Deszczowy lipiec zaszkodził hotelom, za to w sierpniu „wolnych miejsc jak na lekarstwo”

Długi weekend sierpniowy – najpopularniejszy termin tegorocznych wakacji

Prognozy na sierpień nie wyglądają źle, zwłaszcza że spora liczba turystów może zdecydować się na rezerwację noclegu w ostatniej chwili – przewiduje Nocowanie.pl. Tuż przed początkiem sierpnia średnia wartość rezerwacji wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 12,5 procent, z 1771,16 złotych do 1992,27 złotych. Długość pobytu w sierpniu również jest większa (4,94 dnia vs 4,75 dnia rok temu), podobnie jak średnia liczba osób (3,59 vs 3,52).

Mimo że do długiego weekendu sierpniowego (15–17 sierpnia) zostały jeszcze trzy tygodnie, wolnych miejsc noclegowych jest jak na lekarstwo. Zdecydowana większość rezerwacji na ten termin była dokonana z około trzymiesięcznym wyprzedzeniem. To sygnał, że w tym okresie Polacy planują swoje podróże bardzo wcześnie i że w szczycie sezonu miejsca w najpopularniejszych lokalizacjach wyprzedają się niemal do ostatniego pokoju.

Warto podkreślić, że w wypadku długiego weekendu sierpniowego średnia wartość rezerwacji wzrosła o 8 procent, z 1436,73 złotych do 1555,98 złotych. Pobyt w tym terminie trwa średnio 3,74 dnia wobec 3,69 dnia rok wcześniej.

Wakacje w górach lub nad wodą

Dane rezerwacyjne na sierpniowy długi weekend potwierdzają, że Polacy najchętniej wybierają tradycyjne kierunki wypoczynkowe – morze i góry. Widać to wyraźnie w statystykach – na Pomorze przypada 20 procent wszystkich rezerwacji, na Małopolskę 19,1 procent, a Dolny Śląsk 16,7 procent. Za nimi uplasowały się Pomorze Zachodnie (12,9 procent) i Mazury (4,1 procent).