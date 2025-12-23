Reklama
Rozwiń
Reklama

LOT odbiera dziś pierwszego boeinga z nowym, „polskim” wystrojem wnętrza

Dziś po południu z fabryki Boeinga w Seattle na Lotnisko Chopina przyleci pierwszy z 13 zamówionych przez LOT nowych boeingów 737 MAX 8 o znakach SP-LYA. Będzie to pierwsza maszyna, której kabina pasażerska została wykonana zgodnie z nowym standardem wnętrz przyszłej floty LOT-u.

Publikacja: 23.12.2025 12:08

LOT odbiera dziś pierwszego boeinga z nowym, „polskim” wystrojem wnętrza

Foto: PLL LOT, Kamil Wrzosek

Nelly Kamińska

Już dziś do floty LOT-u dołączy pierwszy z 13 zamówionych samolotów typu boeing 737 MAX 8. Jest to pierwszy samolot z wnętrzem wykonanym wedle nowej koncepcji wizualnej, która wyznacza kierunek dla przyszłej floty LOT-u – informuje przewoźnik w komunikacie.

Wprowadzenie nowej aranżacji kabin stanowi ważny etap realizacji długofalowej strategii LOT-u – ma zapewnić pasażerom „spójne doświadczenia na całej ścieżce podróży – od floty, przez przestrzenie lotniskowe, aż po oficjalną stronę internetową LOT-u”.

Nowa koncepcja wizualna czerpie inspirację z polskiej estetyki, natury i rzemiosła, interpretując je w nowoczesny i minimalistyczny sposób.

Czytaj więcej

LOT poleci do Bangkoku. „Łączymy Polskę z kluczowymi punktami na mapie świata”
Linie Lotnicze
LOT poleci do Bangkoku. „Łączymy Polskę z kluczowymi punktami na mapie świata”

Nowe boeingi 737 MAX 8 będą obsługiwać kluczowe połączenia europejskie i trasy średniego zasięgu, wnosząc „nowy standard podróży”.

Reklama
Reklama

W pierwszym kwartale 2026 roku LOT spodziewa się dostawy kolejnych pięciu boeingów 737 MAX 8.

Trwają również rozmowy z producentem na temat możliwości odebrania dodatkowych dwóch maszyn w tym okresie.

Czytaj więcej

LOT rozwija się na lotniskach regionalnych. Zapowiada trzy nowe trasy z Gdańska
Linie Lotnicze
LOT rozwija się na lotniskach regionalnych. Zapowiada trzy nowe trasy z Gdańska

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Boeing boeing 737 Polskie Linie Lotnicze LOT
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii
Linie Lotnicze
Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii
Wizz Air uruchamia swoją drugą trasę z Radomia
Linie Lotnicze
Wizz Air uruchamia swoją drugą trasę z Radomia
Z Helsinek na antypody. Finnair uruchamia nowe połączenie
Linie Lotnicze
Z Helsinek na antypody. Finnair uruchamia nowe połączenie
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Wizz Air ogłasza trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska
Linie Lotnicze
Wizz Air ogłasza trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama