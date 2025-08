Czego boją się najlepsi europejscy podróżnicy? Ujawniło to badanie

Mieszkańcy Holandii należą do najbardziej mobilnych turystów w Europie. Według Eurostatu aż 84 procent przynajmniej raz wyjechało w 2023 roku na wyjazd turystyczny z noclegiem, co daje jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej. Odnotowano wtedy też 2538 wyjazdów turystycznych za granicę na 1000 mieszkańców Holandii – to najwyższy wskaźnik w całej Unii Europejskiej.

Reklama Reklama

Kieszonkowcy, nieuczciwi taksówkarze, fałszywi policjanci

Okazuje się jednak, że Holendrom nieobce są obawy związane z podróżami. Z najnowszego badania agencji iVOX wynika, że największym źródłem ich niepokoju są kradzieże kieszonkowe – aż 64 procent respondentów przyznaje, że właśnie tego obawia się najbardziej. Turyści najczęściej wskazują zatłoczone miejsca, transport publiczny i popularne atrakcje jako potencjalne miejsca, w których łatwo stać się ofiarą takiego przestępstwa.

Na drugim miejscu uplasowały się fałszywe mandaty (51 proc.), które – według badanych – mogą być wynikiem nadużyć lokalnych służb lub próbą wyłudzenia pieniędzy od zagranicznych turystów. Trzecią najczęściej wymienianą obawą były nieuczciwe praktyki kierowców taksówek. W tym brak działającego taksometru, celowe wydłużanie trasy i żądanie dodatkowych opłat.

Wynajmowanie samochodu za granicą to ryzyko

Kolejne zagrożenie to zawyżone ceny dla obcokrajowców. 44 procent respondentów martwi się, że jako turyści zapłacą więcej niż lokalni mieszkańcy. Z kolei 41 procent wskazuje na sytuacje, w których pomoc udzielana przez „przyjaznych” mieszkańców kończy się żądaniem zapłaty, na przykład za wskazanie drogi, pomoc z bagażem czy pomoc w zorganizowaniu przejazdu.