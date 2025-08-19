Reklama

Tajlandia liczy turystów – nowy rekord dzięki gościom z Azji

Tajlandzka turystyka jest u szczytu. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku kraj odwiedziło ponad 20 milionów turystów zagranicznych, generując przychody na poziomie 28,9 miliarda dolarów.

Publikacja: 19.08.2025 06:00

Foto: PAP/EPA, RUNGROJ YONGRIT

Marzena Buczkowska-German

Dane obejmujące okres od 1 stycznia do 10 sierpnia 2025 r. przedstawił minister turystyki i sportu, Sorawong Thienthong – pisze portal „The Nation Thailand”. Łączna liczba gości wyniosła dokładnie 20,19 miliona osób. Najwięcej odwiedzających pochodziło z Chin – 2,84, Malezji – 2,79, Indii – 1, 43, Rosji – 1,14 i Korei Południowej – 951 tysięcy.

W ostatnim tygodniu odnotowano znaczący wzrost liczby przyjazdów we wszystkich segmentach rynku. Przyczyniły się do tego letnie wakacje i długie weekendy w Japonii. Szczególnie imponujący był napływ turystów z tego ostatniego kraju, którego wzrost sięgnął 86,3 procent.

Łącznie w analizowanym tygodniu Tajlandię odwiedziło 627 339 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 7,08 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem, przy średniej blisko 90 tysięcy przyjazdów dziennie. Najliczniej reprezentowane narodowości w tym okresie to ponownie Chińczycy – 102 750, Malezyjczycy – 85 622, Japończycy – 37 611, Hindusi – 35 387 i Koreańczycy z Południa – 32 320.

Podczas gdy liczba turystów z Japonii, Malezji i Chin wzrosła odpowiednio odpowiednio o 86,33, 10,58 i 5,55 procent, to odnotowano niewielki spadek liczby gości z Korei Południowej i Indii.

Tajlandia ułatwia podróżowanie, żeby turystów przyjechało więcej

Ministerstwo przewiduje, że ruch turystyczny utrzyma się na stabilnym poziomie. Sprzyjać temu mają m.in. trwające ferie szkolne w Europie i Azji Wschodniej, kampania „Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025”, rządowe działania ułatwiające podróżowanie, w tym zniesienie obowiązku wypełniania karty imigracyjnej TM.6.

Ponadto władze prowadzą rozmowy z liniami lotniczymi, zachęcając je do zwiększania częstotliwości lotów, co ma dodatkowo stymulować wzrost liczby turystów odwiedzających Tajlandię.

Ostatnio jednak przedsiębiorcy z branży turystycznej z niepokojem patrzą na konkurencję - uważają, że turystów, którzy mogliby odwiedzić Tajlandię przechwytuje Wietnam. 

Źródło: rp.pl

