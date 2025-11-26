Reklama
Airbnb: Za noclegi na całym świecie polscy turyści mogą płacić Blikiem

Platforma Airbnb rozpoczęła współpracę z Blikiem. Polscy turyści, niezależnie, czy płacą za domek na Mazurach, apartament w Hiszpanii czy willę w Tajlandii, mogą już korzystać z jednej z najpopularniejszych w Polsce metod płatności mobilnych.

Publikacja: 26.11.2025 10:19

Airbnb: Za noclegi na całym świecie polscy turyści mogą płacić Blikiem

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Po okresie stopniowego wdrażania wszyscy użytkownicy platformy Airbnb w Polsce mogą już płacić za pomocą Blika. Dzięki wprowadzeniu tej metody płatności rezerwowanie noclegów na całym świecie stało się dla nich jeszcze prostsze i wygodniejsze – pisze Airbnb w komunikacie prasowym.

Z prawie 20 milionami aktywnych użytkowników Blik jest dobrze znanym i powszechnie stosowanym systemem płatności mobilnych w Polsce. Wprowadzenie go do Airbnb podkreśla zaangażowanie platformy w polski rynek i dążenie do oferowania metod płatności odpowiadających lokalnym upodobaniom – głosi komunikat.

Polski rynek z potencjałem

– Cieszymy się z wprowadzenia Blika jako nowej metody płatności w Polsce. Polski rynek ma dla nas ogromny potencjał, a ta integracja to ważny krok, by zaoferować naszym polskim gościom jeszcze wygodniejsze korzystanie z naszych usług poprzez znaną i lubianą metodę płatności, niezależnie, czy chodzi o wakacje z rodziną, workation blisko domu, czy weekend z przyjaciółmi – mówi dyrektor generalna Airbnb na Europę Środkowo-Wschodnią Kathrin Anselm, cytowana w komunikacie.

– Cieszymy się, że goście Airbnb z Polski mogą za rezerwacje płacić Blikiem, który dla ponad 70 procent Polaków jest naturalnym wyborem podczas zakupów online. Ta współpraca zapewnia podróżnym płynne i bezpieczne możliwości płatnicze, dzięki czemu mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne – odkrywaniu nowych miejsc i odpoczynku podczas wyjazdów z Airbnb – dodaje dyrektor departamentu rozwoju biznesu w Bliku Magdalena Kubisa.

Źródło: rp.pl

Firmy Airbnb Blik wynajem krótkoterminowy

