Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii

Aktualizacja: 24.12.2025 01:21 Publikacja: 23.12.2025 14:11
Foto: PAP, Dariusz Delmanowicz
Od stycznia do końca listopada LOT przewiózł prawie 10,8 miliona pasażerów, czyli o 9,2 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku – podaje portal rynek-lotniczy.pl.
Liczba operacji lotniczych przekroczyła 107 tysięcy i była o 7,9 procent większa niż w przed rokiem.
W samym listopadzie przewoźnik obsłużył ponad 841 tysięcy pasażerów, a to o 6,2 procent więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.
Przez 11 miesięcy LOT przewiózł o niemal 100 tysięcy pasażerów więcej niż w całym poprzednim roku. Oznacza to, że 2025 będzie pod tym względem najlepszym rokiem w historii przewoźnika.
Prawdopodobnie liczba pasażerów obsłużonych do końca grudnia przekroczy 11,6 miliona.
Czytaj więcej
LOT ogłosił kolejne całoroczne połączenia z Portu Lotniczego Gdańsk. Na koniec kwietnia zaplanowa...
W przyszłym roku w siatce LOT-u pojawią się nowe połączenia, zarówno z Lotniska Chopina (między innymi do San Francisco i Bangkoku), jak i z portów regionalnych, można więc spodziewać się dalszego wzrostu liczby pasażerów.
Flota LOT-u liczy obecnie 85 samolotów (boeingów i embraerów). Przewoźnik czeka na dostawę 55 maszyn: 20 airbusów A220-100 i 20 A220-300, a także 13 boeingów B737-8 MAX oraz dwóch używanych dreamlinerów.
Pierwszy z zamówionych nowych „maksów” wyląduje dziś w Warszawie.
Czytaj więcej
Dziś po południu z fabryki Boeinga w Seattle na Lotnisko Chopina przyleci pierwszy z 13 zamówiony...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wizz Air ogłosił dziś uruchomienie nowego bezpośredniego połączenia z Lotniska Warszawa–Radom.
Dziś po południu z fabryki Boeinga w Seattle na Lotnisko Chopina przyleci pierwszy z 13 zamówionych przez LOT no...
Linie lotnicze Finnair poszerzają swoją siatkę połączeń długodystansowych. Od przyszłej jesieni będą latać do Me...
Wenecja z Krakowa oraz Palma i Dubrownik z Gdańska to nowe trasy, które uzupełniły przyszłoroczną siatkę połącze...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas