Reklama

Mieszkańcy Amsterdamu rozżaleni. Odstraszanie turystów nic nie dało

Kampania „Stay Away” miała odstraszyć młodych Brytyjczyków, a limit noclegów – zatrzymać strumień turystów. Dane i nastroje w stolicy Holandii pokazują jednak, że skutki są mizerne. Organizacje społeczne pozywają więc miasto, zarzucając mu brak konsekwencji i egzekwowania prawa.

Publikacja: 08.10.2025 01:48

Mieszkańcy Amsterdamu rozżaleni. Odstraszanie turystów nic nie dało

Foto: PAP/EPA, Robin Utrecht

Andrzej Pawluszek

Stolica Holandii od lat zmaga się z nadmiernym napływem turystów. W 2021 roku rada miejska wprowadziła limit 20 milionów noclegów rocznie, jednak dane za 2024 rok pokazują, że liczba ta sięgnęła 22,9 miliona. Prognozy na 2025 rok wskazują z kolei na dalszy wzrost.

We wrześniu organizacja Amsterdam has a Choice (Amsterdam ma wybór) wraz z innymi stowarzyszeniami wniosła pozew przeciwko gminie. Twierdzą one, że miasto lekceważy własne limity i nie egzekwuje przyjętych zasad.

Czytaj więcej

Wrocław doceniony przez holenderski magazyn kulinarny. „Jedzenie jest niesamowicie dobre”
Nowe Trendy
Wrocław doceniony przez holenderski magazyn kulinarny. „Jedzenie jest niesamowicie dobre”

Restrykcje i zakazy nie odstraszają turystów w Amsterdamie

Władze Amsterdamu w ostatnich latach wprowadziły wiele restrykcji, między innymi moratorium na budowę nowych hoteli, ograniczenie liczby rejsów w centrum, podniesienie podatku turystycznego do 12,5 procent ceny noclegu (najwyższa stawka w Europie), zakaz palenia marihuany na ulicach dzielnicy czerwonych latarni, a także ograniczenie godzin otwarcia barów i domów publicznych w centrum.

Z danych jakie serwis Turystyka.rp.pl uzyskał w ratuszu wynika, że od momentu wprowadzenia zakazu palenia marihuany ukarano mandatami zaledwie 10 osób, a kilkadziesiąt dostało upomnienia. 

Reklama
Reklama

"Grzywny wystawiamy dopiero, gdy ignorowane są wcześniejsze ostrzeżenia – odpisała nam Marloe Boon z biura prasowego urzędu miasta. Symboliczna liczba sankcji podważa sens zakazu, który miał być jednym z filarów walki z uciążliwą turystyką.

Czytaj więcej

Tramwaje w Rotterdamie zachwalają atrakcje Wrocławia, Poznania i Gdańska
Nowe Trendy
Tramwaje w Rotterdamie zachwalają atrakcje Wrocławia, Poznania i Gdańska

Amsterdam bezskutecznie walczy z masową turystyką

Najwięcej emocji budzi jednak kampania „Stay Away”, wymierzona w młodych Brytyjczyków przyjeżdżających głównie na weekendowe imprezy. Spoty w internecie ostrzegały przed konsekwencjami prawnymi i wysokimi mandatami za zakłócanie porządku.

Krytycy podkreślali, że kampania opiera się na stereotypach i stoi w sprzeczności z wizerunkiem Amsterdamu jako miasta dużej swobody. Dodatkowo, jak przyznała burmistrzyni Femke Halsema, akcja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. „Kampania nie spowodowała, aby osoby planujące imprezowy typ pobytu w Amsterdamie rezygnowały z przyjazdu” – napisała w liście do rady miasta.

Stąd postulaty dalszego podnoszenia podatku turystycznego i przeznaczenia pieniędzy z tego źródła na zakup mieszkań, wsparcie lokalnego rynku nieruchomości i sprzątanie miasta. Jeśli władze nie zdecydują się na zdecydowane egzekwowanie ograniczeń, konflikt z mieszkańcami może narastać – a kampania „Stay Away” pozostanie symbolem nieudanej próby walki z masową turystyką.

Czytaj więcej

Amsterdam ma 500 kilometrów wydzielonych ścieżek rowerowych
Zanim Wyjedziesz
Rowerowa instrukcja obsługi Amsterdamu

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Holandia Amsterdam overtourism

Stolica Holandii od lat zmaga się z nadmiernym napływem turystów. W 2021 roku rada miejska wprowadziła limit 20 milionów noclegów rocznie, jednak dane za 2024 rok pokazują, że liczba ta sięgnęła 22,9 miliona. Prognozy na 2025 rok wskazują z kolei na dalszy wzrost.

We wrześniu organizacja Amsterdam has a Choice (Amsterdam ma wybór) wraz z innymi stowarzyszeniami wniosła pozew przeciwko gminie. Twierdzą one, że miasto lekceważy własne limity i nie egzekwuje przyjętych zasad.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Ruszył sezon narciarski w Tyrolu. Na turystów czekają nowe wyciągi
Zanim Wyjedziesz
Ruszył sezon narciarski w Tyrolu. Na turystów czekają nowe wyciągi
Museum Bauhausu w Dessau
Zanim Wyjedziesz
Sto lat Bauhausu w Dessau. Niemcy zapraszają na święto architektury
Spotkanie branży turystycznej na targach Tour Salon w Poznaniu
Zanim Wyjedziesz
Spotkanie branży turystycznej na targach Tour Salon w Poznaniu
Uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny organizowany przez Pols
Materiał Promocyjny
Uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny organizowany przez Polską Organizację Turystyczną – Certyfikat POT 2025
Reklama
Reklama
e-Wydanie