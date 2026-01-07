Reklama

Visit Vietnam – platforma danych i AI kształtują przyszłość turystyki w Wietnamie

Wietnam uruchamia Visit Vietnam – pierwszą w historii narodową platformę z danymi dla turystyki. Projekt, który ruszył w grudniu 2025 roku i ma osiągnąć pełną operacyjność w II kwartale 2026 r., ma połączyć dane, sztuczną inteligencję i płatności cyfrowe.

Publikacja: 07.01.2026 11:23

Wietnam uruchamia pierwszą w historii narodową platformę turystyczną

Foto: Xinhua/ABACA

Marzena Buczkowska-German

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kluczowe cele narodowej platformy Visit Vietnam?
  • Jakie innowacje i rozwiązania oferuje Visit Vietnam dla turystów i przedsiębiorstw turystycznych?
  • Jakie znaczenie ma integrowanie danych i technologii płatniczych w platformie Visit Vietnam?
  • Dlaczego projekt Visit Vietnam jest uważany za nowy model zarządzania turystyką?

Wietnam wykonał jeden z najważniejszych kroków w cyfrowej transformacji sektora turystycznego. Narodowa platforma danych Visit Vietnam została oficjalnie zaprezentowana 20 grudnia 2025 roku na wyspie Phu Quoc podczas konferencji „Visit Vietnam – Connecting Data, Shaping the Future of Tourism”, pisze portal Vietnam News.

Wydarzenie współorganizowały: National Data Association (NDA), Vietnam National Authority of Tourism (VNAT), Sun Group – jeden z największych deweloperów turystycznych w Azji i Visa – firma specjalizująca się w technologiach płatniczych.

To pierwszy przypadek w historii, gdy Wietnam wprowadza platformę danych o zasięgu narodowym poświęconą wyłącznie turystyce. Inicjatywa zbiega się symbolicznie z momentem, w którym kraj świętuje osiągnięcie 20 milionów zagranicznych turystów w 2025 roku, podkreślając ambicję przejścia od dynamicznego wzrostu ilościowego do dojrzałego, zrównoważonego rozwoju opartego na danych i technologii.

Podczas konferencji Sun Group zaprezentowała pierwszą wersję Visit Vietnam, demonstrując, jak platforma zbiera, przetwarza i wizualizuje dane turystyczne w czasie rzeczywistym. Zgodnie z harmonogramem wdrożenia, rozwiązanie ma stać się w pełni operacyjne w drugim kwartale 2026 roku, obejmując zasięgiem administrację publiczną, przedsiębiorców i samych podróżnych.

Zastępca dyrektora Narodowego Centrum Danych Ha Nam Trung podkreślił znaczenie projektu: – Kładziemy fundamenty pod narodowy system danych, w którym każde ministerstwo, każda firma i każda lokalna społeczność mogą uczestniczyć i czerpać z tego korzyści. Dzięki inicjatywom takim jak Visit Vietnamsektor turystyki będzie jednym z pierwszych, który odczuje efekty cyfrowej transformacji.

Państwowy patronat i międzynarodowe partnerstwa

Projekt Visit Vietnam realizowany jest pod auspicjami rządu Wietnamu. VNAT i NDA pełnią rolę partnerów koordynujących, Sun Group odpowiada za rozwój i operacyjne zarządzanie platformą, a Visa wnosi międzynarodowe dane o płatnościach, analizy zachowań konsumentów i światowe standardy bezpieczeństwa. Dzięki temu rozwiązanie może dorównać najlepszym praktykom państw określanych jako liderzy „smart tourism”.

Projekt ma stać się zaufaną, narodową infrastrukturą danych turystycznych, służącą jednocześnie administracji publicznej, biznesowi i podróżnym. Jego centralnym elementem jest ogólnokrajowa mapa turystyki prezentowana w czasie rzeczywistym, która umożliwia władzom monitorowanie ruchu turystycznego i zarządzanie nim. 

