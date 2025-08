W komunikacie spółki czytamy: „Jeśli HOTREC sugeruje coś innego, to wprowadza opinię publiczną w błąd. TSUE nie orzekł, a nawet nie analizował, czy klauzule parytetowe miały rzeczywisty, negatywny wpływ na konkurencję”. Trybunał był poproszony przez sąd w Amsterdamie jedynie o rozstrzygnięcie, czy tego typu postanowienia w umowach między Booking.com a hotelami mogą podlegać ocenie z perspektywy unijnego prawa konkurencji – i TSUE to potwierdził.

Co równie istotne – podkreśla Booking.com – Trybunał nie odniósł się do skutków ekonomicznych zapisów zawartych w umowach z Booking.com. „Nie stwierdzono, że klauzule parytetowe Booking.com są sprzeczne z zasadami konkurencji. TSUE wyraźnie wskazał, że tego typu ocena musi być dokonywana w każdym wypadku indywidualnie – w tej sytuacji przez sąd w Amsterdamie”.

Czy Booking.com ogranicza konkurencję? To rozstrzygnie sąd

Klauzule parytetowe to postanowienia umowne, które zobowiązują hotel do oferowania na platformie Booking.com cen nie wyższych niż w innych kanałach sprzedaży – także na własnej stronie internetowej. Według części organizacji hotelarskich ogranicza to możliwość konkurowania i zmniejsza autonomię obiektów noclegowych, prowadząc do zawyżania cen konsumentom.

W przeszłości klauzule te były przedmiotem regulacji i zakazów w niektórych krajach Unii Europejskiej – między innymi w Niemczech, Austrii i Francji. Sprawa, którą zajmuje się sąd w Amsterdamie, może więc stanowić precedens dla dalszego kierunku rozstrzygnięć.

Booking.com zapowiada obronę swoich praktyk biznesowych: „To orzeczenie TSUE nie otwiera automatycznie drogi do dochodzenia odszkodowań. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy bronić w sądzie naszego stanowiska, że klauzule parytetowe nie mają antykonkurencyjnego charakteru.”