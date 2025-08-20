Noclegi rezerwowane w TikToku? To się już dzieje, dzięki współpracy z Booking.com

TikTok realizuje strategię bycia sprzedawcą internetowym. W Stanach Zjednoczonych użytkownicy mogą teraz rezerwować hotele bezpośrednio w aplikacji – jest to możliwe dzięki współpracy z Booking.com, pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.

Funkcja umożliwia wskazanie dat zameldowania i wymeldowania oraz wyszukanie dostępnych pokojów. Każdy hotel dostanie własną stronę z informacjami o cenach, udogodnieniach i atrakcjach w okolicy.

Influencerzy promują hotele na TikToku

Z kolei nowy program „TikTok Go” zmienia twórców treści w partnerów sprzedażowych. Za promowanie hoteli w swoich filmach dostają prowizję lub zniżkę. Wymagania wobec nich są minimalne – muszą mieć ukończone 18 lat, co najmniej tysiąc obserwujących, nie mogą mieć na koncie naruszeń regulaminu.

Integracja ma sprawić, że cały proces zakupowy będzie realizowany na jednej platformie – od inspiracji poprzez prezentowanie obiektów w filmach aż po rezerwację. Dla dostawców usług turystycznych oznacza to możliwość prowadzenia potencjalnych klientów bez „przeskakiwania” między mediami - twierdzi TikTok.