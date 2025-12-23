LOT odbiera dziś pierwszego boeinga z nowym, „polskim” wystrojem wnętrza

Już dziś do floty LOT-u dołączy pierwszy z 13 zamówionych samolotów typu boeing 737 MAX 8. Jest to pierwszy samolot z wnętrzem wykonanym wedle nowej koncepcji wizualnej, która wyznacza kierunek dla przyszłej floty LOT-u – informuje przewoźnik w komunikacie.

Wprowadzenie nowej aranżacji kabin stanowi ważny etap realizacji długofalowej strategii LOT-u – ma zapewnić pasażerom „spójne doświadczenia na całej ścieżce podróży – od floty, przez przestrzenie lotniskowe, aż po oficjalną stronę internetową LOT-u”.

Nowa koncepcja wizualna czerpie inspirację z polskiej estetyki, natury i rzemiosła, interpretując je w nowoczesny i minimalistyczny sposób.

Nowe boeingi 737 MAX 8 będą obsługiwać kluczowe połączenia europejskie i trasy średniego zasięgu, wnosząc „nowy standard podróży”.