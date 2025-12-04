Reklama

Budapeszt wolny od turystów! Zakaz wejdzie w życie 1 stycznia

Od 1 stycznia 2026 roku historyczne centrum Budapesztu czeka radykalna zmiana. VI dzielnica – obejmująca słynną Aleję Andrássyego i Operę – stanie się pierwszym miejscem na Węgrzech, w którym wejdzie w życie całkowity zakaz krótkoterminowego wynajmowania mieszkań turystom.

Publikacja: 04.12.2025 06:00

W centrum Budapesztu turyści już nie zamieszkają w wynajętym na krótko mieszkaniu

W centrum Budapesztu turyści już nie zamieszkają w wynajętym na krótko mieszkaniu

Foto: PAP/DPA, Daniel Kalker

Marzena Buczkowska-German

Choć brzmi to rewolucyjnie, nie jest efektem nagłej decyzji. Już w 2024 roku mieszkańców zapytano w referendum, czy chcą pozbycia się mieszkań z turystami. Frekwencja w głosowaniu była wprawdzie umiarkowana, ale większość opowiedziała się za zakazaniem najmu krótkoterminowego. Pod koniec 2025 roku Sąd Najwyższy potwierdził, że wynik jest prawnie wiążący, co otworzyło drogę do formalnego wprowadzenia ograniczenia – pisze portal Tourism Review.

Czytaj więcej

Mieszkańcy Amsterdamu rozżaleni. Odstraszanie turystów nic nie dało
Zanim Wyjedziesz
Mieszkańcy Amsterdamu rozżaleni. Odstraszanie turystów nic nie dało

Dzielnica na skraju wytrzymałości

Trudno dziwić się narastającej frustracji mieszkańców. W samym centrum około 8 procent wszystkich mieszkań przeznaczonych jest na krótkoterminowy najem – to odsetek wyjątkowo wysoki na tle innych europejskich miast. Czynsze wzrosły tam w ciągu jednego roku o ponad 10 procent, wypierając z rynku nauczycieli, pielęgniarki czy młodych pracowników biurowych.

Mieszkańcy mają dość nieustannego stukotu walizek na kółkach toczonych chodnikami o każdej porze dnia i nocy, hucznie obchodzonych przez obcokrajowców wieczorów kawalerskich i poczucia, że ich społeczność się rozpada. Jak podkreślił burmistrz dzielnicy, władze wolą stawiać na ludzi, którzy tu naprawdę mieszkają – a nie na tych, którzy śpią tu tylko kilka nocy.

Mniej turystów to mniej pieniędzy, ale spokój jest cenniejszy

Paradoksalnie to właśnie rząd centralny stworzył warunki do wprowadzenia tak surowego rozwiązania. Podniesiono podatki dla najmu krótkoterminowego, a poszczególnym dzielnicom nadano prawo do wprowadzania własnych ograniczeń. Lokalne władze przyznają, że stracą znaczną część wpływów z podatków – szacunkowo około 750 tysięcy euro rocznie – ale postrzegają to jako akceptowalny koszt, jeśli w zamian rodziny znów będą mogły znaleźć mieszkania.

Reklama
Reklama

Reakcje na decyzję są wyjątkowo zróżnicowane. Mieszkańcy świętują – lokalne grupy w mediach społecznościowych zamieniły się w festiwal emotikonów z szampanem zamiast dotychczasowych skarg na hałas.

Trudniej mają inni. Emeryci dorabiający wynajmem wolnych pokojów i drobni inwestorzy, którzy kupili mieszkania jako zabezpieczenie emerytalne. Ci znaleźli się w trudnej sytuacji.

Krytycy określają zakaz jako „antyrynkowe szaleństwo” i argumentują, że lepiej sprawdziłyby się ograniczenia, a nie całkowite eliminowanie najmu krótkoterminowego.

Czytaj więcej

Paryż chce mniej turystów. "Tego wymaga interes mieszkańców"
Popularne Trendy
Paryż chce mniej turystów. "Tego wymaga interes mieszkańców"

Eksperyment, który obserwuje cała Europa

Budapeszt dołącza w ten sposób do coraz szerszego europejskiego trendu. Barcelona, Ateny czy Amsterdam już wprowadziły surowe ograniczenia, próbując powstrzymać zamienianie historycznych centrów w „parki tematyczne dla turystów”.

Teraz oczy całej branży skierowane są na VI dzielnicę Budapesztu. Czy czynsze spadną, a mieszkańcy odzyskają spokój? A może turyści po prostu przeniosą się kilka ulic dalej? Wkrótce się przekonamy.

Reklama
Reklama

Jedno jest pewne – w Nowy Rok tysiące ogłoszeń dotyczących noclegów w VI dzielnicy zniknie niemal natychmiast z popularnych platform pośredniczących w szukaniu i wynajmowaniu apartamentów turystom. Trudno przewidzieć, czy przywróci to spokój i dawną atmosferę jednemu z najpiękniejszych kwartałów europejskich miast, czy tylko przesunie falę walizek na kółkach nieco dalej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Węgry Budapeszt Turystyka najem krótkoterminowy
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Airbnb: Za noclegi na całym świecie polscy turyści mogą płacić Blikiem
Apartamenty
Airbnb: Za noclegi na całym świecie polscy turyści mogą płacić Blikiem
Wyspy Kanaryjskie mają nową ustawę o mieszkaniach wakacyjnych. Celem ochrona mieszkańców
Apartamenty
Wyspy Kanaryjskie mają nową ustawę o mieszkaniach wakacyjnych. Celem ochrona mieszkańców
W Paryżu działa już ponad 90 tysięcy apartamentów dla turystów
Apartamenty
Jak rozwiązać kryzys mieszkaniowy w Europie? Bruksela: Przycisnąć mocniej Airbnb
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Zakopane jest najchętniej odwiedzanym miastem zimą
Apartamenty
Karpacz, Zakopane i Wisła na czele kierunków na jesień i zimę
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama