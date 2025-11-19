Grecos podsumował sezon. „W lecie mieliśmy najlepszą sprzedaż w historii”

Touroperator podsumował sezon i wręczył najlepszym sprzedawcom wyróżnienia, dziękując im za całoroczną pracę. Była to już 11. edycja „Grecos Adventure”.

– Staramy się łączyć w czasie takiego wyjazdu wypoczynek z elementami szkolenia – relacjonuje wiceprezes Grecosa Janusz Śmigielski. – Oczywiście jest też czas na obowiązkowy i bogaty program rozrywkowy. Niezmiennie staramy się zaszczepić naszym agentom miłość do Grecji. Wydaje mi się, że całkiem dobrze nam się to udaje.

Impreza była okazją do nagrodzenia najlepszych sprzedawców - statuetki i dyplomy odebrało 50 z nich Foto: Grecos

Sezon nie był łatwy, ale zakończył się sukcesem dla Grecosa

Sezon 2025 Grecos ocenia jako udany. Sprzedaż wzrosła o kilka procent w stosunku do roku ubiegłego. – Wysłaliśmy do Grecji i na Cypr 232 tysiące klientów (w 2024 roku było to 224,5 tysiąca – red.). Wprowadziliśmy do oferty 27 nowych hoteli i uruchomiliśmy loty czarterowe z 11 lotnisk w kraju – wyjaśnia Śmigielski.

– Sezon nie był łatwy, szczególnie maj i czerwiec wiązał się z dużymi wyzwaniami – dodaje. – Spadło zainteresowanie wycieczkami i na rynku zapanowała przewaga podaży nad popytem. Na szczęście lipiec i sierpień nadrobiły to z nawiązką – te dwa miesiące, jeśli chodzi o sprzedaż, mieliśmy najlepsze w historii.