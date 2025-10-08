Mieszkańcy Amsterdamu rozżaleni. Odstraszanie turystów nic nie dało

Stolica Holandii od lat zmaga się z nadmiernym napływem turystów. W 2021 roku rada miejska wprowadziła limit 20 milionów noclegów rocznie, jednak dane za 2024 rok pokazują, że liczba ta sięgnęła 22,9 miliona. Prognozy na 2025 rok wskazują z kolei na dalszy wzrost.

We wrześniu organizacja Amsterdam has a Choice (Amsterdam ma wybór) wraz z innymi stowarzyszeniami wniosła pozew przeciwko gminie. Twierdzą one, że miasto lekceważy własne limity i nie egzekwuje przyjętych zasad.

Restrykcje i zakazy nie odstraszają turystów w Amsterdamie

Władze Amsterdamu w ostatnich latach wprowadziły wiele restrykcji, między innymi moratorium na budowę nowych hoteli, ograniczenie liczby rejsów w centrum, podniesienie podatku turystycznego do 12,5 procent ceny noclegu (najwyższa stawka w Europie), zakaz palenia marihuany na ulicach dzielnicy czerwonych latarni, a także ograniczenie godzin otwarcia barów i domów publicznych w centrum.

Z danych jakie serwis Turystyka.rp.pl uzyskał w ratuszu wynika, że od momentu wprowadzenia zakazu palenia marihuany ukarano mandatami zaledwie 10 osób, a kilkadziesiąt dostało upomnienia.