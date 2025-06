Zaledwie parę kilometrów od granicy znajdują się miejsca, które urzekają swoim pięknem, spokojem i niepowtarzalną atmosferą. Poznaj Bardejów i dziką przyrodę Połonin, zabytki sakralne wpisane na listę UNESCO czy historyczną Starą Lubowlę – a to wszystko bez długiej jazdy samochodem, w sam raz na długi weekend lub rodzinny wypoczynek.

Bardejów został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i niezaprzeczalnie jest jednym z najpiękniejszych słowackich miast. Gotycki rynek z ratuszem, bazylika św. Idziego i dawne mury miejskie dopełniają historycznej atmosfery miasta. Po przechadzce po centrum warto odwiedzić Bardejów-Zdrój, gdzie można korzystać z leczniczych wód mineralnych lub wybrać się na spacer po okolicy jedną z wielu ścieżkach przyrodniczych.

Niezapomnianym przeżyciem jest również wizyta w tutejszym skansenie, czyli Muzeum Architektury Ludowej prezentującym tradycje regionu.

W sierpniu w Bardejowie odbywa się Jarmark Bardejowski słynący z doskonałej atmosfery, muzyki i karuzeli, będący też okazją do spotkania prawdziwych rzemieślników.

Drewniane świątynie są jednymi z najpiękniejszych skarbów Słowacji. Najwięcej można ich znaleźć w północno-wschodniej części kraju, w okolicach Svidníka, Bardejowa i Sniny. Ogółem jest ich ponad trzydzieści. Wiele z nich zostało zbudowanych bez użycia choćby jednego metalowego gwoździa. Doskonale harmonizują z otoczeniem i piękną przyrodą. Zazwyczaj stoją na wzgórzu w maleńkich wioskach, w otoczeniu zieleni i ciszy, z widokiem na malownicze okolice.

W 2008 roku cztery drewniane świątynie zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Są to greckokatolickie cerkiewki w Ladomirovej i Bodružalu koło Svidníka, kościoły rzymskokatolicki w Hervartovie koło Bardejowa i ewangelicki w Kieżmarku. Każdy z nich jest wyjątkowy pod względem architektonicznym, zachwyca dekoracjami i fascynuje historią. Cerkiewki w Bodružalu i Ladomirovej noszą ślady granatów z czasów II wojny światowej, jednak cudem zachowały się w niemal niezmienionym stanie od XVII - XVIII wieku.

Słowackie Połoniny i polskie Bieszczady są częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Połoniny oferują wędrówki pośród dziewiczej przyrody, gęstych lasów i drewnianych kościołów. To miejsce niezadeptane przez turystów, w którym można się poczuć jak na końcu świata. To tutaj znajduje się Park Ciemnego Nieba, w którym można oglądać gwiazdy jak nigdzie indziej - bez smogu świetlnego, w całkowitej ciemności. Z tego miejsca doskonale widoczna jest Droga Mleczna, a gołym okiem można zobaczyć prawie dwa tysiące gwiazd. Obserwacje astronomiczne na przełęczy Kolonické sedlo lub nocna wędrówka do Runiny mogą być niezapomnianą przygodą.

Jednym z ulubionych celów wędrówek jest szczyt Krzemieniec (1221 m n. p. m.) i trójstyk granic Słowacji, Polski i Ukrainy. Górskie wędrówki można urozmaicić odwiedzając lokalnych rzemieślników i podążając szlakiem drewnianej architektury sakralnej.Warto też skorzystać z trasy rowerowej Poloniny Trail.

Na południe od granicy słowacko-polskiej, w pobliżu przejścia granicznego w Mníšku nad Popradem lub Piwnicznej Zdroju, leży Stara Lubowla. Znana jest głównie ze swojego majestatycznego zamku. Zamek ten był niegdyś siedzibą starostów spiskich i to właśnie tu przechowywano klejnoty koronacyjne w czasie potopu szwedzkiego. Dziś można tu oglądać wystawy historyczne, wspiąć się na wieżę zamkową i poczuć atmosferę średniowiecza.

Pod zamkiem znajduje się skansen, w którym można podziwiać tradycyjne budownictwo, a także drewniany kościół św. Michała. Miasto oferuje też inne atrakcje - labirynt zbudowany z roślin, muzeum poświęcone historii wojskowości i wystawę farbowanych tkanin. W regionie można odwiedzić górskie wioski odznaczające się specyficznym kolorytem i gościnnością. Jedną z takich wiosek jest Litmanová, słynąca z sanktuarium na górze Zvir, gdzie według tradycji objawiała się Matka Boska. Odwiedzając ten region koniecznie należy wybrać się na wycieczkę do Pienińskiego Parku Narodowego. On też nas łączy!

Dobre połączenie drogowe, zróżnicowana baza noclegowa, bogata oferta kulturalna i wspaniała przyroda sprawiają, że kraj preszowski to idealne miejsce dla turystów z północy. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na romantyczny weekend, planujesz aktywny wypoczynek w górach czy marzysz o ciszy i spokoju na łonie natury – tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

