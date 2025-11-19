Reklama
Rozwiń
Reklama

Grecos podsumował sezon. „W lecie mieliśmy najlepszą sprzedaż w historii”

Biuro podróży Grecos zaprosiło do Grecji 160 swoich najlepszych agentów. W tym roku na miejsce tradycyjnie organizowanej o tej porze roku imprezy pod nazwą „Grecos Adventure” wybrało wschodnią Kretę. Od 2 do 5 listopada goście odpoczywali, szkolili się i bawili w hotelu Mirabello Bay Luxury Resort niedaleko miejscowości Agios Nikolaos.

Publikacja: 19.11.2025 00:05

Grecos podsumował sezon. „W lecie mieliśmy najlepszą sprzedaż w historii”

Foto: Grecos

Filip Frydrykiewicz

Touroperator podsumował sezon i wręczył najlepszym sprzedawcom wyróżnienia, dziękując im za całoroczną pracę. Była to już 11. edycja „Grecos Adventure”.

– Staramy się łączyć w czasie takiego wyjazdu wypoczynek z elementami szkolenia – relacjonuje wiceprezes Grecosa Janusz Śmigielski. – Oczywiście jest też czas na obowiązkowy i bogaty program rozrywkowy. Niezmiennie staramy się zaszczepić naszym agentom miłość do Grecji. Wydaje mi się, że całkiem dobrze nam się to udaje.

Impreza była okazją do nagrodzenia najlepszych sprzedawców - statuetki i dyplomy odebrało 50 z nich

Impreza była okazją do nagrodzenia najlepszych sprzedawców - statuetki i dyplomy odebrało 50 z nich

Foto: Grecos

Sezon nie był łatwy, ale zakończył się sukcesem dla Grecosa

Sezon 2025 Grecos ocenia jako udany. Sprzedaż wzrosła o kilka procent w stosunku do roku ubiegłego. – Wysłaliśmy do Grecji i na Cypr 232 tysiące klientów (w 2024 roku było to 224,5 tysiąca – red.). Wprowadziliśmy do oferty 27 nowych hoteli i uruchomiliśmy loty czarterowe z 11 lotnisk w kraju – wyjaśnia Śmigielski.

– Sezon nie był łatwy, szczególnie maj i czerwiec wiązał się z dużymi wyzwaniami – dodaje. – Spadło zainteresowanie wycieczkami i na rynku zapanowała przewaga podaży nad popytem. Na szczęście lipiec i sierpień nadrobiły to z nawiązką – te dwa miesiące, jeśli chodzi o sprzedaż, mieliśmy najlepsze w historii.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Grecos wraca na targi turystyczne. Ostatnio można było odwiedzić to biuro przed pandemią na - nieist
Biura Podróży
Grecos o ITTF: Widzimy, że targi turystyczne odżywają i chcemy tam być

– Jeśli chodzi o kierunki, to najdynamiczniej rósł Cypr, o kilkadziesiąt procent. To bardzo popularna destynacja, cieszy się naprawdę dużym wzięciem – podkreśla.

–  Choć i tak 80 procent klientów chce wypoczywać na pięciu wyspach: Krecie, Rodos, Kos, Zakintosie i Korfu, dla koneserów mamy perełki, jak Lefkada i Kefalonia. Coraz mocniej rozwijamy się też w części kontynentalnej – w okolicy Aten, w Attyce, w okolicy Salonik, na Riwierze Olimpu i na Półwyspie Chalkidiki, a także na wyspie Evii.

Nowe hotele, dodatkowe rejsy samolotem w lecie 2025

W przyszłym roku nie planujemy specjalnie dużego wzrostu, ponownie kilkuprocentowy. Może uda się osiągnąć okrągłą liczbę 250 tysięcy klientów.

Nie mamy wprawdzie na kolejny sezon nowych kierunków greckich, bo o to trudno w naszym wypadku, ponieważ mamy ich już około dwudziestu, licząc z Cyprem. Ale zaoferujemy 10 nowych połączeń czarterowych z różnych miast, na różnych kierunkach – czasami to będzie dodatkowy dzień operacji, a czasami nowy kierunek z danego portu lotniczego.

W sumie planujemy latać z 11 polskich lotnisk, z Radomiem włącznie, chociaż w tym ostatnim wypadku nie będzie to nasz samolot, ale samolot innego touroperatora, w którym zapewniliśmy sobie blok miejsc. Radom to duże, wygodne lotnisko z dużym zapasem miejsca.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Dimitris Vassiliadis od roku pełni funkcję dyrektora Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej na
Popularne Trendy
Grecja na targach ITTF: Gościmy coraz więcej Polaków, za kilka lat mogą być na podium

Lądować będziemy natomiast na 14 lotniskach greckich. Czasem więc do niektórych miejsc trzeba klientów dowozić promami.

W 2026 roku będziemy mieć w ofercie 240 hoteli, z czego 19 nowych. To podobna liczba jak w tym roku, po prostu wymieniliśmy część obiektów. Jak z tego widać, nie idziemy na ilość, ale na jakość, po prostu w tych najpopularniejszych, cieszących się zainteresowaniem klientów, zwiększamy liczbę miejsc zarezerwowanych specjalnie dla nich.

Warto wspomnieć, że w 35 hotelach będą działać nasze kluby z animacjami dla dzieci i dorosłych. Kluby Delfinki, Kluby Opa! i Zorba mają u klientów fantastyczne notowania – zapewnia Śmigielski.

Wyjazd zakończyła gala „Grecos Awards 2025” w niecodziennym miejscu – znanym teatrze rewiowym. Dzięki temu wieczór uświetnił program artystyczny.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Grecja biuro podróży Grecos agent turystyczny

Touroperator podsumował sezon i wręczył najlepszym sprzedawcom wyróżnienia, dziękując im za całoroczną pracę. Była to już 11. edycja „Grecos Adventure”.

– Staramy się łączyć w czasie takiego wyjazdu wypoczynek z elementami szkolenia – relacjonuje wiceprezes Grecosa Janusz Śmigielski. – Oczywiście jest też czas na obowiązkowy i bogaty program rozrywkowy. Niezmiennie staramy się zaszczepić naszym agentom miłość do Grecji. Wydaje mi się, że całkiem dobrze nam się to udaje.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Dwa tysiące złotych oszczędności na jednej wycieczce? To możliwe – pokazują eksperci
Biura Podróży
Dwa tysiące złotych oszczędności na jednej wycieczce? To możliwe – pokazują eksperci
Grecos wraca na targi turystyczne. Ostatnio można było odwiedzić to biuro przed pandemią na - nieist
Biura Podróży
Grecos o ITTF: Widzimy, że targi turystyczne odżywają i chcemy tam być
Sebastian Ebel: Przyszłość TUI to sztuczna inteligencja, własne hotele i ekspansja
Biura Podróży
Sebastian Ebel: Przyszłość TUI to sztuczna inteligencja, własne hotele i ekspansja
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Najwięcej klientów Wakacje.pl wybiera się na święta i Nowy Rok do Egiptu
Biura Podróży
W tym roku więcej Polaków wyjedzie na święta. Rezerwacje wzrosły o jedną trzecią
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Materiał Promocyjny
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama