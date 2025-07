Wujec: Agent turystyczny jest jak lekarz. Pilnuje, żeby ludzie na podstawie porad z internetu nie zrobili sobie krzywdy

Decyduje o tym kilka czynników. Po pierwsze sieć salonów z wycieczkami jest już dosyć gęsta, po drugie touroperatorzy oczekują doświadczonych i wiarygodnych partnerów, dobrze przygotowanych do swojej roli, żeby nie przynieśli im wstydu, a stanowili wartość dodaną w całym systemie dystrybucji.

Pamiętajmy, że turystyka ma tę specyfikę, że cenę kształtuje operator - jest więc jedna, sztywna cena, której nie wolno nam zmieniać. Nie ma tak, że gdzieś jest taniej, bo to nie warzywniak, który może mieć tańszą marchewkę niż u konkurencji. A to oznacza, że o sukcesie decyduje profesjonalizm sprzedawcy. Nie może on bowiem wabić klientów ceną, na zasadzie „u mnie to samo, tylko taniej”.

Zawód agenta jawi się młodym ludziom w romantycznym nimbie. Marzą o podróżowaniu i wyobrażają sobie, że taki agent to musi dużo i tanio podróżować. Co im pan radzi?

Jak wspomniałem, dawniej było łatwiej wejść na rynek. Po pierwsze w biurach podróży sprzedawaliśmy zaledwie kilka kierunków na krzyż. Ludzie jeździli wtedy do Egiptu, ale tylko do Hurghady, do Tunezji, trochę do Grecji, czyli na Kretę i na Rodos, potem na Zakintos, do Hiszpanii i Włoch. Dzisiaj sam Egipt ma pięć kierunków, Grecja dwadzieścia cztery, a Hiszpania ze dwadzieścia kolejnych, w tym prawie wszystkie Wyspy Kanaryjskie. Do tego Bułgaria, Cypr, Albania, Włochy, Portugalia... żeby wymienić tylko najpopularniejsze kraje wakacyjne z basenu Morza Śródziemnego. Jednym słowem mamy w ofercie ponad sto kierunków i dziesiątki tysięcy hoteli.

To nie znaczy oczywiście, że muszę wszystkie znać, zwykle obracamy się jako sprzedawcy w kręgu kilkudziesięciu obiektów, ale im więcej o nich wiem, tym lepiej mogę doradzić klientom, gdzie powinni spędzić wakacje. Plusem naszej pracy jest to, że dużo podróżujemy, mamy taką możliwość. I to przekłada się na to, że mamy porównanie, umiemy dopasować kierunek czy hotel do potrzeb klienta.

Po drugie - klienci też już nie są ci sami, co dziesięć i dwadzieścia lat temu – są lepiej czasem przygotowani i widzieli więcej niż sprzedawcy. Oni przecież też podróżują i czytają.

Wspominam o tym, żeby wskazać, że jeśli ktoś chce się w zawodzie doradcy wakacyjnego spełnić, musi się nastawić na długą drogę i ciągłe uczenie się i zdobywanie doświadczeń. Zarówno podczas szkoleń, których nie brakuje (zwykle teraz odbywają się one on line), jak i podczas zawodowych podróży studyjnych i prywatnych wyjazdów.