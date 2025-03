Join UP! Polska z nową gwarancją. Cztery razy większą

Jeden ubezpieczyciel – wiele korzyści

Według Join UP! Polska współpraca z Euroins obejmie kilka rynków, na których działają spółki z grupy Join UP!, w tym kraje bałtyckie i Ukrainę. Przy czym nie ogranicza się do samych gwarancji ubezpieczeniowej, ale obejmie też ubezpieczenia medyczne i "inne produkty ochronne dla podróżnych".

- Posiadanie wielu produktów od jednego ubezpieczyciela i działanie na kilku rynkach to ogromna zaleta - zapewnia cytowana w komunikacie firmy jej dyrektorka regionalna na Polskę i rynki bałtyckie Sabina Saikovskaja. - Z jednej strony, takie kompleksowe podejście zwiększa stabilność operacyjną i umacnia naszą pozycję. Z drugiej, zapewnia większe bezpieczeństwo klientom i zapewnia większe zaufanie i stabilność w oczach naszych partnerów biznesowych.

"Nowy model gwarancji to nie tylko zmiana proceduralna, ale przede wszystkim kluczowy element długoterminowej strategii rozwoju i dostosowywania do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Wprowadzone rozwiązania tworzą solidne podstawy dla planowanej ekspansji, umożliwiając dalszy rozwój biznesu i umacniając pozycję Join UP! Polska w regionie" - czytamy w komunikacie.