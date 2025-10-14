Karpacz, Zakopane i Wisła na czele kierunków na jesień i zimę

– Długi weekend listopadowy to ważny moment dla branży noclegowej, ale z perspektywy właścicieli obiektów równie istotny jest cały sezon świąteczno-noworoczny. W tym roku obserwujemy, że turyści rezerwują świąteczne wyjazdy z ponad trzykrotnie większym wyprzedzeniem niż w 2024 roku. Zainteresowanie zaczyna się już teraz, choć największy ruch tradycyjnie przypada na drugą połowę listopada – relacjonuje Rzeszutek.

Święta Bożego Narodzenia - rodzinne wyjazdy i dłuższe pobyty

Choć do świąt pozostało jeszcze ponad dwa miesiące, pierwsze dane z Nocowanie.pl wskazują na wzrost liczby wyszukiwań już od początku października. Polacy coraz częściej decydują się spędzić Boże Narodzenie poza domem. Najpopularniejsze kierunki planowanej podróży to Zakopane, Karpacz i Krynica-Zdrój. Rezerwacje świąteczne obejmują najczęściej 4–5 nocy.

W Zakopanem na okres od Wigilii do 28 grudnia dostępnych jest jeszcze około 13 procent ofert, a w Karpaczu – 16 procent. Ceny pobytów dwóch osób w tym terminie wahają się od 1000 do 3000 złotych.

– W czasie świąt turyści coraz częściej wybierają obiekty z dodatkowymi usługami, jak kolacje wigilijne, strefa wellness czy atrakcje dla dzieci. To trend, który obserwujemy z roku na rok coraz wyraźniej – wyjaśnia Rzeszutek.

Na sylwestra i Nowy Rok góry wciąż najpopularniejsze

Według danych Nocowanie.pl na wyjazd sylwestrowy (od 31 grudnia do 4 stycznia) najczęściej klienci wybierają góry w Małopolsce (48 procent), na Dolnym Śląsku (19,6 procent) i Śląsku (12,2 procent).

Wśród miejscowości prowadzą Zakopane (14,9 procent), Karpacz (7,4 procent) i Wisła (5,3 procent), a także Krynica-Zdrój, Szklarska Poręba i Bukowina Tatrzańska.