Visit Vietnam – platforma danych i AI kształtują przyszłość turystyki w Wietnamie

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe cele narodowej platformy Visit Vietnam?

Jakie innowacje i rozwiązania oferuje Visit Vietnam dla turystów i przedsiębiorstw turystycznych?

Jakie znaczenie ma integrowanie danych i technologii płatniczych w platformie Visit Vietnam?

Dlaczego projekt Visit Vietnam jest uważany za nowy model zarządzania turystyką?

Wietnam wykonał jeden z najważniejszych kroków w cyfrowej transformacji sektora turystycznego. Narodowa platforma danych Visit Vietnam została oficjalnie zaprezentowana 20 grudnia 2025 roku na wyspie Phu Quoc podczas konferencji „Visit Vietnam – Connecting Data, Shaping the Future of Tourism”, pisze portal Vietnam News.

Wydarzenie współorganizowały: National Data Association (NDA), Vietnam National Authority of Tourism (VNAT), Sun Group – jeden z największych deweloperów turystycznych w Azji i Visa – firma specjalizująca się w technologiach płatniczych.

To pierwszy przypadek w historii, gdy Wietnam wprowadza platformę danych o zasięgu narodowym poświęconą wyłącznie turystyce. Inicjatywa zbiega się symbolicznie z momentem, w którym kraj świętuje osiągnięcie 20 milionów zagranicznych turystów w 2025 roku, podkreślając ambicję przejścia od dynamicznego wzrostu ilościowego do dojrzałego, zrównoważonego rozwoju opartego na danych i technologii.

Podczas konferencji Sun Group zaprezentowała pierwszą wersję Visit Vietnam, demonstrując, jak platforma zbiera, przetwarza i wizualizuje dane turystyczne w czasie rzeczywistym. Zgodnie z harmonogramem wdrożenia, rozwiązanie ma stać się w pełni operacyjne w drugim kwartale 2026 roku, obejmując zasięgiem administrację publiczną, przedsiębiorców i samych podróżnych.