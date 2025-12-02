Reklama

„City break to emocje”. Jakie miasta duże i małe najchętniej zwiedzają Polacy?

Prawie dwie trzecie dorosłych Polaków wybrało się w tym roku przynajmniej na jeden city break. Z dużych miast za najatrakcyjniejsze uważają Kraków, Gdańsk i Wrocław, a z mniejszych Kazimierz Dolny, Świnoujście i Sandomierz.

Publikacja: 02.12.2025 21:40

Królem city breaków jest Kraków (na równi z Gdańskiem)

Foto: PAP, Jerzy Ochoński

Nelly Kamińska

Według badania firmy ARC Rynek i Opinia 63 procent Polaków w wieku 18-65 lat odbyło w tym roku przynajmniej jeden weekendowy wyjazd do miasta z noclegiem.

Najczęściej był on związany ze zwiedzaniem, nieco rzadziej z udziałem w wydarzeniu kulturalnym (18 procent) lub sportowym (9 procent).

Zazwyczaj wyjeżdżają osoby w wieku do 44 lat. Dla większości to regularna aktywność – prawie 80 procent podróżujących po kraju wyjeżdża na city break kilka razy w roku.

Foto: ARC Rynek i Opinia

Liczą się szybkie decyzje

Decyzja o wyborze kierunku często zapada impulsywnie – pod wpływem postów w mediach społecznościowych, rekomendacji znajomych lub informacji o koncercie czy wystawie.

– City break to emocje i błyskawiczne decyzje. Kierunki turystyczne muszą na bieżąco zarządzać serią precyzyjnych punktów styku, przechwytując uwagę dokładnie wtedy, gdy rodzi się chęć wyjazdu – mówi współautor raportu Adam Mikołajczyk z firmy Best Place, cytowany w komunikacie prasowym.

Popularność tego typu turystyki wynika ze wzrostu zamożności społeczeństwa, ale i lepszej infrastruktury – przejazd do innego miasta zajmuje zazwyczaj 2-4 godziny (niezależnie, czy pociągiem, czy samochodem), co czyni weekendowe wypady łatwymi i dostępnymi.

Wyjazdy do miast, w przeciwieństwie do innych form turystyki, mogą odbywać się przez cały rok. Baza gastronomiczna, muzea, teatry nie są zamykane poza letnim sezonem turystycznym, jak to się zazwyczaj dzieje nad morzem czy w innych regionach.

Weekendowe city breaki to również jedna z najpopularniejszych form turystyki w Europie. Polacy też wyjeżdżają na city break do innych miast europejskich – czyni tak 36 procent badanych.

Ranking atrakcyjności miast

W badaniu respondenci oceniali także atrakcyjność turystyczną odwiedzanych miast. W kategorii dużych miast zwyciężyły ex aequo Kraków i Gdańsk – wynik ten potwierdza ugruntowana pozycja tych ośrodków na turystycznej mapie Polski. W kategorii średnich i małych miast triumfował Kazimierz Dolny, drugie miejsce zajęło Świnoujście, a trzecie Sandomierz.

Wyniki pokazują wyraźny trend – mniejsze ośrodki, wcześniej funkcjonujące w cieniu wielkich aglomeracji, zyskują coraz większe uznanie turystów i skutecznie konkurują z tradycyjnymi kierunkami.

Miasta uważane za najatrakcyjniejsze turystycznie przez osoby, które je odwiedziły

Duże miasta 

Kraków i Gdańsk (ex aequo) – w pytaniu o atrakcyjność miasta jako celu wyjazdu turystycznego 62 procent respondentów dało najwyższą notę 

Wrocław

Toruń

Gdynia

Poznań

Warszawa

Lublin

Szczecin

Białystok

Bielska-Biała

Średnie i małe miasta (poniżej 50 tysięcy mieszkańców) 

Kazimierz Dolny nad Wisłą – w pytaniu o atrakcyjność miasta jako celu wyjazdu turystycznego 62 procent respondentów dało najwyższą ocenę 

Świnoujście

Sandomierz

Zamość

Zakopane

Augustów

Sopot

Kołobrzeg

Malbork

Wałbrzych

- Warto zwrócić uwagę, że spośród mniejszych miast Sandomierz i Zamość mają ciągle duży potencjał rozwoju z punktu widzenia turystyki weekendowej. Turyści odwiedzający te miasta są bardzo zadowoleni z pobytu i uważają, że są one atrakcyjne na wyjazd weekendowy, natomiast pod względem popularności mierzonej liczbą odwiedzin ustępują one innym kierunkom. Pokazuje to, że dzięki odpowiednim działaniom promocyjnym miasta te mogłyby jeszcze zyskać na popularności. Podobnie jest w wypadku Torunia i Lublina w kategorii dużych miast – zauważa pomysłodawca badania Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia. 

Informacja prasowa powstała na podstawie wyników dwóch badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia we współpracy z Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc:

· badania postrzegania polskich miast jako celu turystyki weekendowej; próba ogólnopolska Polaków w wieku 16–75 lat (N = 3007), deklarujących podróżowanie po Polsce, została dobrana z uwzględnieniem podstawowych zmiennych demograficznych (płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, poziom wykształcenia); pomiar przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2025 roku,

· badania turystyki weekendowej; omnibus; próba ogólnopolska N=1018; listopad 2025.

Źródło: rp.pl

