Festiwal Podróżników Zwrotnik - nowość w programie targów turystycznych ITTF Warsaw

Festiwal Podróżników Zwrotnik to nowe wydarzenie w programie zbliżających się targów turystycznych ITTF Warsaw, które odbędą od 20 do 22 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Opowieściami o swoich wyprawach podzielą się z publicznością podróżnicy, blogerzy i dziennikarze.

Publikacja: 10.11.2025 09:17

Festiwal Podróżników Zwrotnik - nowość w programie targów turystycznych ITTF Warsaw

Foto: ITTF Warsaw

Nelly Kamińska

Od 20 do 22 listopada w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się III Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw. Nowością w ich programie jest sobotni Festiwal Podróżników Zwrotnik – trwające przez cały dzień debaty i dyskusje z udziałem podróżników, dziennikarzy, blogerów i fotografów.

Jak zawiadamiają w komunikacie organizatorzy targów, Grupa MTP i Polska Izba Turystyki, zaproszeni goście podzielą się z publicznością festiwalu opowieściami „o poszukiwaniu skarbów, dotykaniu niemożliwego, odkrywaniu świata i przekraczaniu granic, ale przede wszystkim pasji do podróży i realizacji marzeń”.

Magdalena Koniecka i Grzegorz Kłak opowiedzą o zdobyciu Korony Gór Polski pomimo utraty wzroku, specjalistka od Afryki Anna Olej-Kobus (AfrykAnka) zaprezentuje Namibię, a Małgorzata Girek (Voyagerka) spróbuje rozprawić się z mitami dotyczącymi Pakistanu.

Łukasz Nowicki, gwiazda telewizji i teatru, zabierze słuchaczy do Algierii, Nepalu i Albanii, Michał Cessanis, znany między innymi z TVN i National Geographic Traveler, spróbuje oczarować ich opowieścią o Japonii i świętej górze Fudżi, a Krzysztof Kobus pokaże, że Chorwacja to miejsce, które wciąż można odkrywać.

Marcin Jamkowski, były redaktor naczelny National Geographic Polska i wiceprezes polskiego oddziału The Explorers Club opowie o Sierra Leone i kulisach wypraw, których celem był „porcelanowy wrak” z Bananowej Wyspy.

W klimat podwodnych przygód, rajdów Camel Trophy, poszukiwań skarbów i lotów szybowcem nad drugim najwyższym szczytem świata (K2) wprowadzi Sławomir „Makaron” Makaruk.

Świat mrozu i ekstremalnej eksploracji motocyklowej to z kolei domena Marka Suslika, który przedstawi szczegóły swojej zimowej pętli dookoła świata i zaprezentuje motocykl, który wytrzymał trudy tych wypraw.

O pokonywaniu ograniczeń, etyce w podróży i fotografowaniu

Nie zabraknie również inspirujących historii o tym, że niemożliwe nie istnieje, a pokonywanie ograniczeń może być spoiwem łączącym rodzinę – Joanna i Artur Kania zabiorą publiczność na szlak Camino de Santiago, który pokonali wraz z córką Wiktorią, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Jacek Borowski opowie natomiast o podróżach po Polsce i Europie z czworonożnym przyjacielem Diego (duet Jack & Dog).

Tematem wystąpienia Olgi Potempy (Solisci.pl) będą wyprawy na między innymi Kilimandżaro, Kazbek i Toubkal oraz nepalskie trekkingi, Edyta Chrząszcz opowie o pejzażach 80 krajów, a Dariusz „Biegnący Wilk” Morsztyn – o zorzy polarnej, psach północy i najtrudniejszych wyścigach psich zaprzęgów.

W debacie na temat etyki w podróży i dziennikarstwie podróżniczym udział wezmą między innymi Karolina Walczowska z Onet.pl, Marcin Wieczorkowski z Newsweek Polska i Michał Cessanis z National Geographic Traveler.

O uwiecznianiu emocji i krajobrazów, czyli fotografowaniu w podróży, rozmawiać będą Marcin Jamkowski i Marzena Hmielewicz (członkowie kolektywu Adventure Pictures) oraz Edyta Chrząszcz.

Uzupełnieniem prelekcji i debat będą wystawy zdjęć: „Terytoria” Marcina Jamkowskiego i Marzeny Hmielewicz oraz „Przez pejzaże 80 krajów” Edyty Chrząszcz.

Wstęp na Festiwal Podróżników Zwrotnik jest bezpłatny. Darmowe wejściówki można pobrać online na: https://tobilet.pl/ittf-warsaw-2025.html lub w recepcji targowej w dniu wydarzenia.

Program Festiwalu Podróżników Zwrotnik

Sala Rudniewa (poziom 2)

10:00–10:55 – Łukasz Nowicki: Nowicki w drodze – Algieria, Albania, Nepal 

11:00–11:45 – Michał Cessanis: Japonia. W drodze do świętej góry Fudżi

11:50–12:30 – Debata: Etyka w podróży i dziennikarstwo podróżnicze. Uczestnicy: Karolina Walczowska (Onet.pl), Marcin Wieczorkowski (Newsweek Polska), Michał Cessanis (National Geographic Traveler)

12:35–13:30 – Marek Suslik „WhiteWolf”: Przesuwać niemożliwe. Motocyklowe ślady na lodowych szlakach

13:35–14:30 – Grzegorz Kłak & Magda Koniecka: Korona Gór Polski w ciemnościach

14:30–15:00 – Przerwa obiadowa / Experience Abu Dhabi 

15:00–15:55 – Anna Olej-Kobus: Namibia. Przez pustynię i busz

16:00–16:55 – Marcin Jamkowski: Sierra Leone. Porcelanowy wrak z Bananowej Wyspy

17:00–17:55 – Sławomir Makaruk „Makaron”: Na dnie i w chmurach – od nurkowań po lot nad K2

Sala Goethego (poziom 1)

10:00–10:55 – Olga Potempa (Soliści.pl): Każdy ma swój Everest – 4 górskie inspiracje

11:00–11:55 – Krzysztof Kobus: Chorwacja. Nowe odkrycia

12:00–12:30 – Debata: Jak fotografować w podróży? Uczestnicy: Edyta Chrząszcz, Marcin Jamkowski, Marzena Hmielewicz

12:35–13:30 – Muzeum Zamoyskich w Kozłówce: Spotkanie ze Stefcią (Aneta Ćmiel) i Antonim (Michał Rudnicki)

13:35–14:15 – Edyta Chrząszcz: Przez pejzaże 80 krajów – fotograficzne wspomnienia z podróży

14:20–15:10 – Jack & Dog: Cztery łapy na dwóch kołach. Droga do spełnienia marzeń

15:15–15:55 – Małgorzata Girek „Voyagerka”: W wysokogórskiej krainie wróżek – między legendą a rzeczywistością Pakistanu

16:00–16:55 – Dariusz Morsztyn „Biegnący Wilk”: Psy północy, zorze polarne i najtrudniejsze wyścigi zaprzęgów

17:00–17:55 – Joanna, Artur i Wiktoria Kania: 300 km: Camino de Santiago z córeczką na wózku

