Polskie miasta i region czekają na głosy w konkursie na najlepszy film turystyczny świata

Bydgoszcz, Wrocław i Dolny Śląsk w konkursie

„To miał być zwykły film promocyjny, jednak coś poszło nie tak. Zobacz sam” - zachęca narrator pierwszego filmu „Bydgoszcz - More Beautiful Than You Think” (Bydgoszcz - piękniejsza niż myślisz”). W szaloną i pełną zwrotów akcji podróż po mieście zabiera widzów pop-folkowy zespół Big Bike Orchestra, poruszający się wraz ze swymi instrumentami na sześcioosobowym rowerze. Spot zebrał dotąd 8 głosów.

W 2023 roku film zdobył Grand Prix 18. Festiwalu Filmów Turystycznych, Ekologicznych i Artystycznych FilmAT.

Drugi film „Discover the mysterious Lower Silesia” (Odkryj tajemniczy Dolny Śląsk) pokazuje największe atrakcje regionu i jednocześnie jego różnorodność. W spocie pojawiają się między innymi Szczeliniec Wielki, zamki Książ i Czocha, wodospad Kamieńczyk, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Podziemne Miasto Osówka, wrocławski Rynek, Kraina Wygasłych Wulkanów i Śnieżka, a motywem łączącym wszystkie te miejsca jest papierowy samolot - symbol dostępności Dolnego Śląska, otwartości i gościnności jego mieszkańców. Spot zebrał dotąd 6 głosów.

Osią trzeciego filmu „Wroclaw: City of Adventure” (Wrocław: miasto przygody), nakręconego w konwencji filmów przygodowych w stylu „Kodu Leonarda da Vinci” czy serii „Indiana Jones”, jest poszukiwanie skarbu ukrytego, jak chce legenda, w zaginionym sarkofagu Piotra Włostowica, śląskiego możnowładcy i fundatora klasztoru benedyktyńskiego na Ołbinie (rozebranego w XVI w.). Oprócz aktorów młodego pokolenia wystąpił w nim, w roli czarnego charakteru, Daniel Olbrychski. Film przenosi widzów do najpopularniejszych miejsc we Wrocławiu - do Hali Stulecia, Narodowego Forum Muzyki, na Ostrów Tumski, Bulwary Dunikowskiego czy Rynek. Spot zebrał dotąd 13 głosów.

W 2023 roku film zajął pierwsze miejsce na 18. Festiwalu Filmów Turystycznych, Ekologicznych i Artystycznych FilmAT w kategorii promocja turystyczna miast. W 2024 roku zgarnął dwie nagrody: Srebrnego Delfina w międzynarodowym konkursie Corporate Media & TV Awards w Cannes w kategorii filmy turystyczne i pierwszą nagrodę na Terres Film Festival w Hiszpanii.

Najwięcej, bo aż 14 filmów, ma w plebiscycie CIFFT Portugalia, silną reprezentację wystawiły też Hiszpania (7), Słowenia i Austria (po 5).