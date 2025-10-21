Ludzie coraz chętniej płacą za wyjątkowe przeżycia. Turystyka ekstremalna się potroi

Turystyka ekstremalna obejmuje aktywności o podwyższonej trudności lub ryzyku, realizowane w wyjątkowych warunkach, takie jak na przykład wyprawy wysokogórskie, nurkowanie techniczne, sporty powietrzne czy ekspedycje polarne.

Rosnące zainteresowanie podróżami poza utartym szlakiem sprawia, że turystyka ekstremalna należy dziś do najszybciej rosnących segmentów globalnej branży podróżniczej. Trend napędza większa skłonność do wydawania pieniędzy na podróże, zmiana stylu konsumpcji w kierunku „inwestowania w przeżycia” i poszukiwanie silnych bodźców i unikatowych miejsc niedostępnych dla masowego turysty. Coraz większe znaczenie ma także aspekt zdrowotny i psychofizyczny – uczestnicy wybierają aktywności, które łączą wysiłek, kontakt z naturą i poczucie autentyczności.

Analitycy AMR wskazują, że główną grupą klientów są osoby w wieku 25–45 lat, dysponujące stabilnymi dochodami oraz traktujące wypoczynek jako formę samorealizacji. Co istotne, największą dynamikę notują wyjazdy w niewielkich grupach znajomych. Okazuje się, że to właśnie ten segment, a nie podróżnicy solo, ma największy udział w rynku. Badacze uzasadniają to charakterem wielu aktywności ekstremalnych, takich jak rafting, trekking górski czy ekspedycje w odległy teren, które są projektowane jako doświadczenia grupowe i wymagają wsparcia logistycznego.

Wspinaczka górska królową sportów ekstremalnych

Największą popularnością cieszą się wyprawy górskie i trekking w wymagającym terenie – wspinaczka górska pozostaje największym pojedynczym segmentem rynku. Duży wzrost notują też ekspedycje do miejsc klimatycznie wrażliwych, takich jak Antarktyda, Grenlandia czy obszary okołobiegunowe, dokąd podróżni udają się, by zobaczyć dziewicze krajobrazy jeszcze przed ich nieodwracalną zmianą. W tym zakresie rośnie także znaczenie obserwacji dzikiej przyrody w ekstremalnych warunkach.