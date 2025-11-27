Grecja: Nasza turystyka rośnie, ale wzrost spowalniają kraje spoza strefy euro

Aktualizacja: 27.11.2025 07:45 Publikacja: 27.11.2025 06:00
Foto: Alamy Stock Photo, Ian Dagnall
Według wstępnych danych Banku Grecji od stycznia do września 2025 roku Grecję odwiedziło 31,6 miliona zagranicznych turystów, czyli o 4 procent więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku – podaje portal gtp.gr.
W samym wrześniu liczba turystów wzrosła o 3,6 procent, do 5,7 miliona, w tym na lotniskach o 5,1 procent, a na drogowych przejściach granicznych o 1,9 procent, co świadczy o utrzymywaniu się popytu na podróże, mimo zakończenia sezonu wakacyjnego.
W pierwszych dziewięciu miesiącach liczba turystów z krajów Unii Europejskiej wzrosła o 0,8 procent, sięgając 18,8 miliona, do czego przyczyniły się dobre wyniki rynków strefy euro, które urosły o 5,6 procent.
Liczba turystów z unijnych krajów spoza strefy euro spadła natomiast o 8,1 procent. Głównie chodzi tu o rynek Wielkiej Brytanii.
Z kolei spoza Unii Europejskiej przyjechało do Grecji 12,7 milionów turystów, czyli o 9,3 procent więcej.
Foto: Bank Grecji
Największym rynkiem źródłowym pozostają Niemcy z wynikiem 4,8 miliona turystów (wzrost o 8,2 procent). Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania z 4 milionami turystów (plus 4,3 procent), Włochy (1,9 miliona, plus 7,1 procent) i Francja (1,8 miliona, minus 0,6 procent).
O 5,6 procent urosły natomiast Stany Zjednoczone, skąd przyjechało do Grecji 1,2 miliona podróżnych.
W samym wrześniu liczba turystów z krajów strefy euro wzrosła o 14,1 procent, podczas gdy z krajów spoza niej spadła o 12,6 procent.
Zmiany te wyróżniają w strukturze rynków źródłowych Grecji „kraje o lepszej łączności i większym długoterminowym popycie” – odnotowuje gtp.gr.
W pierwszych dziewięciu miesiącach przychody z turystyki wzrosły o 9 procent, do 20,1 miliarda euro, chociaż w samym wrześniu spadły z powodu mniejszych średnich wydatków turystów.
Turystyka ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Grecji, odpowiadając bezpośrednio za około 13 procent PKB (dla porównania, w Polsce szacuje się, że jest to 4,8 procent), a jeśli uwzględnić jej pośredni wpływ na inne sektory (handel, budownictwo, rolnictwo), całkowity wkład turystyki w PKB szacowany jest na około 25 procent.
