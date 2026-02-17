Nowa gwarancja Join UP! Polska. Biuro podróży obsłużyło prawie 300 tysięcy klientów

Nowa gwarancja wynosi 110,1 miliona złotych, co jest równowartością 26,1 miliona euro. Będzie obowiązywać od 17 lutego 2026 roku. do 16 lutego 2027 roku.

Gwarancję zapewniła touroperatorowi bułgarska firma ubezpieczeniowa Insurance Company Euroins z siedzibą w Sofii. Z usług tego samego ubezpieczyciela korzysta też inne działające w Polsce biuro podróży – należące do tureckiego holdingu Anex Tour Poland.

Nowa gwarancja biura podróży w tej samej wysokości

Najnowsza gwarancja będzie chronić klientów organizatora na wypadek jego kłopotów finansowych. Przypomnijmy, że w zeszłym roku firma dwa razy na wniosek urzędu marszałkowskiego podnosiła swoje zabezpieczenie.

Biuro podróży Join UP! Polska miało bardzo pracowity rok – jego, a jego obroty zwiększyły się niemal trzykrotnie, a liczba klientów wzrosła ponaddwukrotnie. Jak pokazuje prowadzony wspólnie przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata i naszą redakcję Ranking Biur Podróży, firma zakończyła rok 2024. obrotami w wysokości 340,1 miliona złotych. Obsłużyła w tym czasie 128 tysięcy klientów. W roku 2025. te liczby wzrosły – według wstępnych obliczeń spółki, które "jeszcze mogą ulec korekcie" – przychody sięgnęły 982,6 miliona złotych, a liczba klientów 285 tysięcy.