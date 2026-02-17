Nowa gwarancja Join UP! Polska. Biuro podróży obsłużyło prawie 300 tysięcy klientów

Join UP! Polska otwierał w zeszłym roku własne salony w galeriach handlowych. Ma dziewięć
Nowa gwarancja wynosi 110,1 miliona złotych, co jest równowartością 26,1 miliona euro. Będzie obowiązywać od 17 lutego 2026 roku. do 16 lutego 2027 roku.
Gwarancję zapewniła touroperatorowi bułgarska firma ubezpieczeniowa Insurance Company Euroins z siedzibą w Sofii. Z usług tego samego ubezpieczyciela korzysta też inne działające w Polsce biuro podróży – należące do tureckiego holdingu Anex Tour Poland.
Biuro podróży Join UP! Polska zwiększyło sumę gwarancji ubezpieczeniowej o ponad 65 procent.
Najnowsza gwarancja będzie chronić klientów organizatora na wypadek jego kłopotów finansowych. Przypomnijmy, że w zeszłym roku firma dwa razy na wniosek urzędu marszałkowskiego podnosiła swoje zabezpieczenie.
Biuro podróży Join UP! Polska miało bardzo pracowity rok – jego, a jego obroty zwiększyły się niemal trzykrotnie, a liczba klientów wzrosła ponaddwukrotnie. Jak pokazuje prowadzony wspólnie przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata i naszą redakcję Ranking Biur Podróży, firma zakończyła rok 2024. obrotami w wysokości 340,1 miliona złotych. Obsłużyła w tym czasie 128 tysięcy klientów. W roku 2025. te liczby wzrosły – według wstępnych obliczeń spółki, które "jeszcze mogą ulec korekcie" – przychody sięgnęły 982,6 miliona złotych, a liczba klientów 285 tysięcy.
Zysk netto za miniony rok wyniósł 3,38 miliona złotych, podczas gdy rok wcześniej touroperator podawał, że było to 2,38 miliona złotych.
Najwięcej turystów z Polski wyjechało wypoczywać z Join UP! Polska do Egiptu (Szarm el-Szejk, Marsa Alam, Hurghada, El Dabaa), Turcji (Riwiera Turecka), na Cypr, do Tunezji (część kontynentalna, Dżerb), do Grecji (Kreta) i do Bułgarii (region Burgas).
– 2025 r.. był dla Join UP! Polska etapem porządkowania procesów i wzmacniania organizacji po okresie bardzo dynamicznego wzrostu – mówi dyrektorka regionalna na Polskę i kraje bałtyckie w Join UP! Sabina Saikovska. – Skoncentrowaliśmy się na stabilizowaniu serwisu, usprawnieniu systemów wewnętrznych i rozwoju kompetencji zespołu, dążąc do większej dojrzałości operacyjnej i przejścia z dynamiki zmian w kierunku stabilnego rozwoju, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości.
– Na poziomie całej grupy Join UP! wdrażane są obecnie zmiany strukturalne, których celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej i budowanie stabilnego modelu biznesowego. Po latach szybkiej ekspansji naturalnym krokiem jest skoncentrowanie wysiłków na operational excellence, standaryzacji procesów i jeszcze lepszym doświadczeniu klientów – dodaje.
Jakie plany touroperator ma na ten rok?
– Za wcześnie jeszcze, by mówić o prognozowanej liczbie klientów. Planujemy jeszcze siatkę połączeń, ale ogłosimy to niebawem – wyjaśnia Saikovska. – W 2026 roku priorytetem pozostanie jakość i stabilność serwisu, dalsze wzmacnianie relacji z agentami i rozwój kolejnych punktów sprzedaży w modelu wspierającym partnerów. Równolegle koncentrujemy się na umacnianiu struktur w destynacjach, optymalizujemy narzędzia operacyjne i tworzymy silny, kompetentny zespół – podkreśla.
