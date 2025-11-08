Reklama
Izabela Stelmańska: Mazowsze zaskoczy i zainspiruje na targach ITTF Warsaw

Udział w targach turystycznych to dla nas przede wszystkim szansa na spotkanie i zaprezentowanie Mazowsza w sposób bezpośredni i inspirujący – mówi Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – Nie inaczej będzie i tym razem w Pałacu Kultury i Nauki podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw.

Publikacja: 08.11.2025 18:44

Izabela Stelmańska prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Izabela Stelmańska prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Foto: MROT

Redakcja „Rz”

20-22 listopada w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się największe w Polsce targi turystyczne z udziałem setek wystawców z dziesiątków krajów. Obecne będą kraje, regiony, miasta, biura podróży, atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe, linie lotnicze i firmy związane z całą polską turystyką. Trzy dni imprezy wypełnią konferencje, debaty, prezentacje i spotkania z podróżnikami. Serwis Turystyka.rp.pl jest partnerem medialnym tego wydarzenia. Publikujemy wypowiedzi wystawców, informacje o wydarzeniach, zapowiedzi i relacje. Dzisiaj wypowiedź Izabeli Stelmańskiej, prezeski Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,  zastępczyni dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Targi ITTF Warsaw 2024. „Podoba nam się tu bardziej niż w Dubaju"
Popularne Trendy
Targi ITTF Warsaw 2024. „Podoba nam się tu bardziej niż w Dubaju”

–  Targi to miejsce wymiany doświadczeń, poznawania trendów i budowania relacji, które później procentują w projektach i inicjatywach promujących region. Od lat uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach branżowych w Polsce i za granicą – z przekonaniem, że nic nie zastąpi rozmowy z turystą twarzą w twarz.

Wystawiając się na ITTF Warsaw, możemy pokazać naszą ofertę w atrakcyjny sposób – poprzez prezentacje, multimedia, degustacje i bezpośrednie rozmowy. To także doskonała okazja do poznania oczekiwań odwiedzających. Cenię te momenty, gdy ludzie przychodzą na stoisko i mówią: „Byłem na Mazowszu – i wrócę!”.

Warszawskie targi w Pałacu Kultury i Nauki mają niepowtarzalną atmosferę – łączą profesjonalizm branżowy z energią, różnorodnością i otwartością wystawców. A dodatkowa obecność w katalogach i relacjach medialnych z targów to dla nas silne wsparcie promocyjne.

Mazowsze na ITTF – różnorodność i tradycja w jednym miejscu

Podczas tegorocznych targów na stoisku samorządu województwa mazowieckiego zaprezentujemy szeroką ofertę wybranych partnerów Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Każdy z nich pokazuje inne oblicze Mazowsza – od historii i kultury, przez naturę, po aktywny wypoczynek. Będą więc z nami:

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie – jedno z najstarszych muzeów etnograficznych w Polsce, ukazujące bogactwo kultur świata i współczesne zjawiska społeczne. Wystawy i warsztaty pozwalają odkrywać dziedzictwo w sposób nowoczesny i angażujący.

Muzeum Niepodległości w Warszawie – instytucja pielęgnująca pamięć o walce Polaków o wolność i suwerenność. Pokazuje historię w przystępny sposób, inspirując do refleksji nad współczesnym patriotyzmem.

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, która promuje uroki nadwiślańskiego Płocka i okolic. Prezentuje bogactwo historii, tradycji i kultury regionu.

Radom – nowoczesne miasto o bogatej historii, znane z zabytków, festiwali i unikatowej oferty kulturalnej. Promuje się jako dynamicznie rozwijający się kierunek turystyczny.

Szydłowiec – urokliwe mazowieckie miasteczko z pięknym zamkiem i bogatymi tradycjami kamieniarskimi. Łączy historyczne dziedzictwo z nowoczesnym podejściem do promowania kultury. W tym roku zostało wyróżnione tytułem „Odkrycie roku” magazynu „National Geographic”.

