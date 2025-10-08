Mieszkańcy Amsterdamu rozżaleni. Odstraszanie turystów nic nie dało

Aktualizacja: 08.10.2025 09:25 Publikacja: 08.10.2025 01:48
Foto: PAP/EPA, Robin Utrecht
Stolica Holandii od lat zmaga się z nadmiernym napływem turystów. W 2021 roku rada miejska wprowadziła limit 20 milionów noclegów rocznie, jednak dane za 2024 rok pokazują, że liczba ta sięgnęła 22,9 miliona. Prognozy na 2025 rok wskazują z kolei na dalszy wzrost.
We wrześniu organizacja Amsterdam has a Choice (Amsterdam ma wybór) wraz z innymi stowarzyszeniami wniosła pozew przeciwko gminie. Twierdzą one, że miasto lekceważy własne limity i nie egzekwuje przyjętych zasad.
Władze Amsterdamu w ostatnich latach wprowadziły wiele restrykcji, między innymi moratorium na budowę nowych hoteli, ograniczenie liczby rejsów w centrum, podniesienie podatku turystycznego do 12,5 procent ceny noclegu (najwyższa stawka w Europie), zakaz palenia marihuany na ulicach dzielnicy czerwonych latarni, a także ograniczenie godzin otwarcia barów i domów publicznych w centrum.
Z danych jakie serwis Turystyka.rp.pl uzyskał w ratuszu wynika, że od momentu wprowadzenia zakazu palenia marihuany ukarano mandatami zaledwie 10 osób, a kilkadziesiąt dostało upomnienia.
"Grzywny wystawiamy dopiero, gdy ignorowane są wcześniejsze ostrzeżenia – odpisała nam Marloe Boon z biura prasowego urzędu miasta. Symboliczna liczba sankcji podważa sens zakazu, który miał być jednym z filarów walki z uciążliwą turystyką.
Najwięcej emocji budzi jednak kampania „Stay Away”, wymierzona w młodych Brytyjczyków przyjeżdżających głównie na weekendowe imprezy. Spoty w internecie ostrzegały przed konsekwencjami prawnymi i wysokimi mandatami za zakłócanie porządku.
Krytycy podkreślali, że kampania opiera się na stereotypach i stoi w sprzeczności z wizerunkiem Amsterdamu jako miasta dużej swobody. Dodatkowo, jak przyznała burmistrzyni Femke Halsema, akcja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. „Kampania nie spowodowała, aby osoby planujące imprezowy typ pobytu w Amsterdamie rezygnowały z przyjazdu” – napisała w liście do rady miasta.
Stąd postulaty dalszego podnoszenia podatku turystycznego i przeznaczenia pieniędzy z tego źródła na zakup mieszkań, wsparcie lokalnego rynku nieruchomości i sprzątanie miasta. Jeśli władze nie zdecydują się na zdecydowane egzekwowanie ograniczeń, konflikt z mieszkańcami może narastać – a kampania „Stay Away” pozostanie symbolem nieudanej próby walki z masową turystyką.
