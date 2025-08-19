Tajlandia liczy turystów – nowy rekord dzięki gościom z Azji

Aktualizacja: 19.08.2025 08:54 Publikacja: 19.08.2025 06:00
Foto: PAP/EPA, RUNGROJ YONGRIT
Dane obejmujące okres od 1 stycznia do 10 sierpnia 2025 r. przedstawił minister turystyki i sportu, Sorawong Thienthong – pisze portal „The Nation Thailand”. Łączna liczba gości wyniosła dokładnie 20,19 miliona osób. Najwięcej odwiedzających pochodziło z Chin – 2,84, Malezji – 2,79, Indii – 1, 43, Rosji – 1,14 i Korei Południowej – 951 tysięcy.
Czytaj więcej
Tajlandia obawia się, że w najbliższych latach może utracić pozycję lidera turystycznego w region...
W ostatnim tygodniu odnotowano znaczący wzrost liczby przyjazdów we wszystkich segmentach rynku. Przyczyniły się do tego letnie wakacje i długie weekendy w Japonii. Szczególnie imponujący był napływ turystów z tego ostatniego kraju, którego wzrost sięgnął 86,3 procent.
Łącznie w analizowanym tygodniu Tajlandię odwiedziło 627 339 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 7,08 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem, przy średniej blisko 90 tysięcy przyjazdów dziennie. Najliczniej reprezentowane narodowości w tym okresie to ponownie Chińczycy – 102 750, Malezyjczycy – 85 622, Japończycy – 37 611, Hindusi – 35 387 i Koreańczycy z Południa – 32 320.
Podczas gdy liczba turystów z Japonii, Malezji i Chin wzrosła odpowiednio odpowiednio o 86,33, 10,58 i 5,55 procent, to odnotowano niewielki spadek liczby gości z Korei Południowej i Indii.
Czytaj więcej
W Tajlandii nie można używać dronów. Decyzję ogłosiły tajlandzkie władze lotnicze, a zakaz obowią...
Ministerstwo przewiduje, że ruch turystyczny utrzyma się na stabilnym poziomie. Sprzyjać temu mają m.in. trwające ferie szkolne w Europie i Azji Wschodniej, kampania „Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025”, rządowe działania ułatwiające podróżowanie, w tym zniesienie obowiązku wypełniania karty imigracyjnej TM.6.
Ponadto władze prowadzą rozmowy z liniami lotniczymi, zachęcając je do zwiększania częstotliwości lotów, co ma dodatkowo stymulować wzrost liczby turystów odwiedzających Tajlandię.
Ostatnio jednak przedsiębiorcy z branży turystycznej z niepokojem patrzą na konkurencję - uważają, że turystów, którzy mogliby odwiedzić Tajlandię przechwytuje Wietnam.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dane obejmujące okres od 1 stycznia do 10 sierpnia 2025 r. przedstawił minister turystyki i sportu, Sorawong Thienthong – pisze portal „The Nation Thailand”. Łączna liczba gości wyniosła dokładnie 20,19 miliona osób. Najwięcej odwiedzających pochodziło z Chin – 2,84, Malezji – 2,79, Indii – 1, 43, Rosji – 1,14 i Korei Południowej – 951 tysięcy.
W ostatnim tygodniu odnotowano znaczący wzrost liczby przyjazdów we wszystkich segmentach rynku. Przyczyniły się do tego letnie wakacje i długie weekendy w Japonii. Szczególnie imponujący był napływ turystów z tego ostatniego kraju, którego wzrost sięgnął 86,3 procent.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Turcja rozważa zastąpienie szwedzkiego stołu w hotelach menu à la carte. Zdaniem ekspertów w obecnym systemie ma...
Turystyka to potężny segment gospodarki. W Europie i w Polsce. Z dużym potencjałem do rozwoju. Tymczasem polscy...
3 sierpnia 2025 roku był najintensywniejszym dniem w historii Turcji pod względem liczby turystów przybywających...
Hiszpańska gospodarka przeżywa rozkwit, a głównym motorem jej wzrostu jest turystyka, która zapewnia ponad 12 pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas