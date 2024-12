Ruszył fundusz z dotacjami dla biur podróży za wycieczki odwołane przez powódź

Na tę decyzję przedsiębiorcy, którzy stracili klientów na wyjazdy do miejscowości objętych powodzią, czekali od września. Do tej pory trwała bowiem procedura legislacyjna. Ministerstwu chodziło o to, żeby zamienić część pieniędzy zebranych w Turystycznym Funduszu Pomocowym na dotacje.

W zwykłym trybie organizator wyjazdu, który musi oddać pieniądze pobrane na poczet imprezy turystycznej, która nie może się odbyć nie z jego winy ma na to ustawowo dwa tygodnie. Jeśli minister sportu i turystyki uzna, że sytuacja jest nadzwyczajna - imprezy turystyczne trzeba było odwołać ze względu na klęskę żywiołową, wojnę lub inne niespodziewane nieszczęście w miejscu, w którym miał się odbywać wypoczynek - uruchamia TFP i przedsiębiorcy turystyczni mogą z niego pożyczyć pieniądze na ten cel. Potem muszą je zwrócić w ratach.

Minister sportu na pomoc biurom podróży

Po ostatniej powodzi w południowo-zachodniej Polsce minister sportu i turystyki Sławomir Nitras postanowił jednak, że te pieniądze po prostu przekażę jako dotację niewymagającą zwracania.

Przedstawił w tym celu parlamentowi nowelizację ustawy o imprezach turystycznych, a rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 30 listopada.