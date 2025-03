Join UP! ma własny salon z wycieczkami. Pierwszy z zaplanowanej serii

Mimo inwestowania w salony, prowadzone bezpośrednio przez biuro podróży, głównym kanałem dystrybucji pozostaje w modelu Join UP! sieć agencji turystycznych. W całym kraju jej wycieczki oferuje 1700 punktów, w tym największe sieci, jak Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Urlop.pl.

Join UP! oferuje najważniejsze wakacyjne kierunki. Liczy na 100 procent wzrostu

Join UP! Polska organizuje wyjazdy klientom do Egiptu (Szarm el-Szejk, Hurghada, Marsa Alama, El Alamein), Turcji (Riwiera Turecka), Tunezji (kontynentalnej i na Dżerbę), Grecji, Bułgarii (Burgas), na Cypr, Teneryfę, do Czarnogóry i Albanii.



Otworzyła też już sprzedaż kierunków zimowych. Na razie są to Zanzibar i Egipt, ale wkrótce chce również zaoferować Dominikanę, Tajlandię i Sri Lankę.



Liczy, że najbliższego lata zabierze na wakacje 270 tysięcy klientów, niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej, kiedy w lecie obsłużyła 141,5 tysiąca turystów (w całym 2024 roku 204,3 tysiąca).



- Cały czas uczymy się polskiego rynku, dostosowujemy do oczekiwań polskich klientów i budujemy polski zespół, który jak najlepiej będzie rozpoznawał ich potrzeby – deklaruje Saikovskaja. - Jednocześnie rozwijamy się i dodajemy ułatwienia, które pokazują, że wygoda naszych klientów jest w centrum naszego myślenia. Wkrótce zamierzamy uruchomić nową usługę, do dyspozycji klientów oddamy "kieszonkowych" doradców, przedstawicieli. Każdy klient z każdego miejsca na świecie będzie mógł w swoim języku zapytać o nurtujące go kwestie dotyczące jego podróży. Z leżaka w Egipcie będzie na przykład mógł zapytać przez dowolnie wybrany komunikator internetowy, jak WhatsApp, Messenger czy Telegram, o której odlatuje jego samolot. Taka usługa jest potrzebna, ponieważ klienci coraz częściej wolą prosty, niewymagający bezpośredniego kontaktu, sposób uzyskiwania informacji. To nie znaczy jednak, że zrezygnujemy z rezydentów, oni nadal będą do dyspozycji klientów na miejscu ich wypoczynku - wyjaśnia.