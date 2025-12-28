Niemiecki TUI promuje wczesne rezerwacje. Wyróżniają się Grecja, Turcja i Egipt

Minione lato pokazało, że uzależnienie sprzedaży od promocji last minute nie sprzyja stabilności rynku - pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. - Dlatego, jak podkreślają szef TUI Deutschland Benjamin Jacobi i dyrektor produktu Steffen Boehnke, firma chce wrócić do modelu, w którym kluczową rolę odgrywają wczesne rezerwacje i lepsze możliwości planowania programu.

Reklama Reklama

Według Jacobiego wielu klientów poszukuje dziś pewności i chce z wyprzedzeniem zapewnić sobie pobyt w ulubionym hotelu. Mają pomagać w tym rabaty sięgające nawet 40 procent.

Jednocześnie TUI wchodzi w sezon z największą jak dotąd ofertą hoteli dla rodzin i nowymi propozycjami dla osób podróżujących w pojedynkę. Dynamicznie rośnie też sprzedaż wycieczek objazdowych – w ramach TUI Tours dostępnych jest 114 kierunków.

Grecja faworytem na lato 2026

Jak relacjonują menedżerowie, statystyki sprzedaży wskazują, że przyszłorocznym hitem może być Grecja. Kreta, Rodos i Kos znalazły się w pierwszej piątce najczęściej wybieranych kierunków – tuż za Antalyą i Majorką.