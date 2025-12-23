Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii

Od stycznia do końca listopada LOT przewiózł prawie 10,8 miliona pasażerów, czyli o 9,2 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku – podaje portal rynek-lotniczy.pl.

Liczba operacji lotniczych przekroczyła 107 tysięcy i była o 7,9 procent większa niż w przed rokiem.

W samym listopadzie przewoźnik obsłużył ponad 841 tysięcy pasażerów, a to o 6,2 procent więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Przez 11 miesięcy LOT przewiózł o niemal 100 tysięcy pasażerów więcej niż w całym poprzednim roku. Oznacza to, że 2025 będzie pod tym względem najlepszym rokiem w historii przewoźnika.

Prawdopodobnie liczba pasażerów obsłużonych do końca grudnia przekroczy 11,6 miliona.