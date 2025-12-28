Niemiecki TUI promuje wczesne rezerwacje. Wyróżniają się Grecja, Turcja i Egipt

Aktualizacja: 28.12.2025 09:51 Publikacja: 28.12.2025 02:22
Foto: Filip Frydrykiewicz
Minione lato pokazało, że uzależnienie sprzedaży od promocji last minute nie sprzyja stabilności rynku - pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. - Dlatego, jak podkreślają szef TUI Deutschland Benjamin Jacobi i dyrektor produktu Steffen Boehnke, firma chce wrócić do modelu, w którym kluczową rolę odgrywają wczesne rezerwacje i lepsze możliwości planowania programu.
Czytaj więcej
Grupa TUI zakończyła rok finansowy 2025 z rekordowym wynikiem operacyjnym. „Rosnący popyt na podr...
Według Jacobiego wielu klientów poszukuje dziś pewności i chce z wyprzedzeniem zapewnić sobie pobyt w ulubionym hotelu. Mają pomagać w tym rabaty sięgające nawet 40 procent.
Jednocześnie TUI wchodzi w sezon z największą jak dotąd ofertą hoteli dla rodzin i nowymi propozycjami dla osób podróżujących w pojedynkę. Dynamicznie rośnie też sprzedaż wycieczek objazdowych – w ramach TUI Tours dostępnych jest 114 kierunków.
Jak relacjonują menedżerowie, statystyki sprzedaży wskazują, że przyszłorocznym hitem może być Grecja. Kreta, Rodos i Kos znalazły się w pierwszej piątce najczęściej wybieranych kierunków – tuż za Antalyą i Majorką.
Rośnie także zainteresowanie klientów TUI mniejszymi wyspami, jak Korfu czy Samos, a na Półwysep Chalcydycki popyt dodatkowo napędza nowy TUI Kids Club Blue Lagoon.Tuifly planuje około 180 tygodniowych połączeń do Grecji, a współpraca z Narodową Grecką Organizacją Turystyczną ma jeszcze bardziej wzmocnić promocję tej destynacji.
Antalya pozostaje najmocniejszym pojedynczym celem lata. Majorka utrzymuje pozycję wicelidera, ale najbardziej imponujący wzrost, o 30 procent notuje Egipt. Z kolei w segmencie podróży samochodowych (z dojazdem własnym) rośnie znaczenie Włoch, które wyprzedziły Niemcy. Odpowiedzią TUI jest poszerzenie oferty o około 70 nowych włoskich hoteli.
Na trasach dalekich na prowadzeniu znajdują się Mauritius i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Emiratach zauważalnie rośnie udział rodzin, który latem ma wynieść 32 procent – co jest zdaniem menedżerów niemieckiej spółki zasługą atrakcyjnych cen.
TUI obserwuje rosnącą popularność wyjazdów samotnych klientów, odpowiada na nią specjalnymi „solo tygodniami”, obejmującymi zajęcia sportowe, wycieczki i wydarzenia integracyjne. Programy te mają być dostępne wiosną 2026 roku, między innymi w TUI Magic Life Beldibi, TUI Magic Life Candia Maris, Robinson Fieberbrunn i TUI Blue Montafon.
Rok 2026 przyniesie również otwarcie 15 nowych obiektów marek TUI. Na liście znajdują się między innymi nowy TUI Blue na Sardynii, pierwszy TUI Kids Club we Włoszech, kolejne kluby w Niemczech i Turcji, pierwsze TUI Blue na Karaibach (Curaçao), drugi hotel luksusowej marki The Mora w Tunezji. W Gambii zadebiutuje TUI Blue Tamala, a w Azji pojawią się TUI Suneo Da Nang w Wietnamie i Riu Palace Phuket. W Meksyku i na Zanzibarze sieć powiększy się o Riu Ventura i Riu Palace Swahili.
TUI rozszerza również ofertę wyjazdów objazdowych – do 114 kierunków – i gwarantuje zorganizowanie podróży na trasach europejskich już nawet dla czterech osób. Wśród nowości znajdują się programy na Sycylii, w Andaluzji, Kapadocji i na Peloponezie.Segment podróży do miast rośnie o 9 procent. Szczególny nacisk TUI kładzie na poszerzenie ofert w Paryżu, Stambule, Atenach, Londynie i Porto.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Mimo że wyjazdy wypoczynkowe ostatnio znowu zdrożały, nadal różnica między cenami wcześnie kupionych wakacji, a...
O 33 procent, licząc rok do roku, wzrosła liczba rezerwacji wyjazdów do egzotycznych krajów na ferie zimowe 2026...
Lato 2026 zapowiada się wyjątkowo różnorodnie – turystów interesują jednocześnie tanie kierunki i podróże luksus...
Odwołanie lotu potrafi całkowicie zburzyć plany urlopowe. Jak pokazuje najnowszy wyrok sądu w Wiesbaden, w takie...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas