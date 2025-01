Anex Tour będzie promował Wietnam. „Nowy rozdział w naszej firmie”

- Strategiczna umowa o współpracy między Anex Vietnam Travel and Trading Company Limited i Anex Tour Poland stanowi ważny krok w rozwijaniu połączeń lotniczych i stymulowaniu turystyki z Polski do Khánh Hòa. Współpraca ta niewątpliwie przyczyni się do rozwoju branży turystycznej i będzie motorem rozwoju innych sektorów - dodał członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu Nghiem Xuan Thanh.

Khánh Hòa to nadmorska prowincja w środkowym Wietnamie i jeden z głównych ośrodków turystycznych w tym kraju i całej Azji Południowo-Wschodniej, z wybrzeżem o długości 385 kilometrów, prawie 200 wyspami różnej wielkości, zapierającymi dech krajobrazami, unikalnymi skarbami historycznymi i kulturowymi - czytamy w komunikacie.

Anex Tour działa na międzynarodowym rynku turystycznym od ponad 29 lat i obecny jest w 39 krajach. Wozi klientów między innymi do Turcji, Egiptu, Bułgarii, Grecji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Dominikany. Ma własną linię lotniczą Mavi Gök Airlines.