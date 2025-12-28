Reklama
Niemiecki TUI promuje wczesne rezerwacje. Wyróżniają się Grecja, Turcja i Egipt

Biuro podróży TUI Deutschland silnie promuje wczesne rezerwowanie wyjazdów letnich. Ma też dla klientów więcej hoteli, wakacje dla singli i niższe ceny dla rodzin.

Publikacja: 28.12.2025 02:22

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Minione lato pokazało, że uzależnienie sprzedaży od promocji last minute nie sprzyja stabilności rynku - pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. - Dlatego, jak podkreślają szef TUI Deutschland Benjamin Jacobi i dyrektor produktu Steffen Boehnke, firma chce wrócić do modelu, w którym kluczową rolę odgrywają wczesne rezerwacje i lepsze możliwości planowania programu.

Czytaj więcej

Koncern TUI: W tym roku mieliśmy 34,7 miliona klientów. Najlepszy wynik w historii
Biura Podróży
Według Jacobiego wielu klientów poszukuje dziś pewności i chce z wyprzedzeniem zapewnić sobie pobyt w ulubionym hotelu. Mają pomagać w tym rabaty sięgające nawet 40 procent.

Jednocześnie TUI wchodzi w sezon z największą jak dotąd ofertą hoteli dla rodzin i nowymi propozycjami dla osób podróżujących w pojedynkę. Dynamicznie rośnie też sprzedaż wycieczek objazdowych – w ramach TUI Tours dostępnych jest 114 kierunków.

Grecja faworytem na lato 2026

Jak relacjonują menedżerowie, statystyki sprzedaży wskazują, że przyszłorocznym hitem może być Grecja. Kreta, Rodos i Kos znalazły się w pierwszej piątce najczęściej wybieranych kierunków – tuż za Antalyą i Majorką.

Rośnie także zainteresowanie klientów TUI mniejszymi wyspami, jak Korfu czy Samos, a na Półwysep Chalcydycki popyt dodatkowo napędza nowy TUI Kids Club Blue Lagoon.Tuifly planuje około 180 tygodniowych połączeń do Grecji, a współpraca z Narodową Grecką Organizacją Turystyczną ma jeszcze bardziej wzmocnić promocję tej destynacji.

Zmiany w rankingu kierunków

Antalya pozostaje najmocniejszym pojedynczym celem lata. Majorka utrzymuje pozycję wicelidera, ale najbardziej imponujący wzrost, o 30 procent notuje Egipt. Z kolei w segmencie podróży samochodowych (z dojazdem własnym) rośnie znaczenie Włoch, które wyprzedziły Niemcy. Odpowiedzią TUI jest poszerzenie oferty o około 70 nowych włoskich hoteli.

Na trasach dalekich na prowadzeniu znajdują się Mauritius i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Emiratach zauważalnie rośnie udział rodzin, który latem ma wynieść 32 procent – co jest zdaniem menedżerów niemieckiej spółki zasługą atrakcyjnych cen.

Coś dla singli i rozwój marek hotelowych

TUI obserwuje rosnącą popularność wyjazdów samotnych klientów, odpowiada na nią specjalnymi „solo tygodniami”, obejmującymi zajęcia sportowe, wycieczki i wydarzenia integracyjne. Programy te mają być dostępne wiosną 2026 roku, między innymi w TUI Magic Life Beldibi, TUI Magic Life Candia Maris, Robinson Fieberbrunn i TUI Blue Montafon.

Rok 2026 przyniesie również otwarcie 15 nowych obiektów marek TUI. Na liście znajdują się między innymi nowy TUI Blue na Sardynii, pierwszy TUI Kids Club we Włoszech, kolejne kluby w Niemczech i Turcji, pierwsze TUI Blue na Karaibach (Curaçao), drugi hotel luksusowej marki The Mora w Tunezji. W Gambii zadebiutuje TUI Blue Tamala, a w Azji pojawią się TUI Suneo Da Nang w Wietnamie i Riu Palace Phuket. W Meksyku i na Zanzibarze sieć powiększy się o Riu Ventura i Riu Palace Swahili.

Więcej wycieczek objazdowych i city breaków

TUI rozszerza również ofertę wyjazdów objazdowych – do 114 kierunków – i gwarantuje zorganizowanie podróży na trasach europejskich już nawet dla czterech osób. Wśród nowości znajdują się programy na Sycylii, w Andaluzji, Kapadocji i na Peloponezie.Segment podróży do miast rośnie o 9 procent. Szczególny nacisk TUI kładzie na poszerzenie ofert w Paryżu, Stambule, Atenach, Londynie i Porto.

Źródło: rp.pl

biuro podróży TUI Deutschland