Równolegle platforma pełni funkcję centralnego, cyfrowego rynku, na którym biura podróży i dostawcy usług mogą prezentować swoje oferty, aktualizować informacje i docierać do turystów. Przedsiębiorcy otrzymują również zestaw narzędzi do inteligentnego zarządzania – od analizowania popytu według segmentów, po dokładniejsze rozumienie potrzeb rynku.

Kluczową przewagą Visit Vietnam jest rozległa sieć kierunków turystycznych rozwijanych przez Sun Group w całym kraju. Dane operacyjne z turystyki, rekreacji i hotelarstwa – po standaryzacji i integracji – tworzą tak zwany „żywy model danych”, który wzmacnia zdolności prognostyczne platformy dla całej branży.

Zaawansowana analityka rynkowa dla biznesu

Na głębszym poziomie Visit Vietnam tworzy zaawansowane raporty analityczne, łączące dane operacyjne w czasie rzeczywistym z międzynarodowymi danymi płatniczymi Visa. Pozwala to firmom turystycznym identyfikować rynki o najwyższej wartości, trendy wydatków, sezonowość i zmiany w zachowaniach podróżnych.

Platforma wspiera optymalizowanie oferty turystycznej, precyzyjniejsze planowanie marketingowe i efektywniejsze zarządzanie popytem.

Asystent podróży AI – cyfrowy towarzysz turysty

Visit Vietnam pełni także rolę asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który towarzyszy turystom na każdym etapie podróży. Wykorzystując dane na poziomie krajowym i inteligentne algorytmy rekomendacyjne, umożliwia tworzenie indywidualnych planów, rezerwowanie usług, zarządzanie wyjazdem w jednym interfejsie i dostęp do aktualnych informacji o kierunkach.

Użytkownicy otrzymują również alerty w czasie rzeczywistym dotyczące zatłoczenia, pogody czy potencjalnych problemów operacyjnych. Dzięki temu podróż po Wietnamie ma być płynna, bezpieczna i maksymalnie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

Gdy dane zasilające platformę są wiarygodne (oparte na narodowej infrastrukturze danych), kompleksowe (wzbogacone o informacje płatnicze i behawioralne od partnerów takich jak Visa), czyste (standaryzowane i zweryfikowane) i aktualne (odświeżane w czasie rzeczywistym), podróżni zyskują możliwość zaplanowania bezproblemowej podróży po kraju.

Płatności jako element doświadczenia turystycznego

Istotną rolę w Visit Vietnam odgrywa także NCB (National Citizen Bank), który wspólnie z NDA i Visa rozwija rozwiązania płatnicze zintegrowane z platformą. Podczas konferencji prezes NCB, Ta Kieu Hung, zaprezentował wizję „od transakcji do doświadczeń”, w której płatności stają się narodową przewagą konkurencyjną w turystyce.

Jednym z kluczowych rozwiązań jest iziPay, które zostanie zintegrowane z Visit Vietnam i umożliwi turystom natychmiastowe rezerwacje i płatności za usługi bezpośrednio w platformie.

W trakcie wydarzenia Sun Group i Visa podpisały również umowę partnerską, potwierdzając długofalową współpracę na rzecz łączenia globalnych technologii i analiz Visy z ogólnokrajowym ekosystemem turystycznym Sun Group w ramach Visit Vietnam. Celem partnerstwa jest przyspieszenie cyfrowej transformacji, poprawa doświadczeń podróżnych oraz wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju turystyki w Wietnamie.

Nowe myślenie o rozwoju turystyki

Jak podkreślił Pham Van Thuy, zastępca dyrektora VNAT, Visit Vietnam nie jest zwykłym narzędziem rezerwacyjnym. – To zmiana sposobu myślenia o rozwoju. W ten sposób przygotowujemy się na przyszłość turystyki – przyszłość opartą na danych, technologii i AI. Dzięki danym wietnamska turystyka będzie lepiej przygotowana do przyciągania rynków o wysokiej wartości i realizacji ambicji stania się jednym z wiodących kierunków turystycznych w regionie.

Visit Vietnam może więc stać się punktem odniesienia nie tylko dla regionu Azji Południowo-Wschodniej, ale i dla innych rynków poszukujących nowego modelu zarządzania turystyką w erze danych i sztucznej inteligencji.

