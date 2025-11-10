Festiwal Podróżników Zwrotnik - nowość w programie targów turystycznych ITTF Warsaw

Aktualizacja: 10.11.2025 14:55 Publikacja: 10.11.2025 09:17
Foto: ITTF Warsaw
Od 20 do 22 listopada w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się III Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw. Nowością w ich programie jest sobotni Festiwal Podróżników Zwrotnik – trwające przez cały dzień debaty i dyskusje z udziałem podróżników, dziennikarzy, blogerów i fotografów.
Jak zawiadamiają w komunikacie organizatorzy targów, Grupa MTP i Polska Izba Turystyki, zaproszeni goście podzielą się z publicznością festiwalu opowieściami „o poszukiwaniu skarbów, dotykaniu niemożliwego, odkrywaniu świata i przekraczaniu granic, ale przede wszystkim pasji do podróży i realizacji marzeń”.
Magdalena Koniecka i Grzegorz Kłak opowiedzą o zdobyciu Korony Gór Polski pomimo utraty wzroku, specjalistka od Afryki Anna Olej-Kobus (AfrykAnka) zaprezentuje Namibię, a Małgorzata Girek (Voyagerka) spróbuje rozprawić się z mitami dotyczącymi Pakistanu.
Łukasz Nowicki, gwiazda telewizji i teatru, zabierze słuchaczy do Algierii, Nepalu i Albanii, Michał Cessanis, znany między innymi z TVN i National Geographic Traveler, spróbuje oczarować ich opowieścią o Japonii i świętej górze Fudżi, a Krzysztof Kobus pokaże, że Chorwacja to miejsce, które wciąż można odkrywać.
Czytaj więcej
Udział w targach turystycznych to dla nas przede wszystkim szansa na spotkanie i zaprezentowanie...
Marcin Jamkowski, były redaktor naczelny National Geographic Polska i wiceprezes polskiego oddziału The Explorers Club opowie o Sierra Leone i kulisach wypraw, których celem był „porcelanowy wrak” z Bananowej Wyspy.
W klimat podwodnych przygód, rajdów Camel Trophy, poszukiwań skarbów i lotów szybowcem nad drugim najwyższym szczytem świata (K2) wprowadzi Sławomir „Makaron” Makaruk.
Świat mrozu i ekstremalnej eksploracji motocyklowej to z kolei domena Marka Suslika, który przedstawi szczegóły swojej zimowej pętli dookoła świata i zaprezentuje motocykl, który wytrzymał trudy tych wypraw.
Nie zabraknie również inspirujących historii o tym, że niemożliwe nie istnieje, a pokonywanie ograniczeń może być spoiwem łączącym rodzinę – Joanna i Artur Kania zabiorą publiczność na szlak Camino de Santiago, który pokonali wraz z córką Wiktorią, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Jacek Borowski opowie natomiast o podróżach po Polsce i Europie z czworonożnym przyjacielem Diego (duet Jack & Dog).
Tematem wystąpienia Olgi Potempy (Solisci.pl) będą wyprawy na między innymi Kilimandżaro, Kazbek i Toubkal oraz nepalskie trekkingi, Edyta Chrząszcz opowie o pejzażach 80 krajów, a Dariusz „Biegnący Wilk” Morsztyn – o zorzy polarnej, psach północy i najtrudniejszych wyścigach psich zaprzęgów.
W debacie na temat etyki w podróży i dziennikarstwie podróżniczym udział wezmą między innymi Karolina Walczowska z Onet.pl, Marcin Wieczorkowski z Newsweek Polska i Michał Cessanis z National Geographic Traveler.
O uwiecznianiu emocji i krajobrazów, czyli fotografowaniu w podróży, rozmawiać będą Marcin Jamkowski i Marzena Hmielewicz (członkowie kolektywu Adventure Pictures) oraz Edyta Chrząszcz.
Czytaj więcej
Zakończone w sobotę II Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw okazały się dużym sukcesem. B...
Uzupełnieniem prelekcji i debat będą wystawy zdjęć: „Terytoria” Marcina Jamkowskiego i Marzeny Hmielewicz oraz „Przez pejzaże 80 krajów” Edyty Chrząszcz.
