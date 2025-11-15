Grecos - widzimy, że targi turystyczne odżywają i chcemy tam być

Aktualizacja: 15.11.2025 18:50 Publikacja: 15.11.2025 17:51
Grecos wraca na targi turystyczne. Ostatnio można było odwiedzić to biuro przed pandemią na - nieistniejącej już - imprezie zwanej Grecką Panoramą
Foto: Filip Frydrykiewicz
20-22 listopada w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się największe w Polsce targi turystyczne z udziałem setek wystawców z dziesiątków krajów. Obecne będą kraje, regiony, miasta, biura podróży, atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe, linie lotnicze i firmy związane z całą polską turystyką. Trzy dni imprezy wypełnią konferencje, debaty, prezentacje i spotkania z podróżnikami. Serwis Turystyka.rp.pl jest partnerem medialnym tego wydarzenia. Publikujemy wypowiedzi wystawców, informacje o wydarzeniach, zapowiedzi i relacje. Dzisiaj o planach na targi opowiada wiceprezes biura podróży Grecos Janusz Śmigielski.
- Przez prawie 20 lat działalności Grecosa, nasze biuro podróży brało udział w wielu targach. Potem zawiesiliśmy tę działalność, bo generalnie targi przygasały, ale teraz widzimy, że wspólne spotkania i promocja w tej formie znowu nabierają sensu, więc tam wracamy – mówi wiceprezes biura podróży Grecos Janusz Śmigielski.
- Przede wszystkim wrócili na targi najwięksi touroperatorzy (Itaka, Rainbow, Coral Travel – red.) i są tam obecne najważniejsze, z punktu widzenia turystyki wyjazdowej, kraje, w tym silna reprezentacja Grecji, co nas szczególnie interesuje, jako touroperatora specjalizującego się w tym kierunku.
- Nie ukrywam, że też właśnie inspiracją i bodźcem dla nas było to, że nasi greccy partnerzy coraz częściej nam mówią, że chętnie odwiedziliby nas w Polsce. Pomyśleliśmy, że jednym z pretekstów mogłyby być targi w Warszawie. Mogłaby to być okazja, by pokazać im trochę jak nasz turystyczny biznes w Polsce wygląda, jak się kręci, a przy okazji tym, którzy jeszcze nie byli w Polsce – pokazać naszą stolicę. Dla nich to trochę egzotyczne miejsce, które głównie kojarzą z niskimi temperaturami. Pamiętam jak we wcześniejszych latach zaprosiliśmy naszych greckich kontrahentów na lodowisko na Stadionie Narodowym, uczyliśmy ich jeździć na łyżwach.
Dlatego postanowiliśmy wystawić się obok kolegów z innych, dużych biur podróży, na ITTF. Zaprosiliśmy na nasze stoisko i na rozmowy o kolejnym sezonie w turystyce polsko-greckiej, kilkudziesięciu partnerów z Grecji - hotelarzy i przedstawicieli firm typu DMC, z którymi współpracujemy w Grecji. Zwykle widujemy się z nimi u nich w Grecji lub na targach w Berlinie i Londynie, a tym razem odegramy rolę gospodarza i podejmiemy ich w Warszawie.
Będziemy prowadzić zwykłe w takich razach rozmowy handlowe na samych targach, ale także poza nimi. Całość zwieńczy wspólna kolacja w jednej z warszawskich restauracji.
To oczywiście tylko jeden aspekt związany z obecnością na targach. Liczymy bowiem też na spotkania z agentami turystycznymi, każdy kto chciałby nas odwiedzić, porozmawiać o współpracy, poznać nas bezpośrednio, może przez te trzy dni to zrobić. Jesteśmy do ich dyspozycji, z naszej centrali w Poznaniu przyjadą przedstawiciele działu grup i będą kierownicy regionalni, odpowiedzialni za współpracę z siecią agencyjną.
Będziemy też otwarci na zwykłych zwiedzających, klientów biur podróży - nasze stoisko będzie wizytówką naszej firmy, nie może więc zabraknąć tam naszych pracowników, którzy odpowiedzą na każde pytanie dotyczące Grecji i naszych produktów. Grecja i Cypr to nasza specjalność, chętnie o nich mówimy i staramy się naszą pasją zarażać innych.
Dla tych ostatnich gości przewidujemy jakieś zajęcia, w tym na przykład opowieści o oliwkach i degustacje.
Ostatni sezon letni był z punktu widzenia Grecosa udany. Przychody firmy wzrosły o kilka, bliżej dziesięciu, procent. A ponieważ sprzedajemy już kolejne lato, tym razem 2026, mamy nadzieję, że targi przyczynią się do jeszcze lepszej rozpoznawalności naszego biura podróży i zachęcą klientów do odwiedzenia naszych sprzedawców.
Materiał powstał przy współpracy z Partnerem, organizatorem Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF w Warszawie, Grupą MTP.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
