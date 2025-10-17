Turystyka przestaje być lokomotywą hiszpańskiej gospodarki

– Wkraczamy w nowy etap, w którym turystyka dostosowuje się do ogólnego rytmu wzrostu gospodarki hiszpańskiej – mówił podczas prezentacji raportu w Madrycie wiceprezes Excelturu Óscar Perelli. Obecnie sektor generuje nieco ponad 13 procent hiszpańskiego PKB, co oznacza wyraźne spowolnienie w stosunku do lat 2022–2024, gdy jego udział we wzroście gospodarczym kraju 52 procent – pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

Tak źle nie było od pandemii

Badanie Exceltur, oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród 2 000 przedsiębiorców turystycznych, potwierdza trend „normalizacji wzrostu”. Mimo to wyniki finansowe firm nadal pozostają pozytywne. W trzecim kwartale roku sprzedaż w branży wzrosła średnio o 2,8 procent – mniej niż w lipcu (+3,4 procent) czy sierpniu (+2,7 procent), ale wciąż lepiej niż w 2024 roku.

Exceltur tłumaczy ten rezultat efektem wcześniejszych inwestycji w poprawę jakości oferty oraz możliwością przenoszenia kosztów na ceny usług, co pozwalało utrzymać rentowność mimo spowolnienia popytu.

Perelli podkreślił jednak, że choć dane są pozytywne, to „osiągają najniższy poziom od czasu pandemii”. Najlepiej radzą sobie te przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach inwestowały w bezpośrednią sprzedaż, marketing cyfrowy i pozycjonowanie marki. W ujęciu geograficznym regiony nadmorskie notują lepsze wyniki niż śródlądowe, które w większym stopniu odczuły skutki ekstremalnych letnich upałów.