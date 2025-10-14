Karpacz, Zakopane i Wisła na czele kierunków na jesień i zimę

Aktualizacja: 14.10.2025 11:44 Publikacja: 14.10.2025 11:38
Zakopane jest najchętniej odwiedzanym miastem zimą
Foto: PAP, Grzegorz Momot
Tegoroczny długi weekend listopadowy (8–11 listopada) zapowiada się obiecująco, ale według Nocowanie.pl wielu turystów wciąż zostawia decyzję o wyjeździe na ostatnią chwilę. Średnia długość pobytu w świetle dotychczasowych rezerwacji wynosi 3,11 nocy, a przeciętna wartość – 1198 złotych.
Czytaj więcej
Przewodnik Michelin, znany z przyznawania gwiazdek restauracjom, wprowadził wyróżnienia dla hotel...
Najwięcej rezerwacji dotyczy regionów górskich w Małopolsce (34 procent) i na Dolnym Śląsku (27 procent). Z miejscowości najczęściej wybierane są Karpacz (19 procent) i Zakopane (14 procent).
– Prawie 61 procent rezerwacji na długi weekend listopadowy pojawia się dopiero w ostatnich dwóch tygodniach przed wyjazdem – wynika z doświadczeń naszej platformy – mówi Agnieszka Rzeszutek, ekspertka Nocowanie.pl, cytowana w komunikacie firmy. – Choć w ostatnich latach obserwujemy rosnącą tendencję do wcześniejszego planowania urlopów, przy krótszych weekendach wciąż decyduje spontaniczność.
Turyści biorą też chętnie pod uwagę jako cel podróży duże miasta – Kraków (6 procent), Gdańsk i Warszawę (po 4,5 procent).
Według danych serwisu, ponad 63 procent wszystkich rezerwacji mieści się w budżecie do 800 złotych, a kolejne 26 procent w przedziale od 801 do 1350 złotych.
Klienci portalu najczęściej wybierają na noclegi apartamenty (45 procent), pokoje gościnne (19 procent) i domki (6 procent).
Pod względem dostępności, Kraków i Warszawa mają jeszcze niemal połowę wolnych miejsc, w Karpaczu i Zakopanem z kolei zostało dużo mniej miejsc - odpowiednio 21 procent i 32 procent.
Czytaj więcej
Airbnb opublikowało raport na temat skutków najmu krótkoterminowego dla polskich miast. Dowodzi w...
Średni koszt pobytu dwóch osób na trzy noce waha się od 1000 do 1300 złotych, w zależności od miejsca i standardu obiektu.
– Długi weekend listopadowy to ważny moment dla branży noclegowej, ale z perspektywy właścicieli obiektów równie istotny jest cały sezon świąteczno-noworoczny. W tym roku obserwujemy, że turyści rezerwują świąteczne wyjazdy z ponad trzykrotnie większym wyprzedzeniem niż w 2024 roku. Zainteresowanie zaczyna się już teraz, choć największy ruch tradycyjnie przypada na drugą połowę listopada – relacjonuje Rzeszutek.
Choć do świąt pozostało jeszcze ponad dwa miesiące, pierwsze dane z Nocowanie.pl wskazują na wzrost liczby wyszukiwań już od początku października. Polacy coraz częściej decydują się spędzić Boże Narodzenie poza domem. Najpopularniejsze kierunki planowanej podróży to Zakopane, Karpacz i Krynica-Zdrój. Rezerwacje świąteczne obejmują najczęściej 4–5 nocy.
W Zakopanem na okres od Wigilii do 28 grudnia dostępnych jest jeszcze około 13 procent ofert, a w Karpaczu – 16 procent. Ceny pobytów dwóch osób w tym terminie wahają się od 1000 do 3000 złotych.
– W czasie świąt turyści coraz częściej wybierają obiekty z dodatkowymi usługami, jak kolacje wigilijne, strefa wellness czy atrakcje dla dzieci. To trend, który obserwujemy z roku na rok coraz wyraźniej – wyjaśnia Rzeszutek.
Według danych Nocowanie.pl na wyjazd sylwestrowy (od 31 grudnia do 4 stycznia) najczęściej klienci wybierają góry w Małopolsce (48 procent), na Dolnym Śląsku (19,6 procent) i Śląsku (12,2 procent).
Wśród miejscowości prowadzą Zakopane (14,9 procent), Karpacz (7,4 procent) i Wisła (5,3 procent), a także Krynica-Zdrój, Szklarska Poręba i Bukowina Tatrzańska.
Średnia długość sylwestrowego pobytu to 4,42 nocy, a średnia liczba gości – 4,64 osoby. Największa grupa, bo około 40 procent, turystów planujących wyjazd sylwestrowy przeznacza na noclegi do 1350 złotych. W popularnych kurortach większość ofert noclegów na przełomie roku to koszt około 3000 złotych za pobyt dwóch osób (dotyczy pobytu w okresie od 31 grudnia do 4 stycznia).
Dostępność miejsc w górach jest coraz mniejsza. Już teraz w Zakopanem wynosi 13,7 procent, w Karpaczu 16,2 procent, a w Wiśle nieco ponad 26 procent – podaje portal.
Długi weekend listopadowy 2025
1. Karpacz – 19 procent
2. Zakopane – 14 procent
3. Kraków – 6 procent
4. Gdańsk – 4,5 procent
5. Warszawa – 4,5 procent
6. Gdynia – 4,3 procent
7. Kołobrzeg – 4,3 procent
8. Krynica-Zdrój – 4 procent
Święta i sylwester 2025/2026
1. Zakopane – 14,9 procent
2. Karpacz – 7,4 procent
3. Wisła – 5,3 procent
4. Krynica-Zdrój – 3,9 procent
5. Szklarska Poręba – 3,9 procent
6. Bukowina Tatrzańska – 2,8 procent
7. Gdańsk – 2,6 procent
8. Kołobrzeg – 2,4 procent
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tegoroczny długi weekend listopadowy (8–11 listopada) zapowiada się obiecująco, ale według Nocowanie.pl wielu turystów wciąż zostawia decyzję o wyjeździe na ostatnią chwilę. Średnia długość pobytu w świetle dotychczasowych rezerwacji wynosi 3,11 nocy, a przeciętna wartość – 1198 złotych.
Najwięcej rezerwacji dotyczy regionów górskich w Małopolsce (34 procent) i na Dolnym Śląsku (27 procent). Z miejscowości najczęściej wybierane są Karpacz (19 procent) i Zakopane (14 procent).
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Airbnb opublikowało raport na temat skutków najmu krótkoterminowego dla polskich miast. Dowodzi w nim, że współp...
Od początku października obowiązują w Grecji zaostrzone standardy nieruchomości oferowanych na platformach najmu...
Podczas konferencji podsumowującej wyniki drugiego kwartału prezes Airbnb Brian Chesky zapowiedział, że firma bę...
Andaluzyjskie stowarzyszenie mieszkań turystycznych AVVAPRO ostrzega, że decyzja rządu Hiszpanii o wycofaniu pon...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas