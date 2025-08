Specjaliści od turystyki lubią swoją pracę. Szczególnie pochwały od klientów

- Branża turystyczna wciąż przyciąga nowych fachowców, co czyni ją jednym z najszybciej rozwijających się sektorów kariery, zgodnie z globalnymi raportami. Wyniki naszego badania pokazują również rosnącą popularność zawodu doradcy turystycznego w ciągu ostatnich trzech lat. Jest to spowodowane transformacją gospodarki po pandemii i chęcią podróżnych nowej generacji do polegania na biurach podróży podczas planowania podróży – mówi dyrektor zarządzająca RateHawk Astrid Kastberg, cytowana w komunikacie firmy.

93 procent badanych to pracownicy małych i średnich firm, które zatrudniają maksymalnie 50 osób. 50 procent tej grupy pracuje w firmach zatrudniających od dwóch do pięciu osób, najwięcej w Europie (58 procent) i Ameryce Łacińskiej (47 procent).

Prawie 17 procent z nich działa jako niezależni agenci, przy czym najwięcej jest ich w Ameryce Północnej (22 procent). Specjaliści ds. podróży rzadko natomiast działają samodzielnie w Azji i krajach nad Zatoką Perską, gdzie dominują firmy średniej wielkości, zatrudniające od sześciu do 50 pracowników (odpowiednio 44 procent i 51 procent).

W skali globalnej firmy średniej wielkości stanowią 26 procent ogółu badanych. Zaledwie 7 procent respondentów pracuje w firmach zatrudniających ponad 50 pracowników.

Specjaliści od turystyki łakną kontaktów z ludźmi i pochwał

Wskaźnik zadowolenia z pracy jest w branży turystycznej bardzo wysoki – ponad 92 procent respondentów deklaruje, że są zadowoleni lub bardzo zadowoleni. Liderem jest Ameryka Łacińska ze wskaźnikiem satysfakcji na poziomie 95 procent. Tylko 1 procent respondentów na całym świecie przyznało się do niezadowolenia.