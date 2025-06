Apka eSky z nową funkcją. Turyści mogą już w niej kupować pakiety dynamiczne

- Wprowadzenie pakietów dynamicznych do aplikacji to strategiczny ruch, dzięki któremu budujemy spójne doświadczenie „cross-device”. Nasza apka staje się nie tylko narzędziem do zakupu wycieczek, ale także osobistym przewodnikiem, który w prosty sposób inspiruje do podróży. Aplikacja eSky umożliwia personalizację ofert i komunikacji z klientem. Użytkownicy doceniają również codziennie okazje lotnicze, a przede wszystkim istotny jest dla nich dostęp do rezerwacji na telefonie, w dowolnym miejscu i czasie - podkreśla Piotr Woś.

Aplikacja eSky 3.0

Wprowadzona pod koniec 2024 roku apka eSky 3.0 to narzędzie do planowania i zarządzania podróżami, za którego przebudową stoi wewnętrzny zespół developerów firmy. Wyszukuje okazje lotnicze, spersonalizowane za pomocą algorytmów AI, bazujących na zachowaniach i upodobaniach użytkownika. Jej elementem jest strefa użytkownika, która pozwala zarządzać każdym etapem rezerwacji, także z pokładu samolotu.

Kupując pakiety w internetowym biurze podróży eSky, użytkownicy mają do wyboru wiele metod płatności, w tym BLIK, karty Mastercard i Visa, Google Pay i Apple Pay, PayU, Tpay czy płatności odroczone PayPo.

Grupa eSky to polski właściciel internetowego biura podróży i touroperator w Europie Środkowo-Wschodniej, który działa pod markami eSky, Thomas Cook (od 2024 roku) i eDestinos. Firma jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie. Oferuje loty i hotele, a także pakiety dynamiczne z produktami dodatkowymi, takimi jak ubezpieczenia podróżne, wynajem samochodów i transfery lotniskowe.