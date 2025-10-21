Ludzie coraz chętniej płacą za wyjątkowe przeżycia. Turystyka ekstremalna się potroi

Aktualizacja: 21.10.2025 08:50 Publikacja: 21.10.2025 07:27
Foto: Adobe Stock
Turystyka ekstremalna obejmuje aktywności o podwyższonej trudności lub ryzyku, realizowane w wyjątkowych warunkach, takie jak na przykład wyprawy wysokogórskie, nurkowanie techniczne, sporty powietrzne czy ekspedycje polarne.
Rosnące zainteresowanie podróżami poza utartym szlakiem sprawia, że turystyka ekstremalna należy dziś do najszybciej rosnących segmentów globalnej branży podróżniczej. Trend napędza większa skłonność do wydawania pieniędzy na podróże, zmiana stylu konsumpcji w kierunku „inwestowania w przeżycia” i poszukiwanie silnych bodźców i unikatowych miejsc niedostępnych dla masowego turysty. Coraz większe znaczenie ma także aspekt zdrowotny i psychofizyczny – uczestnicy wybierają aktywności, które łączą wysiłek, kontakt z naturą i poczucie autentyczności.
Analitycy AMR wskazują, że główną grupą klientów są osoby w wieku 25–45 lat, dysponujące stabilnymi dochodami oraz traktujące wypoczynek jako formę samorealizacji. Co istotne, największą dynamikę notują wyjazdy w niewielkich grupach znajomych. Okazuje się, że to właśnie ten segment, a nie podróżnicy solo, ma największy udział w rynku. Badacze uzasadniają to charakterem wielu aktywności ekstremalnych, takich jak rafting, trekking górski czy ekspedycje w odległy teren, które są projektowane jako doświadczenia grupowe i wymagają wsparcia logistycznego.
Czytaj więcej
Branża turystyczna wciąż bagatelizuje problem nadmiernego ruchu turystycznego – zauważają eksperc...
Największą popularnością cieszą się wyprawy górskie i trekking w wymagającym terenie – wspinaczka górska pozostaje największym pojedynczym segmentem rynku. Duży wzrost notują też ekspedycje do miejsc klimatycznie wrażliwych, takich jak Antarktyda, Grenlandia czy obszary okołobiegunowe, dokąd podróżni udają się, by zobaczyć dziewicze krajobrazy jeszcze przed ich nieodwracalną zmianą. W tym zakresie rośnie także znaczenie obserwacji dzikiej przyrody w ekstremalnych warunkach.
Europa miała najwyższy udział w rynku pod względem przychodów w 2024 roku, odpowiadając za prawie jedną trzecią rynku turystyki ekstremalnej. „Turystyka ekstremalna w Europie jest napędzana przez bogate zróżnicowanie geograficzne regionu, zaawansowaną infrastrukturę i kulturowy nacisk na przygody na świeżym powietrzu. Alpy w Szwajcarii, Francji i Austrii przyciągają wspinaczy i narciarzy z całego świata, a Norwegia i Islandia oferują eksplorację jaskiń lodowych, wspinaczkę po lodowcach i heliskiing. Europa Południowa, a zwłaszcza Włochy i Hiszpania, stały się centrum trekkingu wulkanicznego i skoków z klifów, kusząc poszukiwaczy mocnych wrażeń poszukujących wyjątkowych wrażeń z natury” – czytamy w raporcie.
Dynamiczny rozwój sektora wpływa na rosnącą profesjonalizację rynku. Agenci turystyczni nadal dominują jako główny kanał sprzedaży, ponieważ większość podróżnych oczekuje wyspecjalizowanego wsparcia, certyfikowanych przewodników oraz pomocy w zakresie bezpieczeństwa i ubezpieczeń. Operatorzy muszą łączyć zarządzanie ryzykiem z zapewnieniem wysokiej jakości obsługi oraz odpowiedzialnością środowiskową.
Czytaj więcej
Tradycyjnie kojarzone z jesiennymi weekendami city breaki tracą na popularności – wynika z danych...
Perspektywy dla Europy Środkowo-Wschodniej są oceniane jako korzystne, zwłaszcza tam, gdzie istnieją naturalne warunki do organizowania wymagających wypraw i funkcjonują lokalni, certyfikowani operatorzy. W Polsce największy potencjał skupia się w regionach górskich: w Tatrach (zimowe wejścia wysokogórskie, wspinaczka lodowa, eksploracja jaskiń) oraz w Karkonoszach, znanych z nagłych zmian pogody i silnych wiatrów, które podnoszą trudność zimowych przejść grzbietowych. Uzupełnieniem tej oferty są sporty wodne w nurcie górskim na Dunajcu, survival w Bieszczadach oraz zimowe aktywności na północy kraju, takie jak trekkingi nad Bałtykiem i morsowanie. Różnorodność i dostępność tych form aktywności sprawiają, że Polska coraz częściej postrzegana jest jako atrakcyjny kierunek dla poszukiwaczy intensywnych, bliskich naturze przeżyć.
Eksperci prognozują, że w kolejnej dekadzie popyt na intensywne przeżycia i kontakt z naturą w rzadko odwiedzanych miejscach będzie nadal rosnąć, a turystyka ekstremalna stanie się trwałym elementem głównego nurtu podróżowania.
Czytaj więcej
Pod znakiem gór i nieco dłuższych wyjazdów – tak zapowiadają się plany wyjazdowe Polaków na najbl...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Turystyka ekstremalna obejmuje aktywności o podwyższonej trudności lub ryzyku, realizowane w wyjątkowych warunkach, takie jak na przykład wyprawy wysokogórskie, nurkowanie techniczne, sporty powietrzne czy ekspedycje polarne.
Rosnące zainteresowanie podróżami poza utartym szlakiem sprawia, że turystyka ekstremalna należy dziś do najszybciej rosnących segmentów globalnej branży podróżniczej. Trend napędza większa skłonność do wydawania pieniędzy na podróże, zmiana stylu konsumpcji w kierunku „inwestowania w przeżycia” i poszukiwanie silnych bodźców i unikatowych miejsc niedostępnych dla masowego turysty. Coraz większe znaczenie ma także aspekt zdrowotny i psychofizyczny – uczestnicy wybierają aktywności, które łączą wysiłek, kontakt z naturą i poczucie autentyczności.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i interaktywne platformy cyfrowe stają się kluczem do promowania...
Hiszpańska organizacja branży turystycznej Exceltur ogłosiła, że po trzech latach wyjątkowo dynamicznego wzrostu...
Rząd Balearów zatwierdził największe od dekady poszerzenie sieci aptek na archipelagu. Decyzja obejmuje utworzen...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z nieg...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas