Festiwal Podróżników Zwrotnik - nowość w programie targów turystycznych ITTF Warsaw

Od 20 do 22 listopada w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się III Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw. Nowością w ich programie jest sobotni Festiwal Podróżników Zwrotnik – trwające przez cały dzień debaty i dyskusje z udziałem podróżników, dziennikarzy, blogerów i fotografów.

Jak zawiadamiają w komunikacie organizatorzy targów, Grupa MTP i Polska Izba Turystyki, zaproszeni goście podzielą się z publicznością festiwalu opowieściami „o poszukiwaniu skarbów, dotykaniu niemożliwego, odkrywaniu świata i przekraczaniu granic, ale przede wszystkim pasji do podróży i realizacji marzeń”.

Magdalena Koniecka i Grzegorz Kłak opowiedzą o zdobyciu Korony Gór Polski pomimo utraty wzroku, specjalistka od Afryki Anna Olej-Kobus (AfrykAnka) zaprezentuje Namibię, a Małgorzata Girek (Voyagerka) spróbuje rozprawić się z mitami dotyczącymi Pakistanu.

Łukasz Nowicki, gwiazda telewizji i teatru, zabierze słuchaczy do Algierii, Nepalu i Albanii, Michał Cessanis, znany między innymi z TVN i National Geographic Traveler, spróbuje oczarować ich opowieścią o Japonii i świętej górze Fudżi, a Krzysztof Kobus pokaże, że Chorwacja to miejsce, które wciąż można odkrywać.