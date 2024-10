ESky.pl: Z marką Thomas Cook podbijemy zachodni rynek pakietów dynamicznych

We wrześniu Grupa eSky informowała, że odkupiła od chińskiego funduszu Fosun Tourism Group markę i działające pod nią biuro podróży o 180-letniej tradycji, Thomas Cook. Stworzona w Wielkiej Brytanii firma była do 2019 roku największym biurem podróży na świecie, ale zbankrutowała. Chińczycy, którzy mieli w niej udziały, przejęli wtedy prawa do tej marki.

Teraz polska spółka informuje, że na początku października transakcję zatwierdził brytyjski urząd kontrolujący konkurencyjność rynku i prawa konsumentów (Civil Aviation Authority).

– Dołączenie Thomasa Cooka do rodziny marek eSky i eDestinos to kluczowy element transformacji naszej Grupy z głównie wyszukiwarki lotów w internetowe biuro podróży - wyjaśnia cytowany w komunikacie prezes Grupy eSky Łukasz Habaj. - Naszą ambicją jest wejście do czołówki firm sprzedających pakiety dynamiczne (wycieczki złożone co najmniej z przelotu i noclegu - red.) w Europie i jestem przekonany, że ta akwizycja przybliży nas do celu, a także pozwoli mocniej zakorzenić się w świadomości podróżników z Europy Zachodniej.

Thomas Cook jest teraz internetowym biurem podróży, w całości opiera swoją ofertę na pakietach dynamicznych. Ten nowy model działalności firma stosuje od 2020 roku, kiedy wróciła na rynek po uprzedniej upadłości jako tradycyjny touroperator. W Wielkiej Brytanii marka z ogromną tradycją ma dużą rozpoznawalność – kojarzy ją 88 ankietowanych.