Reklama
Rozwiń
Reklama

Grecja: Nasza turystyka rośnie, ale wzrost spowalniają kraje spoza strefy euro

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku do Grecji przyjechało 31,6 miliona turystów zagranicznych, czyli o 4 procent więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten Grecja zawdzięcza przede wszystkim krajom strefy euro, a także Stanom Zjednoczonym.

Publikacja: 27.11.2025 06:00

Grecja: Nasza turystyka rośnie, ale wzrost spowalniają kraje spoza strefy euro

Foto: Alamy Stock Photo, Ian Dagnall

Nelly Kamińska

Według wstępnych danych Banku Grecji od stycznia do września 2025 roku Grecję odwiedziło 31,6 miliona zagranicznych turystów, czyli o 4 procent więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku – podaje portal gtp.gr.

Czytaj więcej

Dimitris Vassiliadis od roku pełni funkcję dyrektora Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej na
Popularne Trendy
Grecja na targach ITTF: Gościmy coraz więcej Polaków, za kilka lat mogą być na podium

W samym wrześniu liczba turystów wzrosła o 3,6 procent, do 5,7 miliona, w tym na lotniskach o 5,1 procent, a na drogowych przejściach granicznych o 1,9 procent, co świadczy o utrzymywaniu się popytu na podróże, mimo zakończenia sezonu wakacyjnego.

W pierwszych dziewięciu miesiącach liczba turystów z krajów Unii Europejskiej wzrosła o 0,8 procent, sięgając 18,8 miliona, do czego przyczyniły się dobre wyniki rynków strefy euro, które urosły o 5,6 procent.

Liczba turystów z unijnych krajów spoza strefy euro spadła natomiast o 8,1 procent. Głównie chodzi tu o rynek Wielkiej Brytanii.

Reklama
Reklama

Z kolei spoza Unii Europejskiej przyjechało do Grecji 12,7 milionów turystów, czyli o 9,3 procent więcej.

Foto: Bank Grecji

Niemcy najliczniejszą grupą zagranicznych turystów w Grecji

Największym rynkiem źródłowym pozostają Niemcy z wynikiem 4,8 miliona turystów (wzrost o 8,2 procent). Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania z 4 milionami turystów (plus 4,3 procent), Włochy (1,9 miliona, plus 7,1 procent) i Francja (1,8 miliona, minus 0,6 procent).

O 5,6 procent urosły natomiast Stany Zjednoczone, skąd przyjechało do Grecji 1,2 miliona podróżnych.

W samym wrześniu liczba turystów z krajów strefy euro wzrosła o 14,1 procent, podczas gdy z krajów spoza niej spadła o 12,6 procent.

Zmiany te wyróżniają w strukturze rynków źródłowych Grecji „kraje o lepszej łączności i większym długoterminowym popycie” – odnotowuje gtp.gr.

Reklama
Reklama

W pierwszych dziewięciu miesiącach przychody z turystyki wzrosły o 9 procent, do 20,1 miliarda euro, chociaż w samym wrześniu spadły z powodu mniejszych średnich wydatków turystów.

Czytaj więcej

Grecos podsumował sezon. „W lecie mieliśmy najlepszą sprzedaż w historii”
Biura Podróży
Grecos podsumował sezon. „W lecie mieliśmy najlepszą sprzedaż w historii”

Turystyka ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Grecji, odpowiadając bezpośrednio za około 13 procent PKB (dla porównania, w Polsce szacuje się, że jest to 4,8 procent), a jeśli uwzględnić jej pośredni wpływ na inne sektory (handel, budownictwo, rolnictwo), całkowity wkład turystyki w PKB szacowany jest na około 25 procent. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Grecja Niemcy Ameryka Północna Stany Zjednoczone

Według wstępnych danych Banku Grecji od stycznia do września 2025 roku Grecję odwiedziło 31,6 miliona zagranicznych turystów, czyli o 4 procent więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku – podaje portal gtp.gr.

W samym wrześniu liczba turystów wzrosła o 3,6 procent, do 5,7 miliona, w tym na lotniskach o 5,1 procent, a na drogowych przejściach granicznych o 1,9 procent, co świadczy o utrzymywaniu się popytu na podróże, mimo zakończenia sezonu wakacyjnego.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Na stoisku Małopolski można było samemu nanizać sobie słynne czerwone korale i zabrać do domu. Do te
Popularne Trendy
Targi turystyczne ITTF Warsaw 2025. „Udział w nich to korzyści i prestiż”
Ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu zostało zarekomendowanych troje kandydatów na pre
Popularne Trendy
Przedłuża się oczekiwanie na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
Itaka jest jednym z największych wystawców na targach ITTF
Popularne Trendy
Raś na otwarciu ITTF: Przed polską turystyką złota era – dwie dekady rozwoju
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Szwajcarska turystyka rośnie. Pomogły piłka nożna kobiet i Eurowizja
Popularne Trendy
Szwajcarska turystyka rośnie. Pomogły piłka nożna kobiet i Eurowizja
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama