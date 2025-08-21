Reklama

Hiszpania inwestuje w noclegi dla turystów – stawia nowe hotele, przerabia mieszkania i biura

Do 2028 roku w Hiszpanii inwestorzy zbudują lub odnowią 775 hoteli. To przełoży się na powstanie prawie 52 tysięcy pokojów, głównie w obiektach cztero- i pięciogwiazdkowych.

Publikacja: 21.08.2025 07:30

Jednym z trzech miejsc, które zyskają najwięcej nowych hoteli będzie Madryt

Jednym z trzech miejsc, które zyskają najwięcej nowych hoteli będzie Madryt

Foto: PAP/Avalon, Fabio Mazzarella

Marzena Buczkowska-German

Według danych firmy doradczej EY, łączna wartość inwestycji ma wynieść 7,8 miliarda euro, z tego około 5,3 miliarda euro w segmencie cztero- i pięciogwiazdkowym.

Andaluzja, Walencja i Madryt – tam buduje się najwięcej hoteli

Pod względem rozmieszczenia regionalnego na pierwszym miejscu znajduje się Andaluzja, na którą przypada 34 procent. W regionie tym ma powstać lub zostać odnowionych 260 hoteli, oferujących łącznie ponad 18 tysięcy pokojów.

Czytaj więcej

Plaża na Ibizie
Popularne Trendy
Hiszpańska turystyka na drodze do kolejnego rekordu. Na celowniku 100 milionów gości

Jak wskazuje EY, pozwoli to Andaluzji nadrobić zaległości względem innych hiszpańskich kierunków turystycznych.

Na drugim miejscu plasuje się Wspólnota Walencka z 126 planowanymi hotelami i około 9 tysiącami pokojów. Z kolei w Madrycie przewiduje się realizację 66 projektów obejmujących ponad 5,2 tysiąca pokojów, na Wyspach Kanaryjskich – 44 hotele z 6,4 tysiąca pokojów, Katalonia ma mieć 41 inwestycji obejmujących ponad 3 tysiące pokojów, a w Galicji zaplanowano 33 projekty z około 1,1 tysiąca pokojów.

Wyraźna jest tendencja wzrostu liczby obiektów w wyższej kategorii – zauważają autorzy raportu. Spośród wszystkich przedsięwzięć aż 340, czyli 44 procent, dotyczy hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych. To właśnie one odpowiadają za 63 procent nowej bazy noclegowej, czyli około 32,6 tysiąca pokojów.

Biura i mieszkania na hotele

Nowe obiekty stanowią największą część planowanych inwestycji (59 procent). Kolejne 26 procent przypadnie na adaptacje istniejących budynków, między innymi biurowych i mieszkalnych. Pozostałe 15 procent obejmuje modernizacje już działających hoteli.

Czytaj więcej

W Andaluzji czasem sylwetki byków reklamują lokalne biznesy
Nowe Trendy
Hiszpania kłóci się o byka – megalomania narodowa czy nowa atrakcja turystyczna?

Najwięcej otwarć przewiduje się na rok 2026 – w tym czasie zakończonych ma zostać 453 z 775 projektów, czyli 58 procent wszystkich przedsięwzięć. Ponad połowa nowych pokojów (26,66 tysiąca) również zostanie oddana do użytku w tym roku.

Według danych krajowego urzędu statystycznego INE, obecnie w Hiszpanii działa 16 493 turystycznych obiektów noclegowych, oferujących łącznie około 890 tysięcy pokoi. Planowane projekty zwiększą tę bazę w ciągu najbliższych czterech lat o około 4,7 procent pod względem liczby obiektów i o 5,8 procent pod względem liczby pokojów.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Madryt Turystyka Hotele

