brać pod uwagę oczekiwania potencjalnych gości.

Najlepszy wypoczynek – w towarzystwie

Kolejnym trendem, który wyłania się z danych OLX jest to, że Polacy lubią podróżować w towarzystwie.

W maju tego roku co trzecie ogłoszenie na OLX dotyczyło noclegów dla większych grup. Powód? Tego typu oferty przyciągają średnio o 20 proc. więcej odpowiedzi niż standardowe ogłoszenia, co wyraźnie pokazuje, że Polacy coraz chętniej planują wakacje w większym gronie – z rodziną lub przyjaciółmi.

To dlatego OLX wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i stworzył parametr „dla większych grup”. Właściciele miejsc noclegowych, którzy go uzupełnią, mogą znacząco zwiększyć widoczność ofert. Dodatkowo ogłoszeniodawcy powinni podkreślić w swojej ofercie udogodnienia, takie jak sauna, jacuzzi czy malowniczy . To właśnie one generują najwięcej odpowiedzi. Dzięki takiej aktualizacji ogłoszeń właściciele zwiększają realne szanse na zwiększenie zainteresowania swoją ofertą na sezon 2025.

Co więcej, coraz częściej na nasze wyjazdy zabieramy ze sobą również nasze zwierzaki. Możliwość przyjazdu z pupilem to obecnie najczęściej wybierany filtr wśród użytkowników OLX! To dlatego coraz więcej ofert noclegów – bo aktualnie aż 42 proc. – spełnia to kryterium. Zamieszczając ogłoszenie warto pamiętać o dodaniu także takiego udogodnienia dla gości.

Wygoda ponad wszystko, cena nie jest najważniejsza

Rosnąca popularność wyjazdów w kraju czy noclegów dla większych grup mogłaby wskazywać na szukanie przez Polaków oszczędności. Dane pokazują jednak co innego: koszty wakacji w Polsce są często zbliżone do tych za granicą, a nawet wyższe.

Według danych OLX średnia cena noclegów w maju 2025 r. wzrosła o ok. 3,5 proc. względem poprzedniego roku. Jednocześnie, jak wskazują badania, Polacy w tym roku są również skłonni wydać… więcej niż zazwyczaj. Prawie co czwarty respondent zamierza przeznaczyć na letni urlop ponad 5 tys. zł, podczas gdy rok temu taką kwotę deklarował zaledwie co ósmy badany.

– Trendy, jakie obserwujemy, nie wynikają tylko z kalkulacji budżetowych. Jak się okazuje, dla niemal połowy tych, którzy wybierają wakacje w kraju, Polska jest po prostu… atrakcyjna. Polacy szukają niezależności, komfortu i miejsca dla całej ekipy – włączając czworonogi. Chcą spędzać urlop na własnych zasadach. W OLX bacznie obserwujemy zmieniające się potrzeby użytkowników i na bieżąco dopasowujemy do nich funkcjonalności serwisu. Niedawno wprowadziliśmy w kategorii Noclegi parametr, który pozwala łatwo oznaczyć, że obiekt nadaje się na pobyt większej grupy – wyjaśnia Kamil Szabłowski.

Tak więc prognozy ekspertów OLX wskazują, że wakacje 2025 przyniosą umocnienie trendów obserwowanych już w poprzednim roku. Znane lokalizacje nie tracą na znaczeniu, ale coraz więcej osób wybiera mniej oczywiste miejsca, które oferują spokojniejszy wypoczynek i bardziej kameralną atmosferę.

Mając świadomość oczekiwań urlopowiczów właściciele obiektów mogą liczyć na większe zainteresowanie, jeśli dostosują swoje ogłoszenia do potrzeb. Zaznaczą np. dostępność konkretnych udogodnień, opcję pobytu dla grup i możliwość zabrania zwierząt – oraz odpowiednio zakomunikują oferowany styl wypoczynku jako „na własnych zasadach”.

Materiał powstał we współpracy z OLX