Hiszpańska turystyka na drodze do kolejnego rekordu. Na celowniku 100 milionów gości

Chociaż ogólny trend jest pozytywny, nie wszystkie regiony zanotowały wzrosty. W maju widać było spadek liczby przyjazdów w dwóch kluczowych regionach turystycznych – chodzi o Baleary, gdzie zmiana na minus wyniosła 0,2 procent i o Katalonię, gdzie gości było o 5,6 procent mniej. W przeciwieństwie do tych dwóch prowincji znaczący wzrost liczby odwiedzających odnotowała Andaluzja, w maju wyniósł on 8,1 procent – relacjonuje portal branży turystycznej Hosteltur.

Brytyjscy turyści najchętniej odwiedzają Hiszpanię

Od stycznia do maja najwięcej turystów przybyło z Wielkiej Brytanii – 6,8 miliona (+6,9 procent), z Francji – 4,6 miliona (+3,9 procent) i z Niemiec - ponad 4,5 miliona (+1,8 procent).

Najchętniej odwiedzanymi regionami w analizowanym okresie były Katalonia – 7,3 miliona turystów (+2,2 procent), Wyspy Kanaryjskie – 6,8 miliona (+4,1 procent) i Andaluzja – 5,4 miliona (+9,6 procent).

W samym maju do Hiszpanii wybrało się 9,4 miliona turystów zagranicznych, co oznacza wzrost o 1,5 procent w porównaniu z majem zeszłego roku. Wielka Brytania ponownie zajęła pozycję lidera wśród największych rynków źródłowych z niemal 2,1 miliona przyjazdów – to aż 7,3 procent więcej niż w maju 2024 roku.