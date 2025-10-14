Reklama

Karpacz, Zakopane i Wisła na czele kierunków na jesień i zimę

Pod znakiem gór i nieco dłuższych wyjazdów – tak zapowiadają się plany wyjazdowe Polaków na najbliższe miesiące, w tym długi weekend listopadowy, święta i sylwester – pokazują dane platformy Nocowanie.pl.

Publikacja: 14.10.2025 11:38

Zakopane jest najchętniej odwiedzanym miastem zimą

Foto: PAP, Grzegorz Momot

Filip Frydrykiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Które miejsca w Polsce są najchętniej wybierane na długi weekend listopadowy.
  • Na jakie terminy Polacy najczęściej dokonują rezerwacji noclegów i jak spontaniczność wpływa na te plany.
  • Ile są gotowi zapłacić turyści za jesienny lub zimowy krótki pobyt wypoczynkowy.

Tegoroczny długi weekend listopadowy (8–11 listopada) zapowiada się obiecująco, ale według Nocowanie.pl wielu turystów wciąż zostawia decyzję o wyjeździe na ostatnią chwilę. Średnia długość pobytu w świetle dotychczasowych rezerwacji wynosi 3,11 nocy, a przeciętna wartość – 1198 złotych.

Podczas ceremonii w Paryżu przewodnik Michelin przyznał klucze najlepszym hotelom
Hotele
Klucze Michelina dla hoteli, jak gwiazdki dla restauracji. 12 wyróżnionych z Polski

Najwięcej rezerwacji dotyczy regionów górskich w Małopolsce (34 procent) i na Dolnym Śląsku (27 procent). Z miejscowości najczęściej wybierane są Karpacz (19 procent) i Zakopane (14 procent).

Dominują spontaniczne rezerwacje na ostatnią chwilę

– Prawie 61 procent rezerwacji na długi weekend listopadowy pojawia się dopiero w ostatnich dwóch tygodniach przed wyjazdem – wynika z doświadczeń naszej platformy – mówi Agnieszka Rzeszutek, ekspertka Nocowanie.pl, cytowana w komunikacie firmy. – Choć w ostatnich latach obserwujemy rosnącą tendencję do wcześniejszego planowania urlopów, przy krótszych weekendach wciąż decyduje spontaniczność.

Turyści biorą też chętnie pod uwagę jako cel podróży duże miasta – Kraków (6 procent), Gdańsk i Warszawę (po 4,5 procent).

Według danych serwisu, ponad 63 procent wszystkich rezerwacji mieści się w budżecie do 800 złotych, a kolejne 26 procent w przedziale od 801 do 1350 złotych.

Klienci portalu najczęściej wybierają na noclegi apartamenty (45 procent), pokoje gościnne (19 procent) i domki (6 procent).

Pod względem dostępności, Kraków i Warszawa mają jeszcze niemal połowę wolnych miejsc, w Karpaczu i Zakopanem z kolei zostało dużo mniej miejsc - odpowiednio 21 procent i 32 procent.

Airbnb: Wzmacniamy polską gospodarkę, nie jesteśmy winni problemów mieszkaniowych
Apartamenty
Airbnb: Wzmacniamy polską gospodarkę, nie jesteśmy winni problemów mieszkaniowych

Średni koszt pobytu dwóch osób na trzy noce waha się od 1000 do 1300 złotych, w zależności od miejsca i standardu obiektu.

– Długi weekend listopadowy to ważny moment dla branży noclegowej, ale z perspektywy właścicieli obiektów równie istotny jest cały sezon świąteczno-noworoczny. W tym roku obserwujemy, że turyści rezerwują świąteczne wyjazdy z ponad trzykrotnie większym wyprzedzeniem niż w 2024 roku. Zainteresowanie zaczyna się już teraz, choć największy ruch tradycyjnie przypada na drugą połowę listopada – relacjonuje Rzeszutek.

Święta Bożego Narodzenia - rodzinne wyjazdy i dłuższe pobyty

Choć do świąt pozostało jeszcze ponad dwa miesiące, pierwsze dane z Nocowanie.pl wskazują na wzrost liczby wyszukiwań już od początku października. Polacy coraz częściej decydują się spędzić Boże Narodzenie poza domem. Najpopularniejsze kierunki planowanej podróży to Zakopane, Karpacz i Krynica-Zdrój. Rezerwacje świąteczne obejmują najczęściej 4–5 nocy.

W Zakopanem na okres od Wigilii do 28 grudnia dostępnych jest jeszcze około 13 procent ofert, a w Karpaczu – 16 procent. Ceny pobytów dwóch osób w tym terminie wahają się od 1000 do 3000 złotych.

– W czasie świąt turyści coraz częściej wybierają obiekty z dodatkowymi usługami, jak kolacje wigilijne, strefa wellness czy atrakcje dla dzieci. To trend, który obserwujemy z roku na rok coraz wyraźniej – wyjaśnia Rzeszutek.

Na sylwestra i Nowy Rok góry wciąż najpopularniejsze

Według danych Nocowanie.pl na wyjazd sylwestrowy (od 31 grudnia do 4 stycznia) najczęściej klienci wybierają góry w Małopolsce (48 procent), na Dolnym Śląsku (19,6 procent) i Śląsku (12,2 procent).

Wśród miejscowości prowadzą Zakopane (14,9 procent), Karpacz (7,4 procent) i Wisła (5,3 procent), a także Krynica-Zdrój, Szklarska Poręba i Bukowina Tatrzańska.

Średnia długość sylwestrowego pobytu to 4,42 nocy, a średnia liczba gości – 4,64 osoby. Największa grupa, bo około 40 procent, turystów planujących wyjazd sylwestrowy przeznacza na noclegi do 1350 złotych. W popularnych kurortach większość ofert noclegów na przełomie roku to koszt około 3000 złotych za pobyt dwóch osób (dotyczy pobytu w okresie od 31 grudnia do 4 stycznia).

Dostępność miejsc w górach jest coraz mniejsza. Już teraz w Zakopanem wynosi 13,7 procent, w Karpaczu 16,2 procent, a w Wiśle nieco ponad 26 procent – podaje portal.

Najczęściej rezerwowane miejsca na wyjazdy jesienne i zimowe

Długi weekend listopadowy 2025

1. Karpacz – 19 procent

2. Zakopane – 14 procent

3. Kraków – 6 procent

4. Gdańsk – 4,5 procent

5. Warszawa – 4,5 procent

6. Gdynia – 4,3 procent

7. Kołobrzeg – 4,3 procent

8. Krynica-Zdrój – 4 procent

Święta i sylwester 2025/2026

1. Zakopane – 14,9 procent

2. Karpacz – 7,4 procent

3. Wisła – 5,3 procent

4. Krynica-Zdrój – 3,9 procent

5. Szklarska Poręba – 3,9 procent

6. Bukowina Tatrzańska – 2,8 procent

7. Gdańsk – 2,6 procent

8. Kołobrzeg – 2,4 procent

Źródło: rp.pl

Turystyka Noclegi Nocowanie.pl

