Hiszpania inwestuje w noclegi dla turystów – stawia nowe hotele, przerabia mieszkania i biura

Jednym z trzech miejsc, które zyskają najwięcej nowych hoteli będzie Madryt
Foto: PAP/Avalon, Fabio Mazzarella
Według danych firmy doradczej EY, łączna wartość inwestycji ma wynieść 7,8 miliarda euro, z tego około 5,3 miliarda euro w segmencie cztero- i pięciogwiazdkowym.
Pod względem rozmieszczenia regionalnego na pierwszym miejscu znajduje się Andaluzja, na którą przypada 34 procent. W regionie tym ma powstać lub zostać odnowionych 260 hoteli, oferujących łącznie ponad 18 tysięcy pokojów.
Jak wskazuje EY, pozwoli to Andaluzji nadrobić zaległości względem innych hiszpańskich kierunków turystycznych.
Na drugim miejscu plasuje się Wspólnota Walencka z 126 planowanymi hotelami i około 9 tysiącami pokojów. Z kolei w Madrycie przewiduje się realizację 66 projektów obejmujących ponad 5,2 tysiąca pokojów, na Wyspach Kanaryjskich – 44 hotele z 6,4 tysiąca pokojów, Katalonia ma mieć 41 inwestycji obejmujących ponad 3 tysiące pokojów, a w Galicji zaplanowano 33 projekty z około 1,1 tysiąca pokojów.
Wyraźna jest tendencja wzrostu liczby obiektów w wyższej kategorii – zauważają autorzy raportu. Spośród wszystkich przedsięwzięć aż 340, czyli 44 procent, dotyczy hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych. To właśnie one odpowiadają za 63 procent nowej bazy noclegowej, czyli około 32,6 tysiąca pokojów.
Nowe obiekty stanowią największą część planowanych inwestycji (59 procent). Kolejne 26 procent przypadnie na adaptacje istniejących budynków, między innymi biurowych i mieszkalnych. Pozostałe 15 procent obejmuje modernizacje już działających hoteli.
Najwięcej otwarć przewiduje się na rok 2026 – w tym czasie zakończonych ma zostać 453 z 775 projektów, czyli 58 procent wszystkich przedsięwzięć. Ponad połowa nowych pokojów (26,66 tysiąca) również zostanie oddana do użytku w tym roku.
Według danych krajowego urzędu statystycznego INE, obecnie w Hiszpanii działa 16 493 turystycznych obiektów noclegowych, oferujących łącznie około 890 tysięcy pokoi. Planowane projekty zwiększą tę bazę w ciągu najbliższych czterech lat o około 4,7 procent pod względem liczby obiektów i o 5,8 procent pod względem liczby pokojów.
