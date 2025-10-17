Reklama
Turystyka przestaje być lokomotywą hiszpańskiej gospodarki

Hiszpańska organizacja branży turystycznej Exceltur ogłosiła, że po trzech latach wyjątkowo dynamicznego wzrostu turystyka przestaje pełnić rolę głównego motoru gospodarki Hiszpanii. Jak wynika z najnowszego raportu „Perspectivas turísticas”, tempo rozwoju sektora hamuje.

Publikacja: 17.10.2025 03:08

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Wkraczamy w nowy etap, w którym turystyka dostosowuje się do ogólnego rytmu wzrostu gospodarki hiszpańskiej – mówił podczas prezentacji raportu w Madrycie wiceprezes Excelturu Óscar Perelli. Obecnie sektor generuje nieco ponad 13 procent hiszpańskiego PKB, co oznacza wyraźne spowolnienie w stosunku do lat 2022–2024, gdy jego udział we wzroście gospodarczym kraju 52 procent  pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

Tak źle nie było od pandemii

Badanie Exceltur, oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród 2 000 przedsiębiorców turystycznych, potwierdza trend „normalizacji wzrostu”. Mimo to wyniki finansowe firm nadal pozostają pozytywne. W trzecim kwartale roku sprzedaż w branży wzrosła średnio o 2,8 procent – mniej niż w lipcu (+3,4 procent) czy sierpniu (+2,7 procent), ale wciąż lepiej niż w 2024 roku.

Exceltur tłumaczy ten rezultat efektem wcześniejszych inwestycji w poprawę jakości oferty oraz możliwością przenoszenia kosztów na ceny usług, co pozwalało utrzymać rentowność mimo spowolnienia popytu.

Perelli podkreślił jednak, że choć dane są pozytywne, to „osiągają najniższy poziom od czasu pandemii”. Najlepiej radzą sobie te przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach inwestowały w bezpośrednią sprzedaż, marketing cyfrowy i pozycjonowanie marki. W ujęciu geograficznym regiony nadmorskie notują lepsze wyniki niż śródlądowe, które w większym stopniu odczuły skutki ekstremalnych letnich upałów.

Rośnie przepaść między firmami inwestującymi a resztą rynku

Z raportu wynika, że różnice w wynikach sprzedaży i zyskach są coraz bardziej widoczne. - Firmy, które postawiły na zróżnicowanie produktu, nowoczesną digitalizację i efektywność operacyjną, wyraźnie wyprzedzają konkurencję – zauważa Exceltur. W konsekwencji średnie wskaźniki sektora należy interpretować ostrożnie, ponieważ „uśredniają” coraz bardziej zróżnicowane realia rynkowe.

W sektorze turystycznym zatrudnienie rośnie wolniej niż w pozostałych gałęziach gospodarki. Podczas gdy ogólna stopa wzrostu zatrudnienia w Hiszpanii wynosi 2,7 procent, w turystyce jest to zaledwie 2 procent. Mimo to jakość zatrudnienia poprawia się: spośród 45 tysięcy nowych miejsc pracy, aż 92,6 procent stanowią umowy na czas nieokreślony, z czego 64 procent to pełne etaty. Wynagrodzenia wzrosły średnio o 3,7 procent, czyli o punkt procentowy powyżej inflacji.

Największym wyzwaniem dla przedsiębiorców pozostaje rosnąca absencja pracowników, która zbliża się do 8 procent. Oznacza to, że spośród 3 milionów pracowników sektora około 200 tysięcy nie pojawia się regularnie w pracy, co jak podkreśla Perelli „zwiększa koszty operacyjne i pogarsza atmosferę w zespołach”.

Mniej turystów krajowych, ale większe wydatki zagranicznych

Według Exceltur, największym motorem wzrostu pozostaje turystyka zagraniczna, choć jej dynamika wyraźnie słabnie. Liczba noclegów cudzoziemców wzrosła jedynie o 0,5 procent, jednak wydatki turystów rosną w szybkim tempie, osiągając +5,6 procent.

Najlepsze wyniki notują regiony nadmorskie, natomiast niektóre kluczowe rynki – Niemcy, Francja, Włochy, Szwajcaria, Holandia i Belgia – odnotowały spadki. Straty te rekompensuje wzrost liczby przyjazdów z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Azji, Ameryki Łacińskiej oraz części Stanów Zjednoczonych.

Z kolei rynek krajowy przeżył trudniejsze lato. Liczba noclegów Hiszpanów utrzymała się na poziomie z 2024 roku, który i tak był zbliżony do 2023 roku. Jednocześnie zauważalny jest wzrost popytu w segmentach premium – Hiszpanie częściej wybierają hotele pięciogwiazdkowe lub wyjazdy zagraniczne, podczas gdy podróże krajowe stopniowo tracą na znaczeniu.

Ostatni kwartał roku z dalszym spowolnieniem

Prognozy Exceltur na czwarty kwartał 2025 roku wskazują na dalsze osłabienie dynamiki sprzedaży do +2 procent, co stanowi spadek w stosunku do +2,8 procent z trzeciego kwartału. Główną przyczyną są napięcia geopolityczne i gospodarcze wpływające na wydatki rodzin i firm – zwłaszcza w krajach kluczowych dla hiszpańskiej turystyki, takich jak Niemcy, Francja, Włochy i Stany Zjednoczone.

Rewizja prognozy wzrostu PKB turystycznego na 2025 rok do 2,8 procent oznacza, że sektor rozwija się obecnie w tempie zbliżonym do średniej gospodarki hiszpańskiej (2,6 procent według Banku Hiszpanii, 2,7 procent według rządu). Tym samym turystyka traci status głównego motoru napędzającego hiszpańską gospodarkę, jakim była w latach 2022–2024.

Czas na „turystykę o większej wartości”

Zdaniem Óscara Perellego, obecne spowolnienie nie musi być zjawiskiem negatywnym. Wręcz przeciwnie – powinno stanowić bodziec do budowy nowego modelu rozwoju sektora, opartego na jakości i zrównoważeniu.

 Ten mniejszy dynamizm powinien być impulsem do tworzenia turystyki o większej wartości ekonomicznej, społecznej i środowiskowej – niekoniecznie opartej na większej liczbie przyjazdów, ale na wyższej jakości doświadczeń, lepszym zatrudnieniu i mniejszym śladzie środowiskowym – podkreślił Perelli.

Według niego, kluczem do odwrócenia obecnej tendencji będzie przyjęcie spójnej polityki państwa w zakresie turystyki, wspierającej inwestowanie przez podmioty publiczne i prywatne w innowacje i infrastrukturę – „zamiast nowych podatków, ograniczeń i kar”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Turystyka