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa – wyjątkowa atrakcja rodzinnej rekreacji. Zabytkowa kolejka pozwala odbyć podróż przez mazowieckie pejzaże i historię kolejnictwa.

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek – promująca aktywny wypoczynek nad Wisłą, Narwią i Wkrą. Organizuje spływy kajakowe, wędrówki i odkrywanie przyrody z nowej perspektywy.

Hotele Gromada – sieć hoteli z tradycją, łącząca profesjonalną obsługę z rodzinną atmosferą. Oferuje komfortowy wypoczynek na terenie Mazowsza.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” – ambasador polskiego folkloru, od ponad 70 lat zachwyca artystycznym profesjonalizmem i autentyzmem. Każdy ich występ to podróż przez kulturę Mazowsza i Polski.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej – pokazująca uroki wschodniego Mazowsza. Blisko natury, tradycji i nowoczesności.

Na targach pokażemy, że Mazowsze to nie tylko punkt na mapie, ale inspirująca podróż – o każdej porze roku.

Itaka była wystawcą pierwszych targów ITTF Warsaw w marcu zeszłego roku
Popularne Trendy
Targi turystyczne ITTF Warsaw. Itaka: Odwiedzający poczują się jak na wakacjach

Udany sezon turystyczny i intensywny rok Mazowsza

Miniony sezon obfitował w działania, które wzmacniają naszą markę. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć były MAZOpikniki – cykl dziesięciu plenerowych wydarzeń promujących turystykę, kulturę i produkty regionalne. To imprezy, które łączą całe Mazowsze – samorządy, instytucje kultury i organizacje turystyczne.

Na każdym MAZOpikniku odwiedzający mogli poznać smaki regionu, spróbować lokalnych wyrobów, wziąć udział w warsztatach ekologicznych i rodzinnych konkursach. Wydarzenia kończyły koncerty znanych artystów – w tym roku wystąpili m.in. Stachursky, De Mono i Enej. Celem jest nie tylko promocja regionu, ale też integracja subregionów i budowanie dumy z lokalnych tradycji.

Laboratorium Inicjatyw Turystycznych i rekordowe sukcesy

Rok 2025 był dla nas wyjątkowy również pod względem innowacji. W ramach programu Laboratorium Inicjatyw Turystycznych (LIT) wspieramy rozwój lokalnych marek i produktów turystycznych – od pomysłu po komercjalizację. Prowadzimy warsztaty, szkolenia z marketingu, AI i mediów społecznościowych.

Efekty widać w wynikach – Mazowsze zdobyło trzy ogólnopolskie tytuły Polskiej Organizacji Turystycznej:

Skansen w Sierpcu – Certyfikat POT 2025,

Muzeum Polskiej Wódki – Certyfikat POT 2025,

Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel – tytuł "Turystycznego Odkrycia Roku.

Jak powiedziałam wtedy, Mazowsze rozbiło bank. To potwierdzenie, że konsekwentna praca warsztatowa i współpraca z partnerami przynoszą namacalne efekty.

Prezes biura podróży Rainbow Maciej Szczechura jest przekonany, że targi ITTF to wizytówka polskiej
Popularne Trendy
Rainbow: Polska turystyka zasługuje na duże targi. A my chcemy być ich częścią
Mazowsze patrzy w przyszłość

Z każdym rokiem rośnie świadomość, że Mazowsze to region o ogromnym potencjale turystycznym. Dzięki projektom takim jak LIT, MAZOpikniki i sukcesom w konkursach POT tworzymy nowoczesny, spójny system rozwoju turystyki.

W najbliższym czasie planujemy dalsze inwestycje w promowanie szlaków i rozwój oferty turystycznej – na ten cel pozyskaliśmy ponad 3,7 miliona złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza.

Jestem przekonana, że nadchodzący rok przyniesie jeszcze więcej inspiracji i wspólnych sukcesów. Mazowsze ma swoją energię, autentyczność i różnorodność – i właśnie to chcemy pokazać światu – kończy Izabela Stelmańska.

Materiał powstał przy współpracy z Partnerem, organizatorem Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF w Warszawie, Grupą MTP.