Wstęp na Festiwal Podróżników Zwrotnik jest bezpłatny. Darmowe wejściówki można pobrać online na: https://tobilet.pl/ittf-warsaw-2025.html lub w recepcji targowej w dniu wydarzenia.
Sala Rudniewa (poziom 2)
10:00–10:55 – Łukasz Nowicki: Nowicki w drodze – Algieria, Albania, Nepal
11:00–11:45 – Michał Cessanis: Japonia. W drodze do świętej góry Fudżi
11:50–12:30 – Debata: Etyka w podróży i dziennikarstwo podróżnicze. Uczestnicy: Karolina Walczowska (Onet.pl), Marcin Wieczorkowski (Newsweek Polska), Michał Cessanis (National Geographic Traveler)
12:35–13:30 – Marek Suslik „WhiteWolf”: Przesuwać niemożliwe. Motocyklowe ślady na lodowych szlakach
13:35–14:30 – Grzegorz Kłak & Magda Koniecka: Korona Gór Polski w ciemnościach
14:30–15:00 – Przerwa obiadowa / Experience Abu Dhabi
15:00–15:55 – Anna Olej-Kobus: Namibia. Przez pustynię i busz
16:00–16:55 – Marcin Jamkowski: Sierra Leone. Porcelanowy wrak z Bananowej Wyspy
17:00–17:55 – Sławomir Makaruk „Makaron”: Na dnie i w chmurach – od nurkowań po lot nad K2
Sala Goethego (poziom 1)
10:00–10:55 – Olga Potempa (Soliści.pl): Każdy ma swój Everest – 4 górskie inspiracje
11:00–11:55 – Krzysztof Kobus: Chorwacja. Nowe odkrycia
12:00–12:30 – Debata: Jak fotografować w podróży? Uczestnicy: Edyta Chrząszcz, Marcin Jamkowski, Marzena Hmielewicz
12:35–13:30 – Muzeum Zamoyskich w Kozłówce: Spotkanie ze Stefcią (Aneta Ćmiel) i Antonim (Michał Rudnicki)
13:35–14:15 – Edyta Chrząszcz: Przez pejzaże 80 krajów – fotograficzne wspomnienia z podróży
14:20–15:10 – Jack & Dog: Cztery łapy na dwóch kołach. Droga do spełnienia marzeń
15:15–15:55 – Małgorzata Girek „Voyagerka”: W wysokogórskiej krainie wróżek – między legendą a rzeczywistością Pakistanu
16:00–16:55 – Dariusz Morsztyn „Biegnący Wilk”: Psy północy, zorze polarne i najtrudniejsze wyścigi zaprzęgów
17:00–17:55 – Joanna, Artur i Wiktoria Kania: 300 km: Camino de Santiago z córeczką na wózku
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od 20 do 22 listopada w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się III Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw. Nowością w ich programie jest sobotni Festiwal Podróżników Zwrotnik – trwające przez cały dzień debaty i dyskusje z udziałem podróżników, dziennikarzy, blogerów i fotografów.
Jak zawiadamiają w komunikacie organizatorzy targów, Grupa MTP i Polska Izba Turystyki, zaproszeni goście podzielą się z publicznością festiwalu opowieściami „o poszukiwaniu skarbów, dotykaniu niemożliwego, odkrywaniu świata i przekraczaniu granic, ale przede wszystkim pasji do podróży i realizacji marzeń”.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
W 2024 roku na Wyspy Kanaryjskie szlakiem zachodnioafrykańskim przybyło prawie 47 tysięcy nielegalnych migrantów...
Ponad połowa Polaków planujących zimowy urlop zamierza spędzić go w Polsce, głównie w górach. Wydadzą na niego o...
Rząd Andaluzji ogłosił, że w 2026 roku przeznaczy 200 milionów euro na wspieranie turystyki. Celem jest zwiększe...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Warszawa, Wilno, Ryga i Tallinn kolejny raz promują się w Stanach Zjednoczonych w ramach wspólnej kampanii wizer...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas