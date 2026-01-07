Visit Vietnam – platforma danych i AI kształtują przyszłość turystyki w Wietnamie

Aktualizacja: 07.01.2026 16:28 Publikacja: 07.01.2026 11:23
Wietnam uruchamia pierwszą w historii narodową platformę turystyczną
Foto: Xinhua/ABACA
Wietnam wykonał jeden z najważniejszych kroków w cyfrowej transformacji sektora turystycznego. Narodowa platforma danych Visit Vietnam została oficjalnie zaprezentowana 20 grudnia 2025 roku na wyspie Phu Quoc podczas konferencji „Visit Vietnam – Connecting Data, Shaping the Future of Tourism”, pisze portal Vietnam News.
Wydarzenie współorganizowały: National Data Association (NDA), Vietnam National Authority of Tourism (VNAT), Sun Group – jeden z największych deweloperów turystycznych w Azji i Visa – firma specjalizująca się w technologiach płatniczych.
To pierwszy przypadek w historii, gdy Wietnam wprowadza platformę danych o zasięgu narodowym poświęconą wyłącznie turystyce. Inicjatywa zbiega się symbolicznie z momentem, w którym kraj świętuje osiągnięcie 20 milionów zagranicznych turystów w 2025 roku, podkreślając ambicję przejścia od dynamicznego wzrostu ilościowego do dojrzałego, zrównoważonego rozwoju opartego na danych i technologii.
Podczas konferencji Sun Group zaprezentowała pierwszą wersję Visit Vietnam, demonstrując, jak platforma zbiera, przetwarza i wizualizuje dane turystyczne w czasie rzeczywistym. Zgodnie z harmonogramem wdrożenia, rozwiązanie ma stać się w pełni operacyjne w drugim kwartale 2026 roku, obejmując zasięgiem administrację publiczną, przedsiębiorców i samych podróżnych.
Zastępca dyrektora Narodowego Centrum Danych Ha Nam Trung podkreślił znaczenie projektu: – Kładziemy fundamenty pod narodowy system danych, w którym każde ministerstwo, każda firma i każda lokalna społeczność mogą uczestniczyć i czerpać z tego korzyści. Dzięki inicjatywom takim jak Visit Vietnamsektor turystyki będzie jednym z pierwszych, który odczuje efekty cyfrowej transformacji.
Czytaj więcej
Tajlandia obawia się, że w najbliższych latach może utracić pozycję lidera turystycznego w region...
Projekt Visit Vietnam realizowany jest pod auspicjami rządu Wietnamu. VNAT i NDA pełnią rolę partnerów koordynujących, Sun Group odpowiada za rozwój i operacyjne zarządzanie platformą, a Visa wnosi międzynarodowe dane o płatnościach, analizy zachowań konsumentów i światowe standardy bezpieczeństwa. Dzięki temu rozwiązanie może dorównać najlepszym praktykom państw określanych jako liderzy „smart tourism”.
Projekt ma stać się zaufaną, narodową infrastrukturą danych turystycznych, służącą jednocześnie administracji publicznej, biznesowi i podróżnym. Jego centralnym elementem jest ogólnokrajowa mapa turystyki prezentowana w czasie rzeczywistym, która umożliwia władzom monitorowanie ruchu turystycznego i zarządzanie nim.
Równolegle platforma pełni funkcję centralnego, cyfrowego rynku, na którym biura podróży i dostawcy usług mogą prezentować swoje oferty, aktualizować informacje i docierać do turystów. Przedsiębiorcy otrzymują również zestaw narzędzi do inteligentnego zarządzania – od analizowania popytu według segmentów, po dokładniejsze rozumienie potrzeb rynku.
Kluczową przewagą Visit Vietnam jest rozległa sieć kierunków turystycznych rozwijanych przez Sun Group w całym kraju. Dane operacyjne z turystyki, rekreacji i hotelarstwa – po standaryzacji i integracji – tworzą tak zwany „żywy model danych”, który wzmacnia zdolności prognostyczne platformy dla całej branży.
Na głębszym poziomie Visit Vietnam tworzy zaawansowane raporty analityczne, łączące dane operacyjne w czasie rzeczywistym z międzynarodowymi danymi płatniczymi Visa. Pozwala to firmom turystycznym identyfikować rynki o najwyższej wartości, trendy wydatków, sezonowość i zmiany w zachowaniach podróżnych.
Platforma wspiera optymalizowanie oferty turystycznej, precyzyjniejsze planowanie marketingowe i efektywniejsze zarządzanie popytem.
Czytaj więcej
Za dwa lata rozpocznie się budowa szybkiej kolei, która połączy dwa największe miasta w Wietnamie...
Visit Vietnam pełni także rolę asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który towarzyszy turystom na każdym etapie podróży. Wykorzystując dane na poziomie krajowym i inteligentne algorytmy rekomendacyjne, umożliwia tworzenie indywidualnych planów, rezerwowanie usług, zarządzanie wyjazdem w jednym interfejsie i dostęp do aktualnych informacji o kierunkach.
Użytkownicy otrzymują również alerty w czasie rzeczywistym dotyczące zatłoczenia, pogody czy potencjalnych problemów operacyjnych. Dzięki temu podróż po Wietnamie ma być płynna, bezpieczna i maksymalnie dopasowana do indywidualnych potrzeb.
Gdy dane zasilające platformę są wiarygodne (oparte na narodowej infrastrukturze danych), kompleksowe (wzbogacone o informacje płatnicze i behawioralne od partnerów takich jak Visa), czyste (standaryzowane i zweryfikowane) i aktualne (odświeżane w czasie rzeczywistym), podróżni zyskują możliwość zaplanowania bezproblemowej podróży po kraju.
Istotną rolę w Visit Vietnam odgrywa także NCB (National Citizen Bank), który wspólnie z NDA i Visa rozwija rozwiązania płatnicze zintegrowane z platformą. Podczas konferencji prezes NCB, Ta Kieu Hung, zaprezentował wizję „od transakcji do doświadczeń”, w której płatności stają się narodową przewagą konkurencyjną w turystyce.
Jednym z kluczowych rozwiązań jest iziPay, które zostanie zintegrowane z Visit Vietnam i umożliwi turystom natychmiastowe rezerwacje i płatności za usługi bezpośrednio w platformie.
W trakcie wydarzenia Sun Group i Visa podpisały również umowę partnerską, potwierdzając długofalową współpracę na rzecz łączenia globalnych technologii i analiz Visy z ogólnokrajowym ekosystemem turystycznym Sun Group w ramach Visit Vietnam. Celem partnerstwa jest przyspieszenie cyfrowej transformacji, poprawa doświadczeń podróżnych oraz wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju turystyki w Wietnamie.
Czytaj więcej
Pierwszy samolot z klientami biura podróży Anex Tour Poland wyleci do wietnamskiego kurortu Nha T...
Jak podkreślił Pham Van Thuy, zastępca dyrektora VNAT, Visit Vietnam nie jest zwykłym narzędziem rezerwacyjnym. – To zmiana sposobu myślenia o rozwoju. W ten sposób przygotowujemy się na przyszłość turystyki – przyszłość opartą na danych, technologii i AI. Dzięki danym wietnamska turystyka będzie lepiej przygotowana do przyciągania rynków o wysokiej wartości i realizacji ambicji stania się jednym z wiodących kierunków turystycznych w regionie.
Visit Vietnam może więc stać się punktem odniesienia nie tylko dla regionu Azji Południowo-Wschodniej, ale i dla innych rynków poszukujących nowego modelu zarządzania turystyką w erze danych i sztucznej inteligencji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Do końca stycznia papierowe karty wjazdu i wyjazdu, które turyści podróżujący do Egiptu musieli wypełniać ręczni...
Charakterystyczne żółte karty z czarnym paskiem magnetycznym, które przez trzy dekady były przepustką do nowojor...
Z początkiem roku na mocy rozporządzenia ministra spraw zagranicznych zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat kons...
Z okazji obchodów stulecia Gdyni władze miasta uruchomią pilotażowy program bezpłatnego transportu do miejskich...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas