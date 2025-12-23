Reklama
Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii

Od stycznia do listopada LOT przewiózł niemal 10,8 miliona pasażerów, czyli więcej niż w całym poprzednim roku.

Publikacja: 23.12.2025 14:11

Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii

Foto: PAP, Dariusz Delmanowicz

Nelly Kamińska

Od stycznia do końca listopada LOT przewiózł prawie 10,8 miliona pasażerów, czyli o 9,2 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku – podaje portal rynek-lotniczy.pl.

Liczba operacji lotniczych przekroczyła 107 tysięcy i była o 7,9 procent większa niż w przed rokiem.

W samym listopadzie przewoźnik obsłużył ponad 841 tysięcy pasażerów, a to o 6,2 procent więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Przez 11 miesięcy LOT przewiózł o niemal 100 tysięcy pasażerów więcej niż w całym poprzednim roku. Oznacza to, że 2025 będzie pod tym względem najlepszym rokiem w historii przewoźnika.

Prawdopodobnie liczba pasażerów obsłużonych do końca grudnia przekroczy 11,6 miliona.

Linie Lotnicze
Nowe połączenia w siatce LOT-u 

W przyszłym roku w siatce LOT-u pojawią się nowe połączenia, zarówno z Lotniska Chopina (między innymi do San Francisco i Bangkoku), jak i z portów regionalnych, można więc spodziewać się dalszego wzrostu liczby pasażerów.

Flota LOT-u liczy obecnie 85 samolotów (boeingów i embraerów). Przewoźnik czeka na dostawę 55 maszyn: 20 airbusów A220-100 i 20 A220-300, a także 13 boeingów B737-8 MAX oraz dwóch używanych dreamlinerów.

Pierwszy z zamówionych nowych „maksów” wyląduje dziś w Warszawie.

Linie Lotnicze
Źródło: rp.pl

Firmy PLL LOT Turystyka Lotniska Lotnisko Chopina w Warszawie
e-Wydanie
