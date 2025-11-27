Grecja: Nasza turystyka rośnie, ale wzrost spowalniają kraje spoza strefy euro

Według wstępnych danych Banku Grecji od stycznia do września 2025 roku Grecję odwiedziło 31,6 miliona zagranicznych turystów, czyli o 4 procent więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku – podaje portal gtp.gr.

W samym wrześniu liczba turystów wzrosła o 3,6 procent, do 5,7 miliona, w tym na lotniskach o 5,1 procent, a na drogowych przejściach granicznych o 1,9 procent, co świadczy o utrzymywaniu się popytu na podróże, mimo zakończenia sezonu wakacyjnego.

W pierwszych dziewięciu miesiącach liczba turystów z krajów Unii Europejskiej wzrosła o 0,8 procent, sięgając 18,8 miliona, do czego przyczyniły się dobre wyniki rynków strefy euro, które urosły o 5,6 procent.

Liczba turystów z unijnych krajów spoza strefy euro spadła natomiast o 8,1 procent. Głównie chodzi tu o rynek Wielkiej Brytanii.