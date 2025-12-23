LOT odbiera dziś pierwszego boeinga z nowym, „polskim” wystrojem wnętrza

Aktualizacja: 24.12.2025 01:05 Publikacja: 23.12.2025 12:08
Foto: PLL LOT, Kamil Wrzosek
Już dziś do floty LOT-u dołączy pierwszy z 13 zamówionych samolotów typu boeing 737 MAX 8. Jest to pierwszy samolot z wnętrzem wykonanym wedle nowej koncepcji wizualnej, która wyznacza kierunek dla przyszłej floty LOT-u – informuje przewoźnik w komunikacie.
Wprowadzenie nowej aranżacji kabin stanowi ważny etap realizacji długofalowej strategii LOT-u – ma zapewnić pasażerom „spójne doświadczenia na całej ścieżce podróży – od floty, przez przestrzenie lotniskowe, aż po oficjalną stronę internetową LOT-u”.
Nowa koncepcja wizualna czerpie inspirację z polskiej estetyki, natury i rzemiosła, interpretując je w nowoczesny i minimalistyczny sposób.
Nowe boeingi 737 MAX 8 będą obsługiwać kluczowe połączenia europejskie i trasy średniego zasięgu, wnosząc „nowy standard podróży”.
W pierwszym kwartale 2026 roku LOT spodziewa się dostawy kolejnych pięciu boeingów 737 MAX 8.
Trwają również rozmowy z producentem na temat możliwości odebrania dodatkowych dwóch maszyn w tym okresie.
Źródło: rp.pl
