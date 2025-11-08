Izabela Stelmańska: Mazowsze zaskoczy i zainspiruje na targach ITTF Warsaw

20-22 listopada w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się największe w Polsce targi turystyczne z udziałem setek wystawców z dziesiątków krajów. Obecne będą kraje, regiony, miasta, biura podróży, atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe, linie lotnicze i firmy związane z całą polską turystyką. Trzy dni imprezy wypełnią konferencje, debaty, prezentacje i spotkania z podróżnikami. Serwis Turystyka.rp.pl jest partnerem medialnym tego wydarzenia. Publikujemy wypowiedzi wystawców, informacje o wydarzeniach, zapowiedzi i relacje. Dzisiaj wypowiedź Izabeli Stelmańskiej, prezeski Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zastępczyni dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

– Targi to miejsce wymiany doświadczeń, poznawania trendów i budowania relacji, które później procentują w projektach i inicjatywach promujących region. Od lat uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach branżowych w Polsce i za granicą – z przekonaniem, że nic nie zastąpi rozmowy z turystą twarzą w twarz.

Wystawiając się na ITTF Warsaw, możemy pokazać naszą ofertę w atrakcyjny sposób – poprzez prezentacje, multimedia, degustacje i bezpośrednie rozmowy. To także doskonała okazja do poznania oczekiwań odwiedzających. Cenię te momenty, gdy ludzie przychodzą na stoisko i mówią: „Byłem na Mazowszu – i wrócę!”.

Warszawskie targi w Pałacu Kultury i Nauki mają niepowtarzalną atmosferę – łączą profesjonalizm branżowy z energią, różnorodnością i otwartością wystawców. A dodatkowa obecność w katalogach i relacjach medialnych z targów to dla nas silne wsparcie promocyjne.