Hiszpania inwestuje w noclegi dla turystów – stawia nowe hotele, przerabia mieszkania i biura

Według danych firmy doradczej EY, łączna wartość inwestycji ma wynieść 7,8 miliarda euro, z tego około 5,3 miliarda euro w segmencie cztero- i pięciogwiazdkowym.

Andaluzja, Walencja i Madryt – tam buduje się najwięcej hoteli

Pod względem rozmieszczenia regionalnego na pierwszym miejscu znajduje się Andaluzja, na którą przypada 34 procent. W regionie tym ma powstać lub zostać odnowionych 260 hoteli, oferujących łącznie ponad 18 tysięcy pokojów.

Jak wskazuje EY, pozwoli to Andaluzji nadrobić zaległości względem innych hiszpańskich kierunków turystycznych.

Na drugim miejscu plasuje się Wspólnota Walencka z 126 planowanymi hotelami i około 9 tysiącami pokojów. Z kolei w Madrycie przewiduje się realizację 66 projektów obejmujących ponad 5,2 tysiąca pokojów, na Wyspach Kanaryjskich – 44 hotele z 6,4 tysiąca pokojów, Katalonia ma mieć 41 inwestycji obejmujących ponad 3 tysiące pokojów, a w Galicji zaplanowano 33 projekty z około 1,1 tysiąca pokojów.